Rescatando las raíces de la comunidad judía en Panamá

“Mucha gente de edad avanzada, que están arriba de los 80 años y algunos arriba los 90 años, con memoria clara, me contaban sobre lo bueno de sus vivencias en Colón, sobre la gente que nació en Colón, la convivencia en Colón y cómo era la comunidad. Fui recogiendo esas historias y todas coincidían en prácticamente dos cosas: primero, que eran muy felices y vivieron sus mejores años en Colón, y segundo, que éramos una gran familia”, comentó el doctor Daniel Abouganem a La Estrella de Panamá durante una conversación.

A pesar de no contar con la experiencia de un investigador o un autor, Abouganem se embarcó en la aventura de escribir su primer libro después de darse cuenta de que las huellas de la población judía en Panamá estaban desapareciendo, especialmente los registros que dejaron las primeras generaciones, situación que confiesa lo preocupó y se volvió su principal motivación para ahondar sobre las raíces de la comunidad judaica en el istmo.

En un principio, se suponía que la investigación del doctor Abouganem tendría fines personales. El autor se centró en un inicio en conocer más sobre su abuelo, quien fue el primer rabino ortodoxo sefardí en llegar a Panamá y, por lo tanto, un pilar para la comunidad judía en el istmo, sin embargo, al encontrarse con que gran parte de los documentos y fotos de la comunidad ya no existían tomó la decisión de cambiar un poco el norte de su investigación.

Judíos en Colón, una gran familia tuvo su presentación el pasado 7 de junio en el Teatro Pacific, en el cual participó parte de la comunidad judía panameña e importantes personalidades como la Ministra de Cultura, Giselle González, el rabino Alberto Silvera, el presidente del Congreso Judío Panameño (CJP), Alan Perelis y el presidente de la Cámara de Comercio de Colón (Camcolon), Michael Chen.

La ocasión contó con la moderación de David Mizrachi Fidanque, abogado, escritor y amigo cercano del autor, ambos discutieron diversos puntos del libro y la historia de las congregaciones judías en Colón, como la llegada de las diferentes oleadas de judíos, la llegada de su abuelo a la comunidad, las diferentes actividades dentro de las congregaciones y la decaída de la vida en Colón para los judíos.

Un poco de historia

Durante las primeras décadas del siglo pasado, las comunidades de judíos que empezaron a llegar a Colón no eran muy grandes, pero según Abouganem existía una gran cooperatividad e interacción entre adultos, jóvenes y niños de diferentes congregaciones. “Nos criamos como si fuéramos hermanos o primos, y eso es lo que fui, dejando plasmado también dentro del libro”, destacó el autor.

Los judíos que plantaron sus primeras semillas en Panamá venían en el Ferrocarril Interoceánico durante la época de la Fiebre del Oro, en 1876 se crea la primera unión judaica en Panamá para dar servicios fúnebres, pero no es hasta los años de 1900 cuando empiezan a llegar familias de judíos provenientes de Europa para formar comunidades en Colón.

La segunda ola de migrantes judíos en llegar a la costa caribeña procedía de la región mesoriental y a mediados de la década de 1920 llega el abuelo del autor como rabino para la comunidad. A pesar de que existían diferentes congregaciones en Colón, la unidad les llevó a gestar actividades e iniciativas en la cual todos pudieran participar por igual.

“Pienso que para los historiadores, sobre todo tomando en cuenta de que Panamá es un crisol de razas y que al principio de nuestra era republicana y aun antes hubo migraciones con la construcción del Canal, esto es una contribución que estamos dejando también para que conozcan un poco más a fondo sobre la etnia judía que se estableció aquí en Panamá específicamente”, también dijo Abouganem a 'La Decana'.

Según el autor, no existían divisiones entre las congregaciones e incluso, en muchas ocasiones, llegaron a reunirse dentro de las sinagogas sin importar los elementos que los separaran.

El proceso

Para escribir Judíos en Colón, una gran familia Abouganem tomó pasos pequeños hacia la construcción de las historias que quería plasmar en su libro y su conocimiento en la parte académica de la medicina para compensar su inexperiencia en la escritura de la obra.

De acuerdo con el autor, el proceso de investigación inició conociendo un poco sobre la historia general de la provincia de Colón, que aparece en varios capítulos del libro.

“En el libro se habla sobre 'La Tacita de Oro', que es un periodo muy importante, también tocamos un poco lo de los incendios y las conflagraciones que hubo en Colón, que también impactaron a mucha gente y también se discute un poco el deterioro y por qué vino esa decadencia de la ciudad”, explicó.

El autor también basó su conocimiento en publicaciones de otros historiadores colonenses, y consiguió el apoyo de las bibliotecas Presidente Roberto F. Chiari y la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., especialmente para la recolección de documentos y fotos.

El internet fue fuente secundaria para el acceso a datos y luego de conseguir todos los datos posibles en Panamá, el autor viajó hasta Tiberíades, ciudad de la cual partió su abuelo para llegar a tierras istmeñas en 1925. Allí también estudió para ser rabino a pesar de haber nacido en Marruecos.

“Viajé hasta Tiberíades, en Israel, y me fui a platicar con algunos rabinos que me dieron historias. Me facilitaron un libro en el cual aparece la historia de todos los rabinos en el área de Tiberíades, publicado en 1934 y ella aparecía el nombre de mi abuelo como el de mi bisabuelo, que yo desconocía que también era rabino, así que entonces fueron sorpresas agradables sorpresas que fueron apareciendo y así seguimos avanzando con el material de investigación”, destacó Abouganem.

En cuanto a la parte de la escritura, el libro fue editado cuatro veces por cuatro personas diferentes. 'Judíos en Colón, una gran familia' consta de 27 capítulos y 336 página, el escritor lo tendrá a la venta en su consultorio ubicado en el Hospital Punta Pacífica al valor de $50.