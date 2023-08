'Como molestan los vecinos de arriba', una comedia que critica al 'individualismo'

En la puesta en escena se reflexiona sobre el coflicto de intereses que dan cuando se tratan de vender/comprar una propiedad. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Gertrudis (Lourdes Gómez Nates) es una anciana se encuentra como un león custodiando uno de sus bienes más importantes: su apartamento. Su amiga, Nerina (Jitzel Sandoval) y también residente, se quejan de la situación por la que atraviesan.

En la comedia 'Como molestan los vecinos de arriba', Ricardo (Paulo Wong) es el ejecutivo que representa la promotora que mantiene una campaña sistemática contra quienes viven en el apartamento ocupado por las adultas mayores.

Durante la trama, Ricardo contrata a dos actores con poco futuro artístico, para que sean los nuevos vecinos de Gertrudis. Samuel (Ángel Medina) y Clara (Mela Valdés) se anclan en el piso superior de la anciana que en su tiempo libre es youtuber.

Aunque en la puesta en escena, que se presenta en el Teatro La Plaza, Gertrudis es fastidiada continuamente por los nuevos inquilinos, no pierde los estribos mientras brinda consejos a su audiencia sobre la importancia del sexo en el adulto mayor en su canal de Youtube.

Hasta el 9 de septiembre estará en cartelera la pieza teatral Larish Julio | La Estrella de Panamá

Durante toda la obra de teatro, se percibe cómo Ricardo mantiene su objetivo de despojar a los últimos residentes a costa de la trampa y la deshonra. La compañía para la que trabaja quiere comprar las viviendas de Gertrudis y Nerina a un precio por debajo de lo establece la ley.

El director de 'Cómo molestan los vecinos de arriba', Daniel Gómez Nates, explica que la obra se presenta frente a todas las “situaciones que se ven sobre algunas propiedades, como en el Casco Viejo, que quieren ser vendidas, pero no se les quiere reconocer el valor real [a sus ocupantes]. Además, también está el valor sentimental”.

“Tenemos que entender que muchas personas han vivido en estas propiedades por muchos años, donde han levantado sus familias, donde tienen recuerdos, y sus vivencias. Esto, muchas veces, no se toma en cuenta a la hora de darle un valor a la propiedad como tal”, añade Nates durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Nates, ha escuchado muchas insatisfacciones de personas sobre esta problemática. “Esto también es algo que le pasó a mi familia con una propiedad, y al ver tanta injusticia que se está dando (...) quise dejarlo plasmado en esta comedia”.

El equipo de producción lo integra: Dayana Torres, producción ejecutiva; Eric Gómez Clement, diseño de sonido y operador de luces y sonido; Rafael Navarro, escenografía; Rogelio Bustamante, artes y diseño gráfico Larish Julio | La Estrella de Panamá

Pero el director remarca que la pieza artística no es sólo una denuncia sobre lo que sucede con las promotoras, sino también por las injusticias que sufren aquellos que no tienen voz, “aquellos que no tenemos padrinos, que no tenemos nuestros propios recursos para poder pelear. La ley no está de nuestra parte, y eso lo estamos viendo a nivel general”.

“Estamos viviendo una época de mucha injusticia social. Es decir, entre los que tenemos y no tenemos. Entre los que tienen posibilidades porque conocen a un empresario importante [o] algún funcionario del Gobierno, y se aprovechan de esa situación para lograr muchas veces, alguna actividad en detrimento de los que menos tenemos. Es una denuncia a este capitalismo despiadado, a esta sociedad individualista y que tiene como a Dios, el dinero. muchas veces no respeta el sentimiento de las personas, la dignidad”, lamenta.

