Ejercita la paciencia y vive con más liviandad

La meditación es una gran forma de calmarse y entrenar la paciencia. Pixabay

“Tienes que tener mucha paciencia para aprender a tener paciencia”: Stanislaw Jerzy Lec

“Paciencia es el arte de esperar”: Ambroce Bierce

Te ha pasado estar en esos días en los que parece que todo se pone en tu contra. Vas al trabajo y el tráfico está difícil, llegas y te cuesta estacionar; si vas a viajar, tal vez perdiste el bus justo llegando a la parada.

Otros ejemplos pueden ser:

·Te deben respuesta de algo que esperas con ansias y no viene.

·Invitaste a salir a alguien y no responde, o mandas un mensaje y la persona se toma su tiempo.

·Estás embarazada y ya quieres que nazca, o estás por jubilarte y esos últimos meses parecen de goma de mascar.

Estás esperando la respuesta a la propuesta que enviaste, de ello depende en gran parte tu futuro.

Son cientos los ejemplos de situaciones que pueden requerir de ti más calma y paciencia.

Hay una frase que me ayudó mucho y es: “La paciencia es eso que comienza cuando ya no te queda paciencia”.

Hace unos días estuve en el desierto de Neguev, en Israel, haciendo un retiro de silencio. Una de las dinámicas que hicimos fue caminar por un cerro 300 metros durante dos horas. Trata de imaginar eso, era como hacer dos pasos y esperar cinco minutos parados. Con 5 grados de temperatura y viento helado.

Pensé: ¿qué puedo hacer para estar sin desesperar? Me dije: esto es una prueba que me servirá para algún otro momento.

Y fue así, días más tarde, tuve un retraso en un vuelo, de modo que había que esperar en el aeropuerto. Y mi mente fue a ese momento en Israel.

Hay algunas otras formas de ejercitar la paciencia, sin necesidad de ir tan lejos como hice yo, hoy las comparto contigo.

1. Meditación: la meditación es una gran forma de calmarse y entrenar la paciencia. Aprende a estar en el momento presente sin distraerte con pensamientos.

2. Ejercicio: el ejercicio físico también puede ayudar a reducir el estrés y ansiedad. Caminar, correr, nadar o practicar yoga puede ser útil.

3. Respiración profunda: puedes comenzar por inhalar lentamente por la nariz y exhalar por la boca varias veces. Esto ayuda a reducir la ansiedad y el estrés.

4. Aprender a decir no: aprende a decir no cuando no tengas tiempo o ganas de hacer algo. Aprender a establecer límites puede reducir el estrés y aumentar la paciencia.

5. Tienes que entender que no puedes controlar todo en la vida. El estrés y la ansiedad pueden aumentar cuando queremos controlar algo que no es controlable. Aprender a aceptar las cosas como son puede ayudarte a ser más paciente.

Espero te sirva y te deseo paciencia para esperar eso que tanto deseas.