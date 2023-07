¿Qué convierte al ‘nuevo Titanic’ en la principal innovación del turismo de cruceros?

Icon of The Seas se convierte en el crucero más grande del mundo y ofrece a sus pasajeros 19 pisos de diversión ilimitada

Icon of The Seas es el nombre que recibe el crucero más grande del mundo. También denominado ‘el nuevo Titanic’, es un barco en construcción por la empresa Royal Caribbean International que zarpará por primera vez en 2024, siendo así la primera embarcación de clase Icon.

El crucero contará con 19 pisos, que a su vez albergarán 40 bares y restaurantes. Se espera una capacidad de 5,600 tripulantes en el barco y una capacidad máxima de más de 7,000 pasajeros. Todos estos tendrán 28 formas de hospedarse y serán divididos en cinco vecindarios: Thrill Island, Chill Island, Surfside, The Hideaway y Aquadome.

Por su parte, Thrill Island albergará el parque acuático más grande del mar con toboganes de más de 14 metros, balsas que se deslizan en el mar y circuitos de cuerdas sobre el mar para balancearse en las alturas, mientras que en Chill Island los tripulantes se encontrarán con siete piscinas, entre ellas la más grande de los cruceros, una que incluye un bar de cócteles helados y una que da vista al mar con bordes infinitos.

En Surfside, el vecindario que está principalmente pensado para familias jóvenes y niños, contará con lugares para descansar y sectores exclusivos para juegos de adolescentes e infantes. The Hideaway, el nivel más alto de todos, con 41 metros sobre el océano, tendrá clubes de playas y la primera piscina suspendida en el mar, rodeada por un amplio solárium con un bar exclusivo.

Por último, AquaDome, donde se presentarán todos los espectáculos acuáticos de AquaTheater con una cascada en el medio de la pista, con restaurantes, bares y proyección de última generación.

Además, el equipo técnico del barco contará con cuatro pisos a su disposición, en el cual se encontrarán sus habitaciones y demás áreas de esparcimiento. Todo esto y más lo cuenta la empresa de Icon of The Seas en el mini documental dividido en diez episodios, Making An Icon, en su plataforma de Youtube.

El proyecto

Este barco fue ideado por el astillero finlandés, Meyer Turku, y forma parte del proyecto Icon, que consiste en otros dos barcos además de Icon of The Seas. Los tres buques emplearán tecnología de pila de combustible y serán propulsados por gas natural licuado, con un arqueo bruto de 200,000 toneladas.

Se espera que Icon of The Seas complete viajes desde su puerto base en Miami al resto del mundo durante todo el año en 2024 y que para 2030 sea completado el proyecto Icon.