Las cintas que se disputan un lugar en el Festival de Venecia

'Comandante' será la cinta que inaugure el Festival de Venecia en la Sala Grande del Palazzo del Cinema. La Biennale Del Cinema

La temporada de las alfombras rojas continúa y una de sus galas más importantes ya se encuentra en preparación en Europa, con el Festival Internacional de Cine de Venecia que se llevará a cabo del 30 de agosto al 9 de septiembre de este año en un amplio número de salas de cines y espacios premium para los invitados y asistentes nacionales e internacionales, incluyendo el Palazzo del Cinema, Palazzo del Casino, Palabiennale, Sala Giardino y el Cinema Village, entre otros.

Dentro de la programación para su 80° celebración, la actriz italiana Caterina Murino abrirá el festival el miércoles 30 de agosto, en el escenario de la Sala Grande (Palazzo del Cinema en el Lido) y será la anfitriona durante todo el evento hasta su cierre en septiembre.

Murino ha sido actriz en cintas como My brother, My sister (Roberto Capucci, 2021) y The Opera (Davide Livermore, 2023). “Una huelga casi sin precedentes está sacudiendo los cimientos mismos de la industria cinematográfica, ya afectada por una profunda ansiedad provocada por las consecuencias de la reciente pandemia y la transformación en curso de un mercado incierto sobre su propio futuro”, comentó en un estatuto oficial el director del festival, Alberto Barbera.

Indicó que frente a la “amenaza inminente” después de dos años de enormes inversiones, los recursos financieros podrían “verse reducidos abruptamente a partir de la próxima temporada”.

El director español J.A. Bayona cerrará el evento con su cinta 'La sociedad de la nieve', producida por Netflix. La Biennale Del Cinema

No es secreto que la venta de entradas en los cines lucha por volver a los niveles previos a la pandemia, además del lanzamiento de una pequeña cantidad de éxitos de taquilla, y esto junto a la baja de interés por parte de las distintas audiencias —y la generalización de las plataformas de streamin'— crea una amenaza a la supervivencia misma del cine de autor e independiente. Sin embargo, mientras los guionistas, sindicalistas y actores se pelean por cambios necesarios en Hollywood, para Barbera el cine “está más vivo que nunca”, aunque la industria audiovisual este mostrando toda su fragilidad.

Es por esto que para Barbera, el Festival de Venecia continúa levantándose como un pilar de esperanza para el cine internacional, mostrando este año una selección oficial de 23 cintas provenientes de Italia, Estados Unidos, Chile, Suecia, Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Japón, Bélgica, México, Canadá, Dinamarca y Suiza.

La cinta que inaugurará el festival es la más esperada del cineasta italiano Edoardo De Angelis, Comandante, estelarizada por Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli, Giuseppe Brunetti, Gianluca Di Gennaro, Johannes Wirix, Silvia D'Amico y Paolo Bonacelli.

La cinta, basada en hechos reales, se sitúa al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y el oficial naval italiano Salvatore Todaro comanda el submarino “Comandante Cappellini” de la Marina Real Italiana. Una noche oscura de octubre de 1940, mientras navegaba por el Atlántico, se encuentra con un barco mercante armado que navega con las luces apagadas. Al dispararle numerosas veces, lo hunde y los afectados son muchos y es en ese momento toma la decisión histórica de salvar a los 26 náufragos belgas y desembarcarlos en un puerto seguro, mientras navegó en la superficie del agua por tres días, a la vista de fuerzas enemigas, poniendo en peligro su vida y de sus hombres.

Sofia Coppola da una nueva perspectiva a la vida de Priscilla Presley en 'Pricilla', basada en las memorias reales de la ex esposa de Elvis Presley. La Biennale Del Cinema

“'Comandante' es una película que habla de la fuerza y Salvatore Todaro personifica su forma sublime: luchar contra el enemigo sin olvidar nunca que son seres humanos”, indicó a la prensa el director De Angelis, “listos para vencerlos pero también para rescatarlos y salvarles la vida, como prescribe la ley del mar. Porque así se ha hecho siempre y así se hará siempre”.

Otra de las cintas que se avecinan y han sido anticipadas por la crítica es la producción de Sofia Coppola y A24 ('Everything, Everywhere, At all times'), Priscilla, basada libremente en las memorias escritas por Priscilla Presley, 'Elvis y Yo' (1986). La película tendrá como protagonistas a Cailee Spaeny (Mare of Easttown) como Priscilla y Jacob Elordi (The Kissing Booth), como el Rey del Rock'n'Roll, Elvis.

Elordi toma la tarea titánica de caracterizar a Elvis, poco después de la actuación nominada al Óscar por parte de Austin Butler en la cinta dirigida por Baz Luhrmann; sin embargo, Spaeny toma quizá el mayor reto, que es interpretar a la esposa y amiga del 'Rey', quien aún vive para contar los detalles de su joven romance y turbulento matrimonio hasta los últimos días del cantante. La película estrenará primero en este festival, pese a no tener una fecha confirmada de estreno público.

Asimismo, la cinta Poor Things del cineasta griego Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone (Cruella), Mark Ruffalo (Hulk) y Willem Dafoe (The Lighthouse), ha sido anticipada por los cinéfilos tras noticias de que la productora Searchlight Pictures ha empujado su fecha de estreno hacia diciembre de este año. Poor Things iba a estrenarse en los cines en septiembre, hasta que los miembros de SAG-AFTRA se unieron a los miembros de WGA en los piquetes en California.

'Poor Things' trae su historia de comedia negra y ciencia ficción con Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe. La Biennale Del Cinema

La cinta, adaptada de la novela homónima de 1992 de Alasdair Gray, cuenta la historia de una mujer llamada Bella Baxter (Stone) quien tiene recuerdos ambiguos sobre ella y su realidad, atrapada en una historia de romance gótico, frecuente en escritos de la época victoriana, con trazos directos de la obra de Mary Shelley, Frankenstein. Baxter es la creación del brillante y poco ortodoxo científico interpretado por Dafoe, mientras que Ruffalo interpreta a un abogado astuto y libertino junto a Ramy Youssef, Jerrod Carmichael y Christopher Abbott.

En representación de Latinoamérica, el director Pablo Larráin trae a El Conde, una comedia negra de terror que se basa en un universo paralelo sobre la historia chilena reciente. En su sinopsis, la cinta retrata a Augusto Pinochet, símbolo del fascismo mundial, como un vampiro que vive escondido en una mansión en ruinas en el frío extremo sur del continente. Alimentándose del mal para sostener su existencia, después de 250 años de vida, Pinochet ha decidido dejar de beber sangre y abandonar el privilegio de la vida eterna. A pesar de la naturaleza decepcionante y oportunista de su familia, encuentra una nueva inspiración para seguir viviendo una vida de pasión vital y contrarrevolucionaria a través de una relación inesperada.

Larráin expresó a los medios que junto con sus colaboradores en la película, entre los que se encuentra Guillermo Calderón, quisieron mostrar la “brutal impunidad que representa Pinochet”. “Para eso, hemos utilizado el lenguaje de la sátira y la farsa política, donde el General sufre una crisis existencial y debe decidir si vale la pena continuar con su vida de vampiro, beber la sangre de sus víctimas y castigar al mundo con su eterna maldad”, comentó, “es un recordatorio alegórico de por qué la historia debe repetirse para recordarnos lo peligrosas que pueden llegar a ser las cosas”.

La cinta está protagonizada por Jaime Vadell (Tres tristes tigres) y Gloria Münchmeyer (La luna en el espejo).

Latinoamérica es representada por 'El Conde' de Pablo Larráin sobre Augusto Pinochet. La Biennale Del Cinema

Otro de los estrenos esperados es La Bestia del director francés Bertrand Bonello, donde Léa Seydoux (Crimes of the Future) y George Mackay (1917) protagonizan una historia que se sumerge en la ciencia ficción en un futuro cercano donde las emociones se han convertido en una amenaza. “Gabrielle (Seydoux) finalmente decide purificar su ADN en una máquina que la sumergirá en sus vidas pasadas y la librará de todos los sentimientos fuertes. Luego conoce a Louis (Mackay) y siente una poderosa conexión, como si siempre lo hubiera conocido”, señaló sus sinopsis. La historia se desarrolla en tres períodos distintos: 1910, 2014 y 2044.

Para clausurar el festival, que ya se ha convertido en un paso importante para la clasificación de cintas a los Óscar, la cinta de colaboración española, uruguaya y chilena, La sociedad de la nieve será presentada como broche de oro para la ceremonia en el Palazzo del Cinema.

La cinta, que se encuentra en la selección oficial fuera de competencia, del director español Juan Antonio Bayona (Lo imposible, Un Monstruo viene a verme) con guion contribuido por Bernat Vilaplana, Jaime Marques y Nicolás Casariego a partir de la novela homónima de Pablo Vierci, narra la trágica historia del 13 de octubre de 1972, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya chocó contra el pico de una montaña mientras sobrevolaba los Andes con destino a Santiago de Chile. Solo 29 de los 45 pasajeros sobrevivieron al accidente.

En su película, Bayona contará la historia de los 29 sobrevivientes que duraron 72 días de odisea en el “valle de las lágrimas”, un glaciar de 3,500 metros de altura.

La cinta será también estrenada en Netflix que ocupa el rol de productora, en el segundo semestre de 2023.

A raíz de la selección oficial, el director de la Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, comentó a los medios sobre el rol del festival y del cine para la resistencia ante los sucesos trágicos, bélicos y desafiantes socioculturalmente que han transcurrido en los últimos años. “El cine, tan antiguo como la propia Biennale Arte (1895), con sus públicos, en constante evolución tecnológica y lingüística, nunca ha abandonado su papel de testigo del pasado y del presente, de visionario que anticipa el futuro, como narrador de la fuerza interior de hombres y mujeres que se levantan para oponerse a la injusticia y al abuso de poder”, subrayó.