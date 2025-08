Juanes se inspira en esta famosa banda para su nuevo sencillo

Juanes celebra el amor a primera vista en “Cuando estamos tú y yo”, el segundo sencillo de su duodécimo álbum. El artista colombiano se inspira en Los Beatles para crear una producción pop-rock contemporánea que destaca al amor como la fuerza más poderosa de la vida.

“Me inspiró la forma en que los Beatles solían empezar a componer sus canciones, con el estribillo y el título en la primera estrofa. Con esa idea, me fui a casa y me reuní con unos amigos conocidos como Majestik, un trío colombiano de producción y composición formado por Ily Wonder y Los Jaycobz”, expresó el cantante, ganador de 29 premios Grammy/Latin Grammy.