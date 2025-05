Trump asegura que China ‘se ha ido’ del Canal de Panamá

El presidente Donald Trump en una entrevista con el programa Meet to Press de la cadena NBC reveló que él consideraba que la República Popular de China ahora se ha ido del Canal de Panamá.

Trump explicó que el intervino en el tema de la vía interoceánica porque China se había tomado efectivamente el Canal.

”El Canal de Panamá fue efectivamente tomado por China. Ahora China parece que se ha ido”, declaró Trump respondiendo una pregunta sobre Groenlandia.

La periodista de Meet to Press le preguntó que respuesta le daría a los votantes estadounidenses que lo eligieron para terminar los conflictos no para comenzar otros a nivel internacional a lo que el mandatario dijo que no veía ningún conflicto.

“Yo no veo conflictos, eso es bueno para el país”, insistió.

Al plantear que él tomó el conflicto del Canal de Panamá por la efectiva intervención de China recordó que esta obra ha sido una de las más costosas de su historia.

Además, repitió su diatriba usual sobre lo mucho que costó la construcción de la vía interoceánica para Estados Unidos para que finalmente el entonces presidente Jimmy Carter lo “regalara por un dólar”.

La periodista le aclaró que Panamá insiste en que tiene el control de la vía interoceánica y Trump respondió que hace más de cinco meses todos los letreros en el Canal de Panamá, con la excepción de alrededor del 15% de ellos, estaban en chino”.

Desde este 21 de diciembre de 2024 Trump ha reiterado en varias oportunidades que China mantenía control sobre la vía marítima y que los buques de guerra estadounidenses debían cruzar gratuitamente.

Mientras que el presidente José Raúl Mulino le ha reiterado que China no tiene ninguna influencia en el Canal y reafirmó la soberanía panameña sobre la vía acuática.

Mulino reafirmó la soberanía panameña sobre el Canal, en respuesta a las recientes declaraciones de Trump, quien pidió que los barcos estadounidenses —militares y comerciales— puedan transitar gratuitamente tanto por Panamá como por el de Suez.

“El Tratado de Neutralidad, la Ley Orgánica del Canal regulan los tránsitos y costos de éstos, de todas las naves, por nuestro Canal. No hay ningún acuerdo en contrario”, indicó.

Añadió que la cooperación convenida corresponde a la Autoridad del Canal de Panamá establecerla con apego a las normas mencionadas.