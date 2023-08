‘V’ de BTS anuncia su primer álbum como solista

V de BTS @thv

Hasta el momento seis de los siete integrantes de la banda de Corea del Sur BTS han lanzado sus proyectos como solistas después de anunciar hace más de un año que empezarían a enfocarse en sus carreras en solitario aún formando parte de la agrupación.

Kim Taehyung, conocido por el nombre artístico V, anunció su primer proyecto musical fuera de BTS convirtiéndose en el último miembro de la banda en hacerlo.

Layover es el nombre que recibirá el primer álbum de estudio del cantante. Este contará con cinco canciones: Rainy Days, Blue, Love Me Again, For Us y Slow Dancing, siendo ésta última el single principal del disco. También se anunció que el álbum se centrará en los géneros R&B y el soul.

De acuerdo con BigHit, la compañía discográfica de V, el álbum es una “secuencia armoniosa” y por esta razón las canciones deben ser escuchadas en orden de principio a fin. Cada una de las canciones también contará con un video musical, de los que se anunciará la fecha de estreno cuando salga oficialmente el cronograma del debut como solista del miembro de BTS.

La fecha de lanzamiento del álbum en tiendas físicas y plataformas de streaming sera el 8 de septiembre a las 1:00 p.m, según el horario de Corea del Sur.