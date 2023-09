'Fantasmas' el musical aborda la importancia de la salud mental

Se estrenará en el Teatro Nacional el 18 de septiembre y estará en cartelera hasta el 30 del mismo mes. Instagram / @fantasmaselmusical

Una traición y una tragedia rompen la amistad entre los integrantes de la banda de rock/pop Los Sky Rockets y su cantante principal Sky. Encontrar la manera de saldar cuentas pendientes y la lucha por trascender y descansar en paz es la historia que narra Fantasmas el musical.

La obra, que aborda temas como la familia, la amistad, la música y la salud mental, se estrenará en el Teatro Nacional el 18 de septiembre y estará en cartelera hasta el 30 del mismo mes.

El guion es original de Ricky Ramírez, la dirección está a cargo de Leonte Bordanea, la producción ejecutiva es de Flor Berbey, Ricky Ramírez y Leonte Bordanea, la producción es de Gaby Arias, las coreografías de Eileen 'Fula' de Icaza, la música: Ricky Ramírez y Gretel Garibaldi, y la dirección musical de Jonathan González.

“A veces tenemos recuerdos que nos atormentan o que son bonitos, los llevamos en la mente y cada vez que los pensamos nos traen buenos sentimientos o no tan buenos. Estos fantasmas serían las cosas que queremos hacer y que simplemente no hemos hecho por millones de razones que nos inventamos, por falta de tiempo, falta de compromiso, falta de dinero, falta de salud”, expresó el guionista Ricky Ramírez.

El guionista, el director, los productores y parte del elenco durante la rueda de prensa Sandry Crespo | La Estrella de Panamá

La obra no es de terror, no da miedo. Es para toda la familia, aclaró Ramírez. Además, explicó que el musical aborda no solo a los fantasmas de las personas muertas, sino a aquellas cosas que no se sanan y se pueden cargar durante años.

“Nunca había ido al psicólogo hasta que fui con María Eugenia Despaigne y me dijo un montón de cosas que desencadenaron la historia de Fantasmas. Ella dice que hay fantasmas prenatales que vienen desde el vientre, de generación en generación; es decir, cuando tú naces ya traes fantasmas. La cosa es que cuando vamos creciendo, vamos metiendo más fantasmas en la maleta”, relató el guionista.

Ramírez añadió que en los últimos meses, mientras desarrollaba la obra, ha aprendido a enfrentar sus fantasmas, “me he dado cuenta de que todos compartimos miedos, retos, historias... He aprendido que nos dan un tiempo específico en la vida para poder hacer y si no nos enfocamos en eso que es lo más importante, sino en las cosas que no logramos, pues habremos perdido el tiempo”.

El musical está basado en la vida del guionista, según contó. “El proyecto jamás hubiese nacido sin que mi psicóloga me dijera que estaba totalmente loco y que tenía un duelo pendiente con mi papá. Hay una ley de los creativos que dice 'escribe de lo que conoces, de lo que has vivido y de lo que te rodea”.

“Así que la obra trata de una banda de rock, que ha sido mi vida. Una banda de rock que está pegada en Panamá y está buscando cómo llegar a nivel internacional. Ocurre una traición, una tragedia. Llega a la estación de fantasmas que maneja Leonte [Bordanea] y empieza una vuelta de cómo regresar a saldar cuentas pendientes”, agregó Ramírez.

La icónica maleta

“No todos los fantasmas están muertos y no solo los muertos son fantasmas”, así define la producción el mensaje de la obra. “Todos tenemos fantasmas que nos atormentan, incluso hay momentos en los que el fantasma no es necesariamente una persona que ha fallecido, a veces nuestros sentimientos negativos también nos persiguen y no nos dejan tener paz y ser felices. Llevamos una maleta llena de ellos, pero hay que aprender a cargar esa maleta”, detalla en un comunicado.

Poner el foco en la importancia que tiene la salud mental es uno de los objetivos del proyecto. “Por medio de nuestra historia, queremos ser parte del movimiento que promueve la atención a la salud mental”.

La productora ejecutiva Flor Berbey agradeció a las fundaciones que han apoyado el desarrollo del musical.

“María Eugenia Despaigne, de la Fundación Relaciones Sanas, que se dio cuenta de que Ricky tenía un duelo sin sanar después de 40 años, y ahí empezó Fantasmas. También le agradezco a las fundaciones Serena Mente, Rompamos el Silencio y Piero Rafael Martínez de la Hoz. Hay mucha gente en este país que necesita apoyo, hay muchos adolescentes que están pasando por crisis”.

Hacer crecer el arte y la cultura de Panamá, por medio del teatro musical hecho en casa, es otro de los objetivos que persiguen los creadores de la obra. “Somos parte de este nuevo movimiento creativo de escribir y llevar a la escena nacional obras inéditas creadas en Panamá, para mejorar la oferta teatral del país. Adicional a eso, Fantasmas el musical dará trabajo a más de 80 profesionales del arte”.

La producción

Fantasmas el musical promete ser una puesta en escena innovadora y tecnológica. Además, usarán pantallas, proyecciones e ilusiones, “que harán que su visita al Teatro Nacional sea toda una experiencia audiovisual y moderna. Contaremos con experiencias interactivas como el Tour Fantasmas, que llevará a recorrer los rincones del Teatro Nacional y tendrá sorpresas y giros inesperados”, describieron.

“El musical se empezó a realizar hace un año aproximadamente. Sin embargo, desde marzo se comenzaron a hacer los textos, Ricky [Ramírez] me los entregó para revisión y fuimos haciendo ajustes (...) la señora Nikki de Roy, que en paz descanse, apostó por este proyecto, pero cuando falleció quedó en veremos, mucha gente del cast se fue, sin embargo lo retomamos y es maravillosamente lindo”, expresó Bordanea a este medio.

El también actor adelantó que en la estación de tren a la que se refirió Ramírez, pasan las personas al morir. “Tienen que esperar hacia donde van. Esperan para saldar las cuentas que dejaron pendientes, se dice que todos tienen una maleta (...) uno de los que decide si deja pasar a los muertos es el tiempo, este va a reclamar qué hicieron con su vida si tenían sueños”.

“¿A dónde vamos cuando morimos? A una estación de tren de fantasmas... ¿Quieres saber cómo funciona? ¿Qué hay que hacer para abrir la maleta con la que llegamos? ¿Se puede volver a conectar con el mundo de los vivos? ¿Cómo se hace para trascender?”, son algunas de las interrogantes que intenta responder Fantasmas el musical.