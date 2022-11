El fenómeno Bad Bunny: ¿Qué lo convierte en ídolo?

Con una voz ronca y algo engolada, una dicción particular al cantar -amada por muchos y poco entendida por otros- le dice al mundo: ‘Yo hago lo que me da la gana’, no solo en el disco que lleva el nombre ‘YHLQMDLG’, iniciales de la frase; sino por lo que hace: Tiene un estilo irreverente al vestir. Se pinta las uñas, se maquilla y usa aretes. Entre las fotos más polémicas de su carrera destacan aquella en la que aparece vestido de mujer, hasta con senos falsos; y otra en la que posa completamente desnudo. Benito Antonio Martínez Ocasio (1994) conocido artísticamente como Bad Bunny, se ha convertido en uno de los cantantes latinos más importantes de todos los tiempos.

El artista alcanza más de 60 millones de oyentes al mes en Spotify, un nivel al que no llega ningún otro latino del género urbano, ni siquiera Daddy Yankee a quien escuchan unos 40 millones de personas en la misma plataforma. El primero, se presenta en Panamá hoy; el último, lo hizo el pasado sábado 19.

Antes de convertirse en estrella, era empacador en una cadena de supermercados en su natal Puerto Rico. Mientras trabajaba, Bad Bunny componía canciones y como no tenía dónde escribirlas, las cantaba una y otra vez para memorizarlas. Inició publicando sus temas en las plataformas Youtube y SoundCloud hasta que a mediados del año 2016, su tema ‘Diles’ captó la atención de DJ Julian, quien lo contrató para su sello discográfico ‘Hear this Music’.

Al separarse de esta casa discográfica, tuvo la libertad de hacer música como él quería. Producto de esto lanzó: ‘X100pre’, ‘YHLQMDLG’, ‘El último tour del mundo’ y ‘Un verano sin ti’, sus álbumes más exitosos.

Bad Bunny, sin duda, es el máximo exponente de la música urbana de los últimos tiempos. La cantidad de premios que ha obtenido lo evidencia: posee alrededor de 80 galardones, entre Billboards a la Música Latina y Billboards Music Award, Latin Grammy y Grammy Awards, Premios Lo Nuestro, Premios Juventud, y más.

De artista a ídolo

“Tú puedes tener un gran marketing, pero si no tienes el elemento que causa euforia, el marketing se te cae”, comenta el cantautor Omar Alfanno a La Estrella de Panamá. Se trata de “ser Bad Bunny”.

Tanto el compositor panameño, como Ricardo Risco, director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional coinciden en que lo que está ocurriendo con este artista, pasó con los Beatles, Elvis Presley, los Rolling Stones, Stevie Wonder y Michael Jackson. “Gracias a Dios ahora le tocó a un latino, eso me llena de mucho orgullo”, añade Alfanno.

Aunque el género urbano tiene millones de seguidores, también cuenta con múltiples detractores, el ‘fenómeno Bad Bunny’ no se escapa de esto: el artista es todo un tema para aquellos que lo detestan.

Prueba de ello son las múltiples críticas que ha recibido el puertorriqueño en diferentes puntos de su carrera, como cuando hace dos años recibió el premio de Compositor del Año por La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (Ascap). Esta situación desató un sinfín de comentarios en contra del artista y sus letras por parte de una audiencia más adulta, quienes recriminaron el carácter soez y la falta de valores de las melodías del artista.

A las críticas, Bad Bunny respondió con la canción ‘Compositor del Año’ diciendo: “¿Qué pasó, cristiano? ¿Jesús ya no nos mira? / ¿O es que tú esperas que se vire pa' velar la güira? / Yo sí tengo valore' eso no se expira / Les duele la verdad, prefieren la mentira”, haciendo referencia a la hipocresía de quienes expresaban comentarios negativos sobre él y su música.

Dentro del tema, también mencionó problemas sociales de Puerto Rico a los que, según él, sus haters deberían prestarle más atención en vez de recriminar sus logros como el abuso policial, el machismo, el racismo, la corrupción, entre otras situaciones por las que pasa la isla. “Por Dios, señora, hay cosa’ má’ importante’ / Que sentarse a criticar los logro’ de un cantante / Como incitar a los jóvene a que sean votante’”, señaló Bad Bunny dentro de ‘Compositor del Año’.

Siguiendo la corriente de la tendencia

Aunque a muchos les disguste su lírica, o cómo canta, el Dj y comunicador social, Miguel Esteban González, explica que todo es cuestión de tendencias. “Si vas a hacer tu música para ganar dinero y atraer masas, pues tienes que irte con la corriente”, dice a este medio.

“La tendencia de ahora es la música urbana, es así, una fracesita, un par de palabritas, márcame una voz más seca, porque es lo que exigen el mercado y las disqueras”, señala el Dj.

Con palabras mal pronunciadas y letras reales y sin tapujos con las que los jóvenes se identifican, Bad Bunny ha logrado ganarse a diferentes grupos sociales. Los expertos coinciden en que ahí es donde radica su éxito, aunque de igual manera mencionan que como toda moda, pasará y la música urbana como el gusto juvenil seguirán evolucionando.

“Estos jóvenes crecerán y a lo mejor ya no les guste tanto esta música y vendrá otra música que ellos van a odiar y a sus hijos les va a gustar. Bad Bunny vende muchos discos, muchas descargas... entonces los jóvenes quieren estar en la onda. Este es su momento”, concluye Ricardo Risco, director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional.

El impacto de un mensaje

Es tal la influencia del artista, que en el mes de octubre, el video de una joven que ofrecía su virginidad a cambio de un boleto para el concierto del cantante en Ecuador, el pasado 16 de noviembre, se convirtió en tendencia en las redes sociales y en los noticieros del mencionado país.

La ecuatoriana, con el cabello pintado de verde, se situó en una calle transitada de Guayaquil con un cartel en mano en el que se lee: “Vendo mi virginidad para ir al concierto de Bad Bunny”. “Lo que sea por el concierto, es que soy súper fan. El concierto es algo único y quiero mi entrada”, le responde a la persona que la grabó sin que ella lo notara.

“En la primera fase de la carrera de Benito Martínez, las letras eran, no explícitas, sino vulgares, realmente pasadas de tono y esto se repetía en la población joven (…) Esta es una situación de identidad con respecto a su personalidad, en la que, en esta etapa de la vida, el sexo juega un papel sumamente importante en la construcción de esas identidades”, explica el sociólogo José Lasso.

El especialista advirtió que el problema se crea cuando hay carencia de educación sexual, cuando el joven está en un espacio social donde no recibe las orientaciones necesarias. Para él, lo explícito de las letras puede construir una información equivocada, que en cierta medida, podría tener un efecto negativo en el comportamiento de la juventud.

“No todos los jóvenes son iguales, de repente hay algunos que cuentan con una buena comunicación con los familiares o profesores, lo que les da cierto grado de madurez para discernir algunas cosas. Pero, la mayoría no cuenta con estas condiciones, cada vez más vemos senos familiares rotos y la orientación que reciben viene de amistades, internet o de otras fuentes”, añade Lasso.

Un estilo

Tras analizar algunas de las canciones de Bad Bunny, el sociólogo concluye que desde el año 2020 hasta la actualidad, el artista ha evolucionado en cuanto al mensaje que brinda a través de las letras de sus canciones.

Canciones como ‘Amorfoda’, ‘Ojitos lindos’, ‘Yonaguni’, ‘Haciendo que me amas’, ‘La noche de anoche’, y otras son producciones en las que el cantante pronuncia las palabras incompletas, poseen ritmos y elementos musicales característicos del género pero las letras son dedicadas al amor. “Desde el 2020 para acá es más romántico, el tema sexual ha desaparecido prácticamente de las letras”, dice el especialista en sociología.

Sin embargo, otros de sus temas como 'Safaera', 'Aguacero', 'Dos Mil 16', ‘Dakiti’ y otros siguen teniendo el mismo carácter explícito que cuando inició en la escena del trap latino.

De acuerdo con Lasso, una de las características de los jóvenes es que, en la búsqueda de su identidad, suele existir la ruptura de los parámetros sociales, que les exigen un conjunto de conductas, y “Bad Bunny representa la ruptura de esto en términos de comportamiento, vestimenta, en alguna medida lo hace atractivo a este grupo particular”, agrega.

En algunos de los videos musicales, el también llamado ‘Conejo Malo’ y su estilo desafían las normas de género y abren el camino a la inclusión. Representa parte de ese movimiento juvenil que está tratando de alzar la voz de quienes no la han tenido. Además hace referencia a la autenticidad y el orgullo de ser latino de estas generaciones.

Producciones como ‘Yo perreo sola’, Solo de mí’, ‘Bichiyal’ o ‘Andrea’, hablan del empoderamiento de las mujeres, y la violencia de género. “La evolución que ha tenido está reivindicando situaciones importantes, esto le da prestigio a la mujer que se empodera, que se defiende, y que tiene una personalidad”, comenta Lasso.

Reconocimientos

El artista puertoriqueño obtuvo el puesto número 1 en la lista de los 10 Mejores Álbumes del Año 2022 por la revista Time. “Ningún otro disco tuvo tanta atracción mundial como 'Un Verano Sin Ti'. Este álbum es una carta de amor a su natal Puerto Rico y un tributo a la diáspora caribeña”, reseña la revista. Con esta misma producción musical rompió récord al convertirse en el primer artista en conseguir una nominación a álbum del año con una grabación en español en los Grammys.

Hace unas semanas, Apple Music lo galardonó con el reconocimiento al Artista del Año, anunciando a través de sus redes sociales que “Bad Bunny se ha convertido en un símbolo de la migración de la cultura latina al mainstream global, remodelando la apariencia, el sonido y la sensación del pop moderno simplemente siguiendo a su propia musa. La super estrella puertorriqueña es el artista del año de Apple Music”.

En la última edición de los Latin Grammy, realizada el pasado 17 de noviembre obtuvo cuatro galardones. El primero a la mejor fusión/interpretación urbana, mejor interpretación reguetón mejor canción de rap/hip hop y mejor álbum de música urbana.

Actualmente Bad Bunny se encuentra firmado bajo el sello discográfico Rimas Music y su gira ‘World's Hottest Tour’ que se presenta hoy en el Rommel Fernandez se extenderá por el resto de Latinoamerica hasta el 10 de diciembre.