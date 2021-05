Demandan por fraude a Ricky Martin y Maluma

Los artistas y sus representantes deberán responder ante los tribunales de Argentina y España, por la no entrega de ganancias en venta de pulseras

Ricky Martin y Maluma, los interpretes de "Venta pa'ca" y "No se me quita", están dado mucho de que hablar desde finales de abril por un presunto fraude, con la venta de unas pulseras para apoyar obras benéficas.

Las querellas en contra de los representantes de los artistas fueron presentadas en Argentina y otra civil en España, por lo que los señalados serán citados y deberán declarar, para deslindarse de las acusaciones.

Según el programa mexicano "Ventaneando", la querellante es la joven empresaria Nora Mabel Kriegshaber, quien alertó sobre el delito de asociación ilícita en concurso real con estafa; denunciando a los representantes de los artistas: Walter Kolm (representante del colombiano), Marcelo Peligri, Gian Franco Peligri y Sergio Raposeiras.

Desde Argentina Ignacio Trimarco, abogado de la querellante sostuvo que los artistas le pidieron invertir un capital semilla de $500 mil en las pulseras; no obstante, los artistas no le entregaron las ganancias y ahora no le responden

"Una serie de excusas hacerse el distraído que el negocio había salido mal, le ofrece participar con Maluma, iba a ser el mismo modus operandi, Nora viendo las fotos y conversaciones termina cediendo y le termina entregando más dinero, hicimos la denuncia, se presentó en los juzgados de San Isidro", indicó Trimarco.

El abogado aclaró que además de los representantes, los artistas serán citados a ambos juzgados, para aportar datos a las investigación.

"Van a tener que presentarse en forma física o electrónica, van a tener que ponerse a disposición de la justicia para dar las explicaciones del caso", acotó el representante legal de Kriegshaber al referirse a los artistas.