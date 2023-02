Más urbano, igual de romántico; Edward José presenta su nuevo tema Lugares

El artista panameño Edward José lanza el tema Lugares. Cedida

Cuando Edward José tenía 9 años de edad ya escribía sus propias canciones. Ahora, con 19 años, ha compuesto unos 70 temas, ha lanzado sencillos, ha actuado, participado en festivales y estudia Publicidad y Mercadeo.

Visita a La Estrella de Panamá para hablar de su tema más reciente, 'Lugares'. La canción está disponible en las plataformas digitales. En YouTube está el video que fue grabado en una playa de Chame, en él se puede ver a Edward vestido de blanco, tocando su guitarra roja, al fondo el mar turquesa.

El ritmo de la canción es más urbano, la letra la escribió junto al también cantante, Jaseph.

Conserva su esencia romántica. “Salí de mi zona de comodidad, esta canción habla del desamor, de esas relaciones que se terminan y uno o los dos siguen pensando o buscando, se tiran indirectas, pero al final hay lugares donde solo esa persona te puede llevar, de eso trata”, expresa.

El artista panameño se ve a si mismo a futuro haciendo lo que le gusta, es decir, música. “Haciendo música honesta. Me visualizo mostrándole mi música a más personas y que puedan conectar en otros países. Quiero seguir trabajando y disfrutando el proceso”.

Lanzó su primer tema a los 14 años

Edward José nació en la ciudad de Panamá en el año 2003. Su primer sencillo musical, 'Me duele', lo lanzó en junio de 2018, siendo aún un adolescente. Un tema pop, romántico, que habla de cómo se siente alguien luego de una ruptura amorosa.

“Mis primeras canciones las escribí imaginándolas en balada. Escribía en la escuela, tenía un cuaderno con las letras y mientras todos los compañeros estaban haciendo desorden, yo estaba en una esquina componiendo temas”, cuenta el artista.

A los 14 años empezó a tocar guitarra y comenzó a ver la música desde otra perspectiva, “a esa edad lancé la primera canción, con ayuda del cantante panameño Rafael Moreno; él me llevó con el productor Kaco Nieto, grabamos y desde ahí, seguí lanzando canciones”.

Su segundo sencillo, 'Bienhadado', lo lanzó en noviembre de 2018 y se inspiró en su madre al componerlo. En agosto de 2019 fue el lanzamiento de su tercer tema, 'Ya no sé', lo estrenó en su presentación como artista invitado en la gala final de Miss World Panamá, el 20 de septiembre del mismo año.

Sus inicios en el género urbano estuvieron marcados por una colaboración junto al artista panameño I Nesta, con la canción 'Hagámonos bien', producida por el hondureño Danny Vallarosa (Danny V). Fue lanzada en el año 2020.

“Teníamos la canción grabada y Danny me dice: 'Esta tenemos que hacerla con alguien' y me muestra una foto de I Nesta. No lo conocía personalmente, me puse a investigar hasta que encontré su número de teléfono, le dije que tenía un tema que me gustaría grabar con él, le gustó, pero durante meses no pudimos concretar nada. Al tiempo lo logramos y grabamos”, cuenta el cantante.

En mayo de 2020, Edward José lanzó un tema benéfico por la pandemia, titulado 'Amor de lejos', todas las regalías de la canción, fueron donadas a los afectados por la enfermedad.

El artista lo grabó a distancia, con su teléfono celular. El video musical contó con la participación de figuras públicas, como Ingrid de Ycaza, Ricardo Jaramillo, Patty Castillo y más.

En 2021 estrenó 'Guerra de besos', una canción de latin pop, con influencias de reguetón y electrónica, producida por Kako Nieto y coproducida por Rafa Moreno. Tiene sonidos bailables, la letra habla sobre querer algo más que un beso, dejando a la imaginación lo que sucedería en una 'Guerra de Besos'.

En septiembre de 2022 lanzó 'On repeat', un pop urbano que escribió junto a Ángel Dee. La letra invita a quien la escucha a no callarse y “gritarle al mundo cuando amas”.

Inspiración y proceso creativo

“Mi proceso creativo es bien particular porque me puede pasar de diferentes maneras. Cuando tenía 12 años hacía canciones de desamor, me costaba hacer temas alegres, pero no era porque había pasado por alguna situación, simplemente era lo que me nacía escribir”, relata Edward José.

El artista se inspira en cualquier situación, “puedo imaginarme una pareja que se conoce en un aeropuerto, si veo a personas felices, hasta de alguien que vaya caminando. He encontrado un desahogo en eso, agarro la guitarra y suelto todo”.

Para escribir no tiene una rutina especial, puede hacerlo en el carro cuando de repente le llegan ideas. “A veces me siento a plasmar cuando tengo como muchas cosas que decir y me siento ansioso. También tengo canciones que me inspiran; tengo una lista de reproducción que escucho para sentarme a escribir”.

Desde pequeño estuvo influenciado por la música, relata que sus padres escuchaban géneros diferentes pero en especial las baladas de José José y José Luis Perales. “Me inclino también por el bolero como el de Rolando Laserie. Mi papá ponía estas canciones en la radio y eso fue despertando mi interés por las buenas letras. La influencia de estos géneros me ayudó a componer”.

Además de su incursión en la música, cuando tenía 10 años actuó en la obra de teatro infantil 'Peter Pan y los Niños Perdidos', con el papel protagónico de Peter Pan.

El pasado 11 de febrero participó en el Musicalion, donde compartió tarima con artistas emergentes, “una experiencia buenísima, llevamos un cuerpo de baile, fue bastante interesante”.