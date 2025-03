Panamá: un país bajo las constantes amenazas de Estados Unidos

Al colocar en el buscador Google “Trump amenaza a Panamá”, te aparecen noticias de todos los medios de comunicación del mundo. Desde los sitios web de los medios de comunicación panameños, pasando por la cadena estadounidense CNN y medios europeos como DW y la BBC.

En cada uno ha estado el tema de las constantes amenazas y mentiras del Gobierno de Estados Unidos contra el Canal de Panamá desde diciembre pasado, cuando surgieron las primeras declaraciones de Donald Trump, que en ese momento era presidente electo.

El 20 de enero, cuando Trump tomó posesión como el cuadragésimo séptimo presidente del país norteamericano, tanto el mandatario como funcionarios del Gobierno estadounidense han salido a repetir que el Canal de Panamá está bajo control de China.

A pesar de las constantes respuestas que ha dado el Gobierno de Panamá y las aclaraciones que han vertido representantes de diversos sectores del país, el gobierno de Trump insiste en las amenazas contra Panamá y de que la vía interoceánica está bajo control del gigante asiático.

El Gobierno de China también ha salido a aclarar el tema ya defender la soberanía del país.

Esta semana, la administración de Trump volvió a insistir en el supuesto control chino sobre el Canal y aumentó el nivel de amenazas para “recuperar” la vía interoceánica. La cadena de noticias NBC, citando a funcionarios de la Casa Blanca, dijo el jueves que Trump había solicitado “aumentar” la tropa de soldados en Panamá.

Desde el gobierno y representantes de la sociedad civil panameña respondieron. “Siendo EE.UU. “Uno de los dos países garantiza de defender la neutralidad del Canal de Panamá, el otro es Panamá, estas declaraciones del presidente Trump una amenaza a la integridad operativa del Canal, además de una flagrante violación al Tratado de Neutralidad”, escribió en su cuenta de X Adolfo Linares.

Para el expresidente y negociador de los tratados Torrijos Carter, Arístides Royo, es evidente la “obsesión” que tiene Trump contra Panamá. En declaraciones a Radio Panamá, Royo recordó que Trump mencionó seis veces a Panamá el día de su toma de posesión e insistió en que retomaría en Canal.

“Con estas afirmaciones, el presidente Trump no solo está preocupando a los panameños, sino al mundo entero”, indicó el exmandatario.

Este viernes, un día después de que la NBC informara de las intenciones de la Casa Blanca de aumentar tropa estadounidense, el Pentágono empresarial que vaya a haber cambios en su presencia militar en Panamá, de acuerdo con información de la agencia de noticias EFE. Sin embargo, agrega la nota, el Pentágono está trabajando con Panamá en distintas maniobras militares conjuntas, algo que ya contemplan los Tratados Torrijos-Carter, para respaldar las prioridades de seguridad nacional del presidente Trump.

“No tenemos ningún anuncio sobre cambios en las fuerzas en Panamá. El Departamento está plenamente preparado para apoyar las prioridades de seguridad nacional del presidente, incluyendo las relacionadas con el Canal de Panamá”, indicó el portavoz del Pentágono, John Ullyot, de acuerdo con el cable de EFE.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha sido el último funcionario del gobierno de Trump en hablar del supuesto control de China sobre el Canal. En una entrevista con la cadena de noticiasFox News, Rubio insistió en que Panamá violó el acuerdo establecido en los Tratados Torrijos-Carter sobre “el control” de la vía marítima.

“Este Canal se le entregó a Panamá y no a los chinos, no al Gobierno chino, no a compañías chinas. Tenemos grandes preocupaciones en que tienen compañías con vínculos con el Gobierno de China”, dijo Rubio a la cadena de noticias estadounidense.

Dijo que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha tomado pasos importantes para salir de la influencia de China, como ser el primer país en América Latina de salirse de la ruta de la seda.

“Creo que es un presidente [Mulino] que reconoce también vínculos a la corrupción que ha existido en el pasado con administraciones previas en Panamá a través de dinero chino”, recordó.

En medio de esta madeja, se da la venta de las acciones de Panama Ports Company, subsidiaria de la honkonesa CK Hutchison, que administra los puertos de Balboa y Cristóbal, ambos en la entrada del Pacífico y del Atlántico del Canal.

El Gobierno de China ha negado en reiteradas ocasiones que ejerza control sobre las operaciones de la vía interoceánica. Para el gobierno de Trump, ninguna explicación ha sido válida.