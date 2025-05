La tesis china

“Lo primero entre mis prioridades será reforzar nuestros trabajos en conjunto para contrarrestar influencias malignas en la región como la de China. Esto incluye protegiendo el Canal de las influencias que afectan a nuestros intereses mutuos. China no es un buen aliado de Panamá ni de otros países. Lo hemos visto en la auditoría a Panama Ports que ha demostrado que se deben millones de dólares al pueblo de Panamá”, declaró el embajador. “Este país es de mucha importancia para el presidente Trump, lo podemos ver en el hecho de que estoy aquí. Soy el sexto embajador que se ha confirmado en el Senado y creo que el número tres que ha llegado a su puesto. El secretario Rubio ha venido, el secretario Hegseth ha venido, ha habido un reenfoque en nuestros hemisferios que no se había visto en muchos años. Somos vecinos, es importante asegurar nuestro vecindario juntos y disminuir esa influencia china que ha estado creciendo por muchos años”, acotó.

Memorando de entendimiento

Aunque no se ha divulgado la versión en inglés del memorando, aseguró que esa versión también reconoce la soberanía panameña. “Puedo decir que la versión en español y la versión en inglés son idénticas y las dos reconocen la soberanía de ambos países. Todo lo que se hace, se va a hacer juntos y con la aprobación de Panamá”.

El embajador también defendió las virtudes del memorando de entendimiento firmado entre el ministro de Seguridad panameño y el secretario de Defensa estadounidense. “Este memorándum va a fortalecer nuestra cooperación contra el narcotráfico y proteger el Canal. Me gustaría aclarar también que todos los memorándums que se han firmado entre Panamá y EE.UU. son legales. Todos han sido revisados por abogados en EE.UU. y Panamá, de ambos países, y están de acuerdo con acuerdos internacionales y todos los tratados que se han firmado”, enfatizó.

Deportaciones

En el tema migratorio, específicamente sobre vuelos de personas expulsadas de Estados Unidos que han denunciado ser montadas en un avión sin el debido proceso y luego enviadas a terceros países, reconoció desconocer detalles específicos. “Lo que puedo decir es que el presidente Trump, su administración, sigue las leyes. Igual que Panamá y esas personas, si fueron deportadas de Estados Unidos. Lo de los vuelos ocurridos, hasta este momento no he oído de que hay otro vuelo ratificado. Quizás haya en el futuro, de nuevo, pero estas cosas, si ocurren, ocurren en conjunto con la aprobación del presidente Mulino. Es algo que no hacemos solos”, aseguró el diplomático.

La Casa Blanca envió a Panamá 299 migrantes extracontinentales que denunciaron ser expulsados sin que se cumpliera el debido proceso de deportación. Sus historias se internacionalizaron con las imágenes de letreros pidiendo por sus vidas desde un hotel de la Ciudad de Panamá.

Varios se han ido del país, pero muchos temen por su seguridad y sus vidas si regresan a sus países de origen y se mantienen en Panamá con carnés de solicitud de refugiados mientras encuentran un destino seguro o procesan solicitudes de asilo en Panamá.