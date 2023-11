La salud, lo más valioso que tenemos en la vida

La salud es un regalo de la vida; es algo que recibes y que continúas recibiendo cada día. Shutterstock

La salud es lo más valioso que tenemos en la vida, sin embargo, más que con ninguna otra cosa, es fácil que consideremos que tener salud es normal.

Las personas suelen preocuparse o querer tener de todo, amor, dinero, viajes, bienes, pero cuando no tienen salud, eso es solo lo que buscan recuperar. Tal vez se piense en ella cuando la perdemos. Entonces nos damos cuenta de que sin salud, no tenemos nada.

“El que goza de buena salud es rico, aunque no lo sepa”, proverbio italiano.

Aunque rara vez pensamos en nuestra salud cuando estamos bien, habrás experimentado lo ciertas que son estas palabras cuando has tenido algún mal menor, como un resfriado o una gripe, y has tenido que quedarte en la cama. Cuando no te encuentras bien, lo único que deseas es sentirte mejor y lo único que te importa es recuperar tu salud.

La salud es un regalo de la vida; es algo que recibes y que continúas recibiendo, cada día. Además de todo lo que hagamos para estar sanos, hemos de estar agradecidos por nuestra salud para recibir más salud.

Puede que conozcas personas que tenían un estilo de vida saludable, y aun así han perdido la salud. Dar gracias por la salud que estás recibiendo es vital. Cuando estás agradecido por tu salud, no solo la conservas, sino que al mismo tiempo pones en marcha un sistema interno para aumentar el flujo de salud hacia ti y comenzarás a ver que la mejoría en tu salud se produce de inmediato. Los pequeños achaques, lunares, cicatrices o marcas empezarán a desaparecer mágicamente, y observarás un notable aumento en tu energía, vitalidad y felicidad.

Deepak Chopra en su reto Salud Perfecta que podrás encontrar y realizar en mi web www.paulacabalen.com/meditaciones dice que el grado en que sientas agradecimiento por tu salud, será el grado justo en que esta mejorará.

Vivir con una salud reducida significa que tu energía, vitalidad, sistema inmunitario, claridad de ideas y todas las demás funciones corporales y mentales están debilitadas. Estar agradecido por tu salud te garantiza recibir más salud por la que estar agradecido, y al mismo tiempo elimina tu estrés y tensión corporal y mental.

Los estudios han revelado que las personas que practican la gratitud se curan más rápido y es más probable que vivan más. Piensa en los billones de células que trabajan incansablemente 24 horas 7 días a la semana, para tu salud, tu cuerpo y tu vida, y agradece a tus células. Piensa en tus órganos vitales que están filtrando limpiando y renovándolo todo constantemente en tu cuerpo y piensa que hacen todo su trabajo automáticamente sin que tan siquiera tengas que pensar en ello. Agradecer cada mañana que tu sistema funcione hará que te sientas mejor, y ayudará a que funcione mejor. Estar agradecido por tu salud es esencial para conservarla, pero también para garantizar que seguirá mejorando, con más energía y entusiasmo por la vida.

Buena semana y lo mejor para ti.

@paulacabalen

www.paulacabalen.com

Life & Business Mentor. Coach, consultora.

Top Voice Linkedin Work Life Balance

Points of You Master y distribuidora