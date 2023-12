‘Barbie’ lidera con nueve menciones las candidaturas de cine en los Globos de Oro

Netflix encabeza la lista como la distribuidora más nominada de esta edición con 13 filmes nominados, seguido de Warner Bros. EFE

La película Barbie, de Greta Gerwig, cumplió con todas las expectativas y encabeza con nueve nominaciones la 81 edición de los Globos de Oro, según anunció este lunes 11 de diciembre la organización de los premios de cine y televisión.

Al filme protagonizado por Margot Robbie, que narra las aventuras de la popular muñeca de plástico de Mattel, le sigue con ocho candidaturas Oppenheimer, de Christopher Nolan, mientras que Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, y Poor Things, de Yorgos Lanthimos, recibieron siete de ellas.

Barbie opta a las principales candidaturas, entre ellas mejor película de comedia o musical, mejor dirección y mejor guión.

Además tendrá que enfrentarse a sí misma en el apartado de mejor canción original, con tres nominaciones.

Por su parte, la cinta que versa sobre J. Robert Oppenheimer, el físico teórico estadounidense de origen alemán considerado el padre de la bomba atómica, aspira al globo a la mejor película dramática, mejor dirección, mejor guión y mejor banda sonora original, entre otros.

Además de Barbie y Poor Things la terna a mejor película de comedia o musical la completan American Fiction, de Cord Jefferson; The Holdovers, de Alexander Payne; May December, de Todd Haynes y Air, de Ben Affleck.

Robbie se enfrentará a las actuaciones en dicha categoría de Natalie Portman (May December); Emma Stone (Poor Things); Alma Pöysti (Fallen Leaves); Fantasia Barrino (The Color Purple) y Jennifer Lawrence (No Hard Feelings).

El apartado masculino lo lideran Timothée Chalamet (Wonka); Jeffrey Wright (American Fiction); Joaquin Phoenix (Beau is Afraid); Matt Damon (Air); Nicolas Cage (Dream Scenario) y Paul Giamatti (The Holdovers).

Asimismo, las películas Killers of the Flower Moon; Maestro, de Bradley Cooper, y Past Lives, de Celine Song, cumplieron con las predicciones al ser seleccionadas en la categoría de mejor película dramática junto a Anatomy of a Fall, de Justine Triet, y The Zone of Interest, de Jonathan Glazer.