Pantone: Very Peri, el color que predominará en el 2022

En el año 2022, el PANTONE 17-3938 Very Peri, un tono azul bígaro dinámico con un matiz rojo violeta vivificante que, combina la fidelidad y la constancia del azul con la energía y la emoción del rojo, será el color que estimulará el ingenio y la creatividad personal el próximo año, según propone el Pantone Color Institute.

Color PANTONE 17-3938 Very Peri, el tono que regirá en la moda y la decoración durante el 2022.

El PANTONE 17-3938 Very Peri predominará en las principales pasarelas del mundo, accesorios de prendas de vestir y moda, belleza, decoración del hogar e interiores, en diversas áreas de diseño y la industria del entretenimiento en general.

Cada diciembre, el Pantone Color Institute, la unidad de negocios de la estadounidense Pantone (1962), pronóstica los estándares cromáticos del año, a través del Pantone Color of the Year, un estudio y análisis profundo de tendencias que busca de nuevas influencias.

La propuesta surgió en el año 1999, cuando la empresa anunció el color que regiría en el año 2000, el PANTONE 15-4020 Cerulean, idea que desde entonces ha servido para que Pantone asesore a otros negocios en materia de color en la identidad de marca, desarrollo de productos y la aplicación e integración del color como un activo estratégico.

"Vivimos tiempos de transformación PANTONE 17-3938 Very Peri es un símbolo del espíritu de nuestra era global actual y de la transición que estamos viviendo hoy en día. A medida que salimos de un intenso período de aislamiento, nuestras nociones y estándares están cambiando, y nuestras vidas físicas y digitales se han fusionado de nuevas formas... Con las tendencias en los juegos, la creciente popularidad del metaverso y la creciente comunidad artística en el espacio digital", destacó Pantone a través de su sitio web.

"A medida que avanzamos hacia un mundo de cambios sin precedentes, la selección de PANTONE 17-3938 Very Peri ofrece un enfoque y una visión nuevos de nuestra fiel y querida familia de colores azules", afirmó Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute. "Al englobar las cualidades de los azules y, al mismo tiempo, contar con un matiz rojo violáceo, PANTONE 17-3938 Very Peri muestra una actitud alegre y animada, así como una presencia dinámica que despierta la valentía de crear y una expresión imaginativa", dijo

"El Pantone Color of the Year es el reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra cultura mundial y expresa la respuesta a lo que la gente busca en este color", añadió Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute. "La creación de un color nuevo por primera vez en la historia de nuestro programa de colores educativo Pantone Color of the Year es el reflejo de un proceso de innovación y transformación a nivel mundial. A medida que la sociedad reconoce los colores como una forma de comunicación fundamental y como una manera de expresar, captar, conectar e influir en ideas y emociones, esta nueva y compleja tonalidad azul fusionada con un rojo violáceo resalta el abanico de posibilidades que se nos presenta".

Very Peri, el color seleccionado como Pantone Color of the Year para 2022, ahora forma parte del sistema de colores "Moda, hogar + interiores" de Pantone, el sistema estandarizado de colores más usado y reconocido para el diseño de moda, textil e interiores del mundo.