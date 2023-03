Estudiante de La Red logra importante galardón internacional de Iberorquestas

El estudiante de clarinete Ricardo Corro de 19 años, miembro de la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá del Ministerio de Cultura (Mi Cultura) en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resultó ganador del Concurso de Jóvenes Intérpretes 2022 de Iberorquestas.

Un jurado internacional conformado por los maestros: Dubraska López (Venezuela), José Javier Romero (España), y Alexis Zapata (Ecuador) hicieron público el fallo con la lista de los ganadores.

En el caso del galardón Joven Intérprete, se han tenido en cuenta variables tales como el compromiso de la persona con su agrupación musical; sus valores de compromiso y solidaridad y también, por supuesto, su desempeño musical en relación con el contexto en el que estudia.

La trayectoria musical de Ricardo Corro inició a sus13 años cuando ingresó en el 2018 a la Banda de Música Herberto López como clarinetista. Posteriormente ingresa a La Red en el 2020 en medio de la pandemia gracias a una amiga que le contó sobre la orquesta y sobre las clases que reciben los miembros de manera gratuita.

"Para mi estar en La Red ha significado un cambio radical en mi manera de tocar el clarinete, gracias a las clases que recibo por parte del profesor Alexis Fong, he podido mejorar muchísimo y me da más ánimos para seguir en la música, también, siendo parte de La Red he podido ingresar a la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional lo cual me ha dado experiencias inolvidables como lo fue tocar en el Teatro Nacional como solista, no miento al decir que La Red cambió mi vida. Debo agradecer a mi familia, amigos y a mi profesor que siempre me apoyan y creen en mí", señala Corro.

También afirma que ganar este galardón es todo un honor y que se siente muy contento de haberlo logrado. Es el primer concurso en el participa y haber ganado lo ha hecho ver que se pueden lograr grandes cosas con la música.

Por su parte su profesor Alexis Fong, Coordinador del Módulo de Panamá Centro de La Red de Orquestas afirma sentirse muy orgulloso con esta noticia porque es el resultado de la pasión que siempre ha demostrado su estudiante en el estudio del clarinete

"Estoy muy feliz de saber que Ricardo es uno de los ganadores de este concurso. Como su profesor, puedo decir que siempre se ha destacado por ser un estudiante brillante, debido a su completa dedicación a la práctica del clarinete y de las obras que le he asignado. Ricardo inició sus clases en septiembre de 2020, en medio de la pandemia, y durante ese año, trabajamos juntos desde la virtualidad, el desde Chitré y yo, desde la ciudad, y mi objetivo primordial, fue elevarle su nivel técnico y artístico para que desarrollara una mejor ejecución del clarinete", destaca Fong.