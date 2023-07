Peso Pluma rompe los esquemas de la música regional mexicana

El cantante mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma. EFE

“Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí…” así comienza la letra de la canción Ella baila sola de Peso Pluma. El tema se ha viralizado en las redes sociales, ha permanecido entre las tendencias durante meses y ha logrado llevar el género corrido y regional mexicano más allá de las fronteras.

¿Qué hace especial a Peso Pluma? El músico, escritor y divulgador musical, César Muñoz conversa con La Estrella de Panamá para analizar qué convierte en un fenómeno al artista Hassan Emilio Kabande Laija (Zapopan, Jalisco, 1999), también llamado, Doble P.

“Esto no pasa de gratis, se combinaron muchas cosas para que esto surgiera y se labró de a poquito. Esto comienza en México, en 1940, cuando una niña llamada Consuelo Velásquez escribe Bésame mucho, se convierte en la primera canción en español que se posiciona en el mundo. El hecho de que en Alemania y hasta en China dijeran 'bésame mucho' en español, fue una primera inclusión de los fonemas y de aceptarlo como un idioma universal”, explica Muñoz.

De acuerdo con el músico, desde aquel entonces se posiciona el español y después viene la inclusión de los ritmos. “Aparece la Conga de Desi Arnaz, la línea de conga donde van todos bailando y después retoma Gloria Estefan. Todas esas cosas van sucediendo y van incorporando el idioma. Aparece La Bamba y Ritchie Valens hace que la gente diga 'para bailar la bamba'. Luego tenemos a la Macarena que viene de España, pero es hispana. Se incorpora el ritmo, la cultura y la alegría caribeña”, añade.

Las canciones de Peso Pluma, en su mayoría corridos tumbados, son una mezcla de la música típica norteña, combina guitarras con instrumentos de viento como el trombón y la tuba sobre beats de rap y otros géneros. No usa sombrero texano ni sacos coloridos o botas altas, viste como los exponentes de la música urbana: gorras y zapatillas deportivas.

Muñoz menciona las expresiones de la juventud a través de la música. “Los hispanos empezamos a consumir la música anglo. Comenzamos a hacer versiones de rock and roll hasta que llega el hip hop y se convierte en la expresión urbana de la juventud. El género pasa por Panamá con El General. Después lo empiezan a consumir los puertorriqueños quienes ya habían vivido la explosión de la salsa como una manera de ser la voz del pueblo, heredan esto y lo transforman en una manera de expresarse”.

El artista de 23 años, recientemente destronó al puertorriqueño Bad Bunny como el artista más buscado en la plataforma YouTube, de acuerdo con Latinometrics, un newsletter gratuito sobre tendencias y citado por bbc.com. 'Ella baila sola', interpretado con Eslabón Armado, estuvo más de siete semanas en lo más alto de la lista 200 Latin Hot Songs de Billboard, siendo el tema más popular en la historia del género hasta la fecha.

Peso Pluma suma más de tres millones de suscriptores en su canal de Youtube. Su carrera afirma que el acceso a Internet y por ende a las plataformas digitales, contribuye en el éxito de los nuevo artistas. Además, la mezcla de sonidos es considerada la base de la música latina actual.

Con el tiempo han surgido expresiones hispanas que, para Muñoz, “tienen que ver con el hip hop, la salsa y la cultura latina. Se crea un lenguaje que va madurando poco a poco, que empieza a darle voz a todos los hispanos desde Argentina hasta España. Viene la explosión latina de Ricky Martín, Marc Anthony, Shakira”.

El músico explica que con todo este camino labrado se crea la aceptación cultural. Se abre “una brecha grandísima y por eso Bad Bunny llega al lugar en el que está hoy, no llega solo, llega después de toda esta historia. Luego llega un fenómeno interesante, lo que sucede con el regional mexicano y los corridos tumbados que traen la fuerza de la expresión folclórica, pero con un lenguaje más actual, como se canta la música urbana”.

En mayo de este año, Doble P lanza un tema junto al productor argentino Bizarrap, que se ha convertido en una colaboración viral, como suele pasar con cada proyecto en el que se involucra el DJ. En junio estrena su primer álbum llamado 'Génesis', en el que se mantiene fiel a sus raíces sin dejar de mezclar con trap, balada y otros géneros musicales.

“Hay permiso de escuchar y aceptar todo este lenguaje cultural y musical que proviene desde los hispanos. Yo comienzo desde 1940 porque sin Bésame mucho no habría empezado esto. Si no hubiéramos tenido los 'número uno' ellos no podrían hacer lo que están haciendo. Se les abrió una autopista, ahora la música hispana es digerida por el mundo, empezó como una novedad y ahora está completamente instalada. Así es como tenemos tantos artistas hispanos haciendo música que se cataloga como global”, puntualiza Muñoz.