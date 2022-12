Ash y Picachu se despiden de Pokémon tras 25 años

Ash Ketchum y Picachu levantando el trofeo de la Liga Pokémon. @Nintenderos

Han pasado 25 años desde la primera vez que Ash Ketchum de Pueblo Paleta fue al laboratorio del profesor Oak, para recibir a su fiel compañero Picachu y cumplir su sueño de ser maestro Pokémon.

Ahora, tras 1.200 episodios, más de 20 temporadas y múltiples películas, el sueño de Ash se cumplió, pues ganó el 'Torneo de los ocho maestros de la serie mundial de coronación' y se consagró como el mejor entrenador de todos.

La victoria vino acompañada del anuncio oficial del retiro de Ash y Picachu de la franquicia. “Tras la histórica victoria de Ash, con la que resulta coronado campeón mundial Pokémon y que supone la culminación de sus 25 temporadas de aventuras, los fanáticps podrán conmemorar su trayectoria con una colección de episodios especiales que cerrarán la serie Viajes definitivos Pokémon”, apuntó un comunicado emitido en las cuentas oficiales del anime.

Esto significa que luego de esos 11 episodios especiales, la aventura del entrenador Pokémon más querido, llegará a su fin, para darle paso a Riko y Roy, pareja de protagonistas que deberá recorrer la región de Paldea, acompañada de los nuevos Pokémon iniciales: Sprigatito, Fuecoco y Quaxly, que vienen a reemplazar a Charmander, Bulbasor y Squirtle.

Primera aparición de Ash junto con Picachu, en la serie “Pokémon Liga Índigo”. @Nintenderos

Para Sara Benito, conocida en Youtube como 'Uka Hank', quien es seguidora de la franquicia, la salida de estos dos personajes era necesaria. “Ya era hora”, dijo a La Estrella de Panamá, señalando que esto podría representar un “soplo de aire fresco” para la franquicia.

Una opinión compartida por el también fanático Lucas Nanjarí-Salvo, quien mencionó que estos personajes no tienen un “valor irreemplazable”, pero que su “impacto en la cultura popular”, es algo que muchos personajes “envidiarían”. “Ash y Pikachu son casi universalmente queridos”, agregó el joven chileno.

No es la primera vez que Pokémon intenta cambiar de protagonista, señaló Benito, haciendo alusión a 'Pokémon Origins', que sigue la aventura de Red.

“Si hubieran hecho algo con el crecimiento, desarrollo y evolución de Ash no estaría mal que siguiera como protagonista, pero no lo van a hacer”, añadió la joven española, detallando que no cree que la casa productora de la serie se anime a hacerlo ahora.

Riko y Roy, nuevos protagonistas de Pokémon, tras la salida de Ash. @Pokemonlatam

“Tengo la sensación de que simplemente han hecho que finalmente gane la Liga para poder jubilarle, porque si no iban a hacer lo mismo con él una y otra vez”, ponderó.

“En definitiva, me alegro de que jubilen a Satoshi (nombre en japonés de Ash) de una vez. Echaré de menos a Pikachu, pero ya habrá otros Pokémon”, agregó.

Para Nanjarí-Salvo, la serie debe evolucionar en su concepción, pues da para “millones de historias”. “Con el solo concepto de que los animales tienen poderes y algunos son poco menos que dioses (hay uno que literalmente es la representación de Dios en la Tierra), automáticamente se te abre una infinidad de opciones de las que solo tienes que elegir al azar y te sale algo interesante”, mencionó.

Potencial que, a su criterio, no fue explotado en las series. “Creo que lo que hacía poco interesante al anime era que, en vez de ser un anime de Pokémon, es uno genérico de aventuras en el que de vez en cuando sale Pokémon”, dijo.

Ash Ketchum y Picachu, protagonistas de la saga de Pokémon por 25 años. @Nintenderos

El deseo por un cambio en la fórmula del programa es compartido por Benito. “Me gustaría ver algo nuevo, dejando los gimnasios y regiones presentes, pero en segundo plano, o al menos que sea un grupo de protagonistas y que cada uno tenga sus objetivos”.

Aun así, Benito asegura que estará pendiente de la saga sin importar su futuro. “Pokémon es [parte de] mi infancia, crecí jugando juegos de Pokémon y viendo el anime. La verdad es que forma tanto parte de mí, que pase lo que pase, muy probablemente siga jugando los juegos y viendo el anime”, finalizó la joven española.