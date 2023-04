Los mitos panameños del Viernes Santo llegan al radioteatro

El elenco de 'La noche de Viernes Santo'. Cedida

¿Quién no se ha abstenido de bañarse en ríos o salir después de las 3:00 p.m. en Viernes Santo? Todo panameño sabe que comer carne, barrer o vestirse de rojo no es lo ideal en esta fecha, debido a las supersticiones y creencias relacionadas con este día de la Semana Santa.

Esta celebración religiosa se caracteriza por ser un día de reflexión para cientos de personas que profesan el cristianismo.

Es una de las fechas más profundas y representativas de esta religión debido a la conmemoración de la crucifixión de Jesús de Nazaret y con ella vienen un conjunto de mitos basadas en pasajes de la biblia que con el pasar del tiempo se han vuelto parte de las tradiciones más respetadas por los panameños.

Este año el Viernes Santo, tendrá lugar el 7 de abril, sin embargo, desde el lunes se estará transmitiendo en las emisoras Crisol FM y Nacional FM el radioteatro 'La noche de Viernes Santo', una adaptación del relato extraído de Cuento de cuentos, libro de la autora panameña Maritza Magda Araúz.

El proyecto tuvo un proceso de preproducción de aproximadamente dos meses. Cedida

“Me siento satisfecha, feliz y agradecida con todos los que colaboraron para que este proyecto sea una realidad y poder compartirlo con todo el público. He aprendido mucho de todas las personas que han participado en la realización de este radioteatro y me siento motivada para seguir escribiendo”, comentó Araúz a La Estrella de Panamá, en cuanto a este nuevo proyecto basado en uno de sus escritos.

La misma autora se encargó de adaptar el relato al guion que es utilizado para la obra con la ayuda de la guionista Marta Noemí Noriega, mientras que la dirección y producción del radioteatro recae en las manos de Maritza Vernaza y la periodista Mirtha Rodríguez.

El elenco está conformado por Maritza Vernaza, quien interpretará a Anita, el personaje principal de la obra; Marisín Luzcando, con el rol de Eugenia; Bárbara Tobar, interpretando a Merce; Risa García, quien tiene el papel de María; David Olmedo, que será el sacerdote y Jorge Guevara y Manolo Barroso, los vecinos.

'La noche de Viernes Santo' también contará con la narración del reconocido actor panameño Jaime Newball, destacado por su participación en películas como The Suicide Squad (2021), Quantum of Solace (2008) y series como El Final del Paraíso (2019) y Perdida (2020).

El radioteatro es la adaptación de un relato dentro del libro 'Cuento de cuentos'. Cedida

¿De qué trata?

“Esta historia es para todo público, les hará sentir muchas emociones, tiene suspenso, miedo y mucho humor. Refleja nuestra cultura y el público de todas las edades se verá identificado de varias formas”, dijo la autora de 'La noche de Viernes Santo' a este medio.

La historia trata sobre Anita, una niña que vive en un pueblo del interior junto a su hermana y su abuelita. En la obra se relatarán las costumbres que Anita y su familia practican dentro de su hogar cada año en Viernes Santo, sin embargo, este año se verá envuelta en una escalofriante aventura en la cual se verá obligada a lanzarse en una carrera por su vida en la oscuridad de la noche, desafiando sus peores miedos.

El miedo de Anita, alimentado por las supersticiones de los pueblos del interior sobre el Viernes Santo, harán de esta celebración una fecha inolvidable para la niña y su familia. Por otro lado, los vecinos de Anita convertirán lo sucedido en una leyenda, utilizando su imaginación, cuenta Maritza Vernaza a La Estrella de Panamá.

El radioteatro se transmitirá en Nacional FM y Crisol FM el lunes 3 de abril y después desde el jueves 6 hasta el domingo 9 del mismo mes. Cedida

Según la autora, muchos de sus cuentos nacen de sus propias experiencias en la infancia, mientras vivía en un pequeño pueblo en el interior de Panamá. 'La noche de Viernes Santo' no es la excepción a esto, la historia también contiene los elementos de magia y misterio que caracterizan a otros relatos de la escritora.

“Esperamos que traiga recuerdos a los oyentes de sus propias vivencias en la Semana Santa y que compartan sus propios relatos con las nuevas generaciones”, destacó Maritza Araúz.

De acuerdo con Maritza Vernaza, el proceso para la adaptación de esta historia y presentar el resultado final llevó aproximadamente dos meses. Malamaña Teatro y el Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv) también formaron parte de la producción de este proyecto.

“Este proceso requirió varias revisiones del guion, ensayos individuales y colectivos con los actores, además de reuniones de preproducción”, mencionó la directora y productora de la obra.

Horarios de transmisión

'La noche de Viernes Santo' se estrenará el lunes 3 de abril a las 9:00 a.m en la emisora Crisol FM, mientras que en Nacional FM será transmitido por primera vez a las 5:00 p.m. Los panameños también podrán escuchar el radioteatro los días jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa en ambas emisoras.

El Jueves Santo se transmitirá a las 11:00 a.m en Crisol y Nacional FM, y a las 5:00 p.m en Nacional FM. En Viernes Santo se podrá escuchar cuatro veces en ambas emisoras: a las 4:00 a.m, las 8:00 a.m, 4:00 p.m y 8:00 p.m.

El sábado se transmitirá a las 4:00 a.m en las dos cadenas de radio y en la noche, a las 8:30 p.m., solamente en Nacional FM. El domingo, podrán escucharlo por última vez en ambas emisoras a las 9:30 a.m.