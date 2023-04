Muere el chef Pedro Masoliver

En la ciudad de Barcelona, España, murió el chef español Pedro Masoliver, quien llegó al país en 1991 y formó parte importante de la escena gastronómica local.

La noticia fue confirmada por familiares y amigos, quienes recordaron el aporte que ofreció a la gastronomía panameña, ya sea desde sus restaurantes o sus apariciones en programas de televisión, como Top Chef.

“Llegaste a Panamá en octubre del 91 y desde entonces quedaste en la historia de la gastronomía panameña”, recordó María Laura Masoliver en su cuenta de Instagram.

Añadió que fueron 32 años de labor, los cuales son “imposibles” de igualar.

Masoliver se desempeñó también como columnista gastronómico de La Estrella de Panamá.

“Hoy me abruma el dolor por tu partida, pero se que donde estás ya no sufres, no hay dolor”, enfatizó María Laura Masoliver.