'Canta El Acordeón', el musical que rinde tributo a los 'Patrones de la Cumbia'

'Canta El Acordeón' celebra los 40 años de trayectoria musical de los hermanos Samy y Sandra Sandoval. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Los hermanos Samy y Sandra Sandoval recibieron una placa de reconocimiento por los 100, 000 suscriptores en su canal de Youtube. Con este triunfo, se convierten en la primera agrupación típica panameña en alcanzar la cifra de seguidores en la plataforma digital.

La distinción que recibieron los 'Patrones de la Cumbia' se suma a los reconocimientos artísticos que han obtenido durante estos 40 años de carrera musical y la celebración llega al Teatro Nacional con el musical 'Canta El Acordeón' que se estrenó el pasado sábado y se mantendrá hasta el 16 de abril.

“Para nosotros es una escala más de nuestra carrera artística, jamás pensé que iban a hacer un musical de las canciones de Samy y Sandra Sandoval. Cuando yo fui al ensayo, lloraba no podía creer lo que habían hecho”, confesó la cantante Sandra visiblemente feliz durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

“Para nosotros es una escala más de nuestra carrera artística, jamás pensé que iban a hacer un musical de las canciones de Samy y Sandra Sandoval. Cuando yo fuí al ensayo, lloraba no podía creer lo que habían hecho” SANDRA SANDOVAL

CANTANTE

Trama de 'Canta el Acordeón'

La obra estará hasta el 16 de abril. Larish Julio | La Estrella de Panamá

El musical no es una obra biográfica, sino, una historia creada por Jonathan Prosper y Agustín Clément con los éxitos más importantes de los 40 años de carrera musical de los 'Patrones de la Cumbia'. La producción ha sido dirigida por Lissette Condassin.

Aunque la puesta en escena no detalla los pormenores del crecimiento de los artistas, existen elementos de 'Canta el Acordeón' que fueron inspirados en la infancia de la vida de ellos, por eso se desarrolla en la época de los años 70, y el pueblo es 'Quebradillo', nombre que se asocia a Monagrillo, el corregimiento que vio nacer a los músicos.

La historia es universal, explicó Clément, ya que se presentan personajes típicos de cualquier pueblo de Panamá: la abuela, la amiga interesada en ser reina de 'Calle Arriba', la billetera que “trae todos los chismes”, el párroco; y otros como Marcela, la protagonista de la obra que se encuentra enamorada de Joselito, el acordeonista que sus padres no quieren por considerar que esa carrera es “de pobres y no es seria”.

“La mamá [de Marcela] prefiere a un nuevo visitante en el pueblo que se llama Danilo. Él es un hombre más maduro, un viejo que es dueño de hacienda de toros, ganado, y tiene plata. Es una historia de amor, de esta chica que está entre estos dos caballeros”, explicó Clément.

'Canta El Acordeón' se realiza bajo la producción de Lissette Condassín. Larish Julio | La Estrella de Panamá

La escaleta de la obra la redactó Clément y quien hizo todos los diálogos fue Jonathan Prosper. “Nos cuidamos mucho de que los acentos jondiaos' no ofendiera a nadie. Los que hablan así es porque son de allá [del interior del país], y les queda espectacular. Siempre he sentido que el acento que no es natural parece una burla al campesino”, detalló Clément.

Cóctel musical para todos los gustos

Para realizar el musical, se tomaron las 10 mejores canciones por cada década de trayectoria, luego se escogieron los sencillos para adaptarlas a la trama de la historia de 'Canta el Acordeón'. “El teatro tiene su forma característica de expresarse y los patrones de la cumbia también tienen” su estilo, explicó el director musical Augus War.

“Se hicieron arreglos de tango, 'Mi Cama te llora', es una canción con Ukelele”, y otras fusiones musicales para los diferentes gustos musicales del público. “Se hizo esa mezcla para atraer a la gente que no le gusta el 'pindín'. Transformamos canciones típicas en baladas, canciones típicas en tango. Ha sido un cóctel de ritmos y fusiones para poder llevar esta propuesta”, agregó.

Agustín Clément, escritor de 'Canta El Acordeón'. Roberto Barrios La Estrella de Panamá

Cada nueva pieza musical ha sido aprobada por Samy y Sandra Sandoval, y aunque la fusión del típico y el tango despertó “más miedo” en los hermanos, al escuchar el trabajo recibió la aprobación de ambos.

“Ellos no han influido en la obra de una forma beligerante, ni agresiva. Todo pasó por manos de ellos, desde que se escribió la escaleta, la historia original, ellos la aprobaron. Cuando se dialogaron los textos, también lo leyeron y aprobaron. También con la música, muy abiertos al cambio porque nuestro planteamiento era: no vamos a hacer un concierto de ustedes, es una obra de teatro. Ellos pidieron unos cambios, pero nada que no se pudo cambiar a favor de la obra”.

Un ejemplo a seguir

“Yo los admiro mucho Samy y Sandra Sandoval, para mí ellos son el sueño panameño. Nací en una época en la que ser artista no era bien visto, era un hobby para las personas (…) Ellos son de mi generación que tuvieron el apoyo de su familia. Con sus triunfos pudieron demostrar que sí se podía vivir de esto”, confesó.

Clément destacó que los hermanos Sandoval rompieron con todo los prejuicios y llegaron a un punto que pudiesen ser unos “come mierda”, como se le dice a las personas que se creen lo que no son, pero siguen siendo humildes, teniendo el espíritu del pueblo. Sandra sigue saliendo sin maquillaje en las redes sociales, ¿eso que te dice?: que sigue siendo ella. Eso es un mensaje para los jóvenes artistas que no se deben dejar nublar por la fama.

En la historia de 'Canta el Acordeón' el antagonista es señalado en el pueblo como un diablo, porque es un tipo misterioso. Eso está inspirado cuando ellos eran adolescentes, la fama de ellos fue tan rápida, ellos se dispararon; empezaron a decir que el diablo se parecía en sus bailes y que ellos le habían vendido su alma al diablo, añadió.

“Claro, empezaron a decir eso, porque la gente no se explicaba cómo habían roto todos los paradigmas y estaban triunfando. La gente no podía entender que ellos eran lo mismo pero reinventándose. O sea, estaba Yin Carrizo, Osvaldo Ayala, los tipiqueros de antes. Ellos le empezaron a meter otros ritmos, empezaron a innovar”.