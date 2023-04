Siete latinos entre las personas más influyentes de 2023

Latinoamérica vuelve a tener presencia en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, que desarrolla la revista Time, todos los años, desde 1999.

Este 2023, nuestra región cuenta con siete representes: el futbolista argentino Lionel Messi; los presidentes Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia); los actores Pedro Pascal (Chile); Zoe Saldaña (dominicana-estadounidense) y Salma Hayek (México) y la activista mexicana, María Herrera Magdaleno.

A cada uno de los perfiles seleccionados les realizaron una pequeña semblanza, confeccionada por una personalidad a fin al homenajeado.

El encargo de realizar la semblanza de Petro fue su homólogo chileno Gabriel Boric, quien destacó la capacidad de diálogo del gobernante y su deseo de llevar paz a Colombia. "Su norte es profundizar el plan de paz de Colombia, utilizando todo el conocimiento adquirido en los últimos años en un territorio asediado por la violencia durante demasiado tiempo, y reconstruir la unidad latinoamericana más allá de la retórica, un objetivo que compartimos", aseguró Boric.

También resalto la "Valentía" de Petro para "hablar de temas complejos", como la política antidrogas de Estados Unidos, la justa redistribución de la riqueza y el cambio climático.

Quien confeccionó la semblanza de Lula da Silva fue el exvicepresidente estadounidense Al Gore, quien lo catalogó como un "líder climático", que reforzará la posición de Brasil en el mundo. "Después de muchos años de aumento de la deforestación y los incendios forestales, la Amazonía se está transformando de un sumidero de carbono a una fuente neta de emisiones. El presidente Lula se comprometió a proteger la Amazonía y lo ha hecho antes", destacó.

"El liderazgo del presidente Lula será fundamental en esta década decisiva para la acción climática", concluyó.

En el área deportiva, el principal homenajeado fue Messi, quien fue descrito por el tenista Roger Federer como unas personas de "grandeza constante", por su capacidad de mantenerse en la elite del fútbol durante tantos años.

"Al crecer, Diego Maradona y Gabriel Batistuta fueron mis jugadores argentinos favoritos. Tuve la suerte de conocerlos a ambos. Ellos me inspiraron. Ahora Messi puede inspirar a las generaciones futuras", exclamó el deportista.

En la rama actoral, la actriz mexicana Salma Hayek, fue elogiada por la intérprete española, Penélope Cruz. "Salma es una gran observadora y siente todo profundamente. Es fuerte pero sensible, y puede leer muy bien a las personas".

Cruz rememoró la primera vez que conoció a la actriz latinoamericana. "Conocí a Salma Hayek Pinault cuando recibí mi primera oferta para hacer una película estadounidense. No conocía a casi nadie en los Estados Unidos, pero ella me recogió en el aeropuerto y me llevó a su casa", una acción que destaca la generosidad que tiene con todos, pero especialmente las mujeres, ponderó.

"Su gran corazón, gran inteligencia y carisma son una combinación ganadora, pero lo que más me enorgullece es que ella siempre es completamente ella misma", finalizó.

"Es la persona más ruda en la industria del entretenimiento", con esta frase la interprete Mila Kunis, comenzó a describir a la actriz Zoe Saldaña, quien también fue destacada por Time.

"No tiene miedo de hablar por lo que cree y usa su plataforma para tener un impacto positivo. Y no olvidemos su increíble sentido de la moda, que también la convierte en un icono de estilo", ponderó.

Según Kunis, Saldaña tiene un sentido del humor único, que convierte cualquier situación en algo 100 veces más divertido.

"En resumen: Zoe Saldaña es una jefa total que puede con todo. Los fanáticos la adoran por su talento, actitud y espíritu feroz, pero la valoro más por su amistad eterna, la inspiración que ofrece como madre y compañera", finalizó.

En la rama del activismo, se destaca la labor de la mexicana María Herrera Magdaleno, quien a sus 73 años ayuda a liderar movimientos de miles de personas, que buscan enfrentar problemáticas a las que "nadie quiere unirse", asegura Ciara Nugent, escritora de la revista Time.

"Cuatro de sus ocho hijos, Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo, están desaparecidos desde hace más de una década. Están entre las más de 111,000 personas actualmente desaparecidas en México, por la violencia sembrada por los cárteles de la droga", relata la escritora.

Conocida como doña Mary, Herrera ayudó a fundar en 2014 una red nacional de colectivos locales que enseñan a las personas cómo investigar la desaparición de un ser querido.

"En mayo de 2022 se reunió con el papa Francisco y en noviembre demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber investigado la desaparición de sus hijos", finalizó.