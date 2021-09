Nicky Jam: ‘Me encanta Panamá, soy fanático de lo que se hace allá. Amo a mi hermano Sech’

Nicky Jam lanzó recientemente su octavo disco llamado “Infinity”. La espina dorsal de su nueva apuesta musical es el género del reguetón, pese a que tiene colaboraciones con cantantes como Romeo Santos. Aseguró que la esencia de esta producción es el reguetón puro y duro.

Agregó que además su disco viene acompañado con las colaboraciones con Jhay Cortez, Manuel Turizo, El Alfa, Myke Towers entre otros.

“Producir música a inicios de la pandemia fue difícil, en especial por la incertidumbre y porque no sabíamos mucho sobre la covid-19, pero mi bendición es que tengo un estudio en mi casa en Miami y eso fue lo que hicimos trabajar para hacer lo que más me gusta, hacer música”, expresó el cantante estadounidense de origen puertorriqueño durante una rueda de prensa virtual con medios centroamericanos y añadió que produjo 40 canciones adicionales que no están dentro de su nuevo álbum.

Jam durante sus declaraciones a La Estrella de Panamá señaló que espera visitar pronto la tierra de Roberto Durán . “Me encanta Panamá. Soy fanático de lo que se hace allá. Amo a mi hermano Sech y fui uno de los primeros que colaboró con él. Quiero visitar esa tierra y darle cariño a la gente”.

Asimismo, expresó que una vez termine su carrera como músico, se ve incursionando aún más en la industria del séptimo arte. “Por encima de todo mi meta es mantenerme vigente en la música, también seguir adelante con el tema de la actuación ya que me gusta mucho”.

Un tema que no dejó atrás fue las letras explicitas dentro del género urbano, donde hizo hincapié en que en las producciones de “novelas y cine contienen violencia y es muy fácil apuntar al que tiene la gorra y el tatuaje y está haciendo música” y destacó que “hoy se le quiere echar la culpa a la música de lo que está pasando en la sociedad y en realidad lo que ocurre en el entorno tiene que ver con la formación que se da en casa”.

Enfatizó en que no todas las canciones en el género urbano tienen letras explícitas y que otras hacen referencia al amor y al desamor. “Los padres no pueden esperar que un reguetonero o la música eduque a sus hijos. Estamos claros que el mundo está lleno de cosas malas, pero está en los padres explicarle de esos temas para que sepan cómo llevar esas situaciones. No voy a criticar a nadie que tenga contenidos explícitos”.

De igual manera, expresó su agradecimiento con el público que lo ha apoyado en estos 25 años de trayectoria. “Son pocos los reguetoneros que pueden decir que su música ha perdurado todos estos años. Creo que los únicos que podemos hacerlo soy yo y Daddy Yankee. Estoy contento de ser parte de la música urbana”.

Más allá de la pandemia y tomando en cuenta los avances de la vacunación, el intérprete de “El amante” informó que comenzará una gira el próximo año.