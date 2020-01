La Digue es la más pequeña de tres islas habitadas que son parte de las 115 que componen la República de Seychelles.

La Digue, una joya del archipiélago de Seychelles Ursula Kiener

Cruzar entre las islas es bastante fácil, ya que hay un ferry que viaja una o más veces por día.

La principal fuente de ingreso de La Digue es el turismo, ya que es conocida por sus hermosas playas, especialmente Anse Source d'Argent y Grand Anse.

Esta pequeña isla tiene una población de apenas 2,800 personas, que mayormente viven en los pueblos de La Passe y La Réunion.

Para mantener la tranquilidad, la isla no tiene carros, solo carritos de golf que no se le alquilan a los visitantes. Como es bastante plana, es fácil recorrerla a pie o en bicicleta.

La selección de hoteles en La Digue es algo limitada y hay muchas opciones de hospedaje en casas. Sin duda el mejor hotel de la isla es Le Domaine de L'Orangeraie Resort and Spa.

La Digue, una joya del archipiélago de Seychelles

Uno de los mejores paseos para hacer en bicicleta es a L'Union Estate, ubicado en la parte oeste de La Digue. Al entrar vas a tener que pagar para pasar todo el día en el lugar. Esta plantación era de una familia rica de Mauricio.

Ahora es de France Albert René, antiguo presidente de Seychelles. Es recomendable ir temprano a la playa Anse Source D'Argent y luego visitar los atractivos de L'Union Estate.

La casa colonial fue construida al estilo francés tropical. Tiene una grandiosa terraza alrededor, con entradas por la parte delantera y trasera.

El techo del inmueble está hecho de penca con pequeñas ventanas que se asoman en la parte superior. Todos los muebles son de la era y han sido preservados para que los turistas puedan transportarse a otras épocas.

Las islas de Seychelles —un archipiélago en el océano Índico, frente a África Oriental— son volcánicas y es común ver gigantescas piedras de granito como las que hay cerca de la casa.

La Digue, una joya del archipiélago de Seychelles

Esta montaña fue formada hace 75 millones de años de magma de un volcán activo. Hoy en día, sirve de hogar a una comunidad de tortugas gigantes de tierra Aldabra, que están en peligro de extinción. Estas tortugas tienen entre 30 y 100 años y pueden llegar a pesar hasta 550 libras. No debes tocarlas, pero sí puedes alimentarlas.

En L'Union Estate encontrarás un pequeño cementerio histórico junto al Océano Índico. En este lugar fueron enterrados los primeros pobladores de La Digue.

Coco y vainilla

Esta plantación sembraba principalmente palmas de coco que fueron importadas por los europeos hace dos siglos. Hasta los años 1980 se cultivaban cocos en L'Union Estate para uso comercial. Aún se puede ver la producción, pero a una menor escala. El aceite de coco, antes de que se volviera popular el aceite de palma, era muy cotizado. Se usa la copra (la piel seca del coco) para procesarlo.

Puedes ver los cuartos donde secan los cocos y luego un antiguo molino que todavía es operado por un buey.

Camino a la playa vas a encontrar una plantación de vainilla. Esta planta fue traída por los colonos franceses. Desafortunadamente no hay muchos insectos polinizadores en La Digue y tocaba polinizar cada flor a mano. Por tanto, requería muchísimo trabajo producir la vainilla y luego que inventaron vainillin (vainilla sintética) bajó la demanda. Igual sigue creciendo vainilla en la isla y puedes comprarla, pero debes tener en cuenta que no es económica.

Además encontrarás la Piedra Gigante de la Unión que tiene 40 metros de altura y ocupa un área de 4,000 metros cuadrados. Se estima que tiene 700 millones de años.

La Digue, una joya del archipiélago de Seychelles

Como mencioné anteriormente, es mejor ir a la playa Anse Source D'Argent primero y luego ver lo que ofrece L'Union Estate. La bahía completa mide como un kilómetro. Para llegar debes estacionar tu bicicleta y caminar por un pequeño sendero de arena entre piedras de granito y palmeras.

Vas a encontrar un quiosco que ofrece tours, por si te provoca alquilar un kayak transparente.

Se dice que Anse Source D'Argent es la playa más fotografiada del mundo y realmente es un espectáculo. Se volvió famosa luego de aparecer en películas como Emanuelle, Crusoe y Castaway, además de comerciales de Bacardi en los 90.

Llegamos como a las 9 a.m. y se empezó a llenar como una hora después. Arribaron grupos que visitan la isla por el día y se apoderaron de la hermosa playa. Nosotros fuimos en marzo, que es temporada baja, no me imagino cómo será entre mayo y octubre.

La Digue, una joya del archipiélago de Seychelles

Hay plantas al borde de la playa que son ideales para dejar tus pertenencias sobre una toalla o para esconderte del sol. Esta playa no tiene olas y tiene poca profundidad. Hay muy buena visibilidad, lo que la hace ideal para practicar el snorkel. Sin duda vale la pena visitar esta playa temprano para disfrutar de uno de los mejores atractivos de Seychelles.