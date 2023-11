El español Antonio Banderas recibirá un reconocimiento en la ceremonia de los Grammy

El actor Antonio Banderas EFE

El actor, director y empresario español Antonio Banderas, que ha desarrollado buena parte de su carrera en Hollywood, recibirá el Premio de la Presidencia de 2023 que otorga la Academia Latina de Grabación en la 24 entrega anual de los Latin Grammy el próximo 16 de noviembre en Sevilla (España).

Según informó este miércoles la academia, que concede los premios, este galardón reconoce a destacados miembros de la comunidad latina por fomentar las artes y cultura en el mundo y solo se ha otorgado en ocasiones excepcionales, la más reciente al estadounidense Lin-Manuel Miranda en 2017.

El director de esta entidad, Manuel Abud, subrayó en un comunicado que "las destacadas y numerosas contribuciones que Antonio ha hecho a la comunidad artística lo han convertido en un embajador mundial de nuestro patrimonio cultural.”

El español será homenajeado en la primera edición de los Latin Grammy fuera de Estados Unidos con este premio que le reconoce además como "firme promotor de las artes musicales a lo largo de su carrera", pues en 2019 fundó el Teatro del Soho en Málaga, su ciudad natal.

Desde entonces su compañía ha llevado al éxito obras en español de musicales famosos como "Company" y "A Chorus Line", haciendo los espectáculos accesibles a nuevas generaciones de espectadores, resaltó.

Banderas, de 63 años, ha participado en películas como Philadelphia (1993), "Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles" (1994), "Desperado" (1995), "Evita" (1996), "The Mask of Zorro" (1998), "Dolor y gloria (2019), por la que estuvo nominado al Óscar, "Frida" (2002) o "Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023).