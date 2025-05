Al igual que el argentino, el papa León XIV es un fiel seguidor del deporte y ha mostrado en anteriores ocasiones que le gusta este tipo de actividades, sin embargo, a diferencia del papa Francisco, su actividad favorita no pasa por el fútbol o por el baloncesto, sino por el tenis .

“Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo así que tengo muchas ganas de volver a la pista”, reveló tiempo atrás en una entrevista para el sitio Augustinan Order .

“Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora. También me gusta mucho leer, dar largos paseos, viajar, conocer sitios nuevos y disfrutar del campo en un entorno diferente”, resaltó.