'Si te digo la verdad... te miento', relatos de Cecilia Turner

La escritora Cecilia Turner presentó su libro en la Feria Internacional del Libro 2023. Cedida

Una obra que recopila 83 años de aventuras, vivencias y personajes con intensas emociones, historias personales y de conocidos son las que reúne la autora Cecilia Turner en Si te digo la verdad... te miento.

“Tengo historias desde que estaba en primer y segundo grado en Colón. Hablo del hombre sin cabeza y todo lo que se contaba cuando era una niña. Así a través de los años hasta llegar a este momento de mi vida”, relató Turner a La Estrella de Panamá.

La autora nació en la ciudad de Panamá en 1939. Estudió contaduría en México donde también adquirió experiencia laboral. Al poco tiempo de haber regresado a Panamá, encontró al amor de su vida quien le hizo una propuesta de matrimonio. En 1964 se mudó a Venezuela donde se casó y comenzó una vida como la señora de Gutiérrez. Siempre dice que Panamá es su patria, Venezuela su país.

Enviudó joven, con cuatro hijos menores. Desarrolló distintas labores: fue maestra de inglés a domicilio, asistente bilingüe, emprendió actividades comerciales desde su hogar, como traductora de textos manuales técnicos de la universidad petrolera y petroquímica.

Portada del libro 'Si te digo la verdad... te miento'. Cedida

Mientras esto ocurría, se dio a la tarea de recopilar información de sus familiares y allegados, con los que fue creando cuentos y relatos. Personas cercanas a ella le sugirieron publicar sus prosas y poesías en la red social Facebook.

“Es una recopilación de anécdotas, cuentos, vivencias mías, de otras personas, de impresiones que me he llevado en la vida, de circunstancias especiales que otros me han relatado y me han parecido muy interesantes. Lo he plasmado en palabras y versos”, contó.

A pesar de haberse graduado de contadora, desde muy joven hacía cuentos, canciones, poemas y otras creaciones relacionadas con su vena de escritora. Cada escrito lo termina con su característica firma, 'Siempre, Cecy'.

De acuerdo con la autora, su inspiración ha generado más de 500 obras. “Este libro resume una pequeña parte de su prolífica inventiva con matices de realismo, fantasía, amor, optimismo y una fantástica dosis de humor”, dice en la contraportada de la obra.

Turner nunca pensó en hacer un libro con sus textos. “Tenía muchos escritos recopilados y guardados, sin darle mucha importancia. Yo tengo 83 años y los quería dejar como un legado a la familia, pero un editor tuvo la visión de hacer algo más significativo”, explicó la autora sobre la iniciativa.

Aquella recopilación rindió para hacer dos libros “y todavía hay material para más”. El segundo lo tituló A veces sabe a limón, otras a caramelo. “Contiene más de poesía y letras de algunas canciones que más adelante interpreto en un audiolibro, acaba de salir oficialmente, se llama Cuenta y canta con Cecy”, anunció la escritora.

Turner confesó sentirse sorprendida de la respuesta que ha recibido de los lectores. “Me he inclinado a releerlo y me llama la atención la capacidad que tuve para escribir estas historias. Digo ¡cónchale!, ¿yo escribí todo esto? ¡Qué barbaridad! que se interesen y me lo hagan notar. Con esto me estoy redescubriendo también”.