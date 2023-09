El eclipse solar anular del 14 de octubre se verá mejor en Natá

El profesor les recomienda a las personas no mirar el eclipse directo, sin protección. Shutterstock

El próximo 14 de octubre de este año se podrá apreciar un eclipse solar anular desde gran parte del territorio panameño, especialmente en el interior de la República, en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, comarca Ngäbe Buglé, parte de Bocas del Toro y parte de La Chorrera.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Panameña de aficionados a la astronomía (APAA) y coordinador de divulgación de la Unión Astronómica Internacional, Carlos Alberto Fernández, el evento comenzará a las 11:27 a.m., el máximo del eclipse será a la 1:14 p.m., su tercer contacto será a la 1:16 p.m. y finalizará a las 2:58 p.m. “Se apreciará mejor en Natá, provincia de Coclé”.

“Los eclipses solares ocurren cuando la luna pasa en medio del sol y la Tierra, creando una sombra que no siempre es visible desde la Tierra; pero cuando esta toca algún continente, entonces tenemos un eclipse ya sea parcial, total o anular”, explica el profesor.

RECOMENDACIONES DE LA NASA La NASA comparte recomendaciones para observar un eclipse solar anular de forma segura. Durante un eclipse solar parcial o anular, nunca es seguro mirar directamente al sol sin la protección ocular adecuada Cuando veas directamente, debes hacerlo en todo momento a través de anteojos para la observación solar que sean seguros (“anteojos para eclipses”) o un visor solar de mano que sea seguro. Los anteojos para eclipses no son gafas de sol comunes: sin importar lo oscuras que sean, las gafas de sol comunes no son seguras para observar el sol. Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2, destaca la NASA. Siempre debes inspeccionar tus anteojos para eclipses o tu visor de mano antes de usarlo; si está roto, rayado o dañado de alguna otra manera, debes desechar el dispositivo. Supervisa siempre a los niños que utilizan visores solares. No mires al sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usas tus anteojos para eclipses o un visor solar de mano: los rayos solares concentrados atravesarán y quemarán el filtro, y entrarán en tus ojos, causando lesiones graves. En tal caso, de no tener anteojos para eclipses ni un visor solar de mano, puedes usar un método de observación indirecta, que no requiere mirar directamente al sol. Una manera es usar un proyector estenopeico, que tiene una pequeña abertura (por ejemplo, un agujero perforado con un alfiler en una tarjeta de fichero) y proyecta una imagen del sol sobre una superficie cercana. Con el sol a tu espalda, puedes ver con seguridad la imagen proyectada. ¡no mires al sol a través del agujero! No uses anteojos para eclipses o visores de mano con cámaras, binoculares o telescopios. Estos dispositivos requieren diferentes tipos de filtros solares. Al observar un eclipse parcial o anular a través de cámaras, binoculares o telescopios equipados con filtros solares adecuados, no es necesario usar anteojos para eclipses. (Los filtros solares funcionan igual que los anteojos para eclipses y protegen tus ojos).

Agrega que en Panamá “hemos tenido varios eclipses solares en las últimas décadas. El eclipse anular sucede cuando la distancia de la luna es mayor, lo que se conoce como 'apogeo' por la relación al promedio de su distancia a la Tierra, viéndose un poco más pequeña y permitiendo que se vea el borde redondo del sol. Esto da la impresión de que es un anillo, el sol es 400 veces más grande que la luna, pero está 400 veces más lejos, por lo que normalmente ambos astros se ven casi del mismo tamaño”.

Fernández aconseja que “no se vea a simple vista, es decir, las personas no deben mirar el eclipse directo, sin protección. Necesitamos hacer esa campaña, porque como es un eclipse anular la gente va a pensar que es como en el total. La diferencia entre el total y el anular es que el eclipse total no pasa ninguna luz y se puede ver directamente con los ojos; pero el anular no, porque se forma un anillo que tiene la misma iluminación que cuando el sol está normal, sin eclipse. Pasa la luz ultravioleta, la infrarroja y puede causar ceguera para siempre”.

“Por ninguna razón debe ver el eclipse a ojo desnudo, debe utilizar lentes especialmente diseñados para ver el sol; estos los podrá conseguir contactando con la APAA (Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía). Es muy peligroso ver el sol sin esta protección porque los daños son irreversibles”, asegura el profesor.