Las filas de autos que se dirigían hacia el encuentro musical era inmensa. Ciento de personas abarrotaron el campo y las gradas del Rod Carew. La emoción era lo que se desbordaba en el rostro de los asistentes quienes lucían ansiosos por escuchar a sus ídolos.

El encargado de abrir el concierto fue Joey Montana quien interpretó su sonada canción 'Dembow' que realizó junto a Sebastian Yatra. También entonó sus líricas románticas como ‘Tus ojos no me ven’ y su hit mundial ‘Picky’. Con seis bailarines en tarima no dudo en danzar y enviar saludo a toda su fanaticada.

Seguido de Gilberto Santa Rosa quien ofreció un repertorio de canciones memorables como ‘Dolía menos’, ‘La agarro bajando’. Entre bailes y sonrisas continuó interpretando ‘Porque yo en el amor soy un idiota’, ‘Si no lo digo ahora’. Sin embargo cuando cantó ‘Conciencia’, los espectadores se levantaron y entonaron al unísono la letra de esta popular composición.

El caballero de la salsa hizo sentir su voz y elegancia en el escenario. Con maracas en mano se desplazó por toda la tarima junto a su orquesta. Durante su presentación ‘Vivir sin ella’ y ‘Conteo regresivo’ fueron las más coreadas por el público.

En cuanto a Olga Tañón, le hizo honor a su apodo de ‘La mujer de fuego’, la interpreté desde su llegada encendió la tarima e hizo bailar enseguida a los fanáticos. Una coreografía tras otra; este torrente de mujer no lució exhausta durante su presentación, donde le realizó un homenaje a Celia Cruz y continúo entre baladas y merengues su ‘show’ con ‘Muchacho malo’, ‘Como olvidar’, ‘Receta de amor’, ‘Basta ya’ entre otras.

La calidez es el sello de Olga quien conectó de inmediato con los espectadores y no dudó en conversar con ellos. En medio de su repertorio, la puertorriqueña se sentó en la orilla del escenario, donde rememoró sus vivencias en el Istmo. “En unos carnavales aquí. Recuerdo que un señor despojó a su hijo de los zapatos y me los entregó. Esto me impactó y me dije: Si él le quita los zapatos a su hijo. También le daré los míos (sonrío). Esta es la razón por la cual entregó esta pieza en Panamá. Si lo hago en todos los países que voy me quedaré sin calzados (risas)”.

Este concierto que fue organizado con motivo del día de las madres. Tañón evocó a su fallecida progenitora y felicitó a las presentes. Entre lágrimas narró sus anécdotas y dio un mensaje de “valor la vida porque es un regalo”. En medio de su discurso le regaló un par de sus zapatos a una mujer de 91 años que se encontraba en el público. Además le dedicó su presentación a una pareja que sumaba 56 años de casados. Los fanáticos quedaron con ganas de más, la merenguera se despidió de los asistentes y le dio pasó al cantante Fonseca. El colombiano ingresó a la tarima con un espectáculos lleno de luces y transiciones de imágenes en la pantalla. Al ritmo del vallenato hizo bailar a todos. Aunque cayó una leve llovizna esto no fue un impedimento para que los asistentes disfrutaran de las melodías de ‘Arroyito’, ‘Te mando flores’, ‘Vine a buscarte’ y ‘Eres mi sueño’.

El encargado de cerrar el concierto fue Oscar D' León quién bailó en el escenario e interpretó ‘Llorarás, ‘Yo quisiera’, ‘Sigue tu camino’ y ‘Que bueno baila usted’. Con buena vibra el ‘Faraón de la salsa’ se despidió de la tierra istmeña.