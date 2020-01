Gato por liebre: Tous vendía como plata joyas rellenas de plástico

Tous comercializa como "plata" piezas que "están en su interior rellenas de un material no metálico", asegura un informe de la Guardia Civil de Córdoba, en España.

El informe de las autoridades señala que la marca pretendía con esto "abaratar costes" manteniendo el peso y la apariencia de una joya sólida.

Con esta práctica, aseguran los investigadores, la firma de joyería, complementos y moda española infringe la ley.

"Estas piezas no deberían haber sido contrastadas nunca como de plata de primera ley", Guardia Civil de Córdoba

Las autoridades señalaron también al laboratorio con el que trabaja Tous, Applus Laboratories, quienes debieron detectar "la presencia de un material no metálico". Por tal motivo, los investigadores sospechan que se trataba de un acto en complicidad.

José María Bosch, director general de Tous, reconoció este miércoles en un juzgado que las piezas están rellenas de un material similar al metacrilato (plástico), pero aclaró que se trata de una técnica permitida por la ley, según fuentes jurídicas citadas por el diario El País.

Las pruebas aplicadas a las joyas se realizaron ante un notario por la asociación de consumidores y usuarios de joyas de Consujoya, quienes denunciaron el caso. La Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros, por su parte, salió en defensa de la compañía de origen catalán. Sostienen que la ley española permite esta mezcla de metales preciosos con rellenos, una práctica conocida como electroformado y que es "común, normal y habitual en el sector".

"La técnica que usan no está regulada en la ley. Que digan que es chapado o que tiene un baño de oro o de plata, pero que no vendan a precio de oro y plata cuando no lo es", recalcó Magdalena Entrenas, abogada de la asociación de denunciantes, según la misma fuente. "Se niegan a entender que lo que tienen que vender es bisutería".