Luis Young, semifinalista al premio James Beard 2020

La lista de semifinalistas para el premio James Beard, revelada el pasado 26 de febrero llegó con unas sorpresa para los panameños. El panameño Luis Young figura en el listado para mejor chef en el área de las montañas, una de las categorías que contempla la más prestigiosa premiación gastronómica en Estados Unidos.

Young inició sus estudios en Panamá en la Academia de Artes Culinarias. Luego realizó algunas prácticas en Eurasia y café Balear. Más adelante continuó sus estudios en la Universidad Johnson & Wales de Florida, de donde se graduó con honores y además ganó el premio S. Pellegrino Almost Famous Chef, para estudiantes de gastronomía.

Para afianzar conocimientos y ganar experiencia, Young hizo una pasantía en Martín Berasategui, restaurante de tres estrellas en San Sebastián, España. En Chicago, también sumó experiencia en el restaurante Alinea, considerado en varias ocasiones el mejor de Estados Unidos y con tres estrellas Michelin en su haber.

En la ciudad de los vientos también pasó por las cocinas de Next y de Spiaggia, ambos reconocidos y premiados. Regresó a San Sebastián a ‘seguir aprendiendo' en el Basque Culinary center y después pasó por el Celler de Can Roca, que ha logrado el puesto número uno en la lista de los mejores restaurantes del mundo, en mas de una ocasión. En California, Young tuvo la oportunidad de trabajar en The French Laundry, en Napa Valley, también con tres estrellas Michelin.

De vuelta en Panamá, Young estuvo tras los fogones de Crave, en El Casco Viejo y luego en Salsipuedes del Bristol, donde ofreció una propuesta de cocina panameña reinterpretada.

Actualmente el chef Young cocina en el Penrose Room, de The Broadmoor, hotel y resort en Colorado Springs, Colorado. El restaurante ofrece una cocina contemporánea europea inspirada por las estaciones. Es el único restaurante en Colorado cinco estrellas, AAA, 5 diamantes de Forbes.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la James Beard Foundation, los semifinalistas representan “una amplia colección de talento culinario desde chefs excepcionales y destinos culinarios a través de 12 regiones; el mejor nuevo restaurante, programa de bar espectacular, panadero excepcional, y chef estrella en ascenso, menores de 30 años”.

Las nominaciones finales de las 50 categorías se darán a conocer en conferencia de prensa el próximo 25 de marzo, en tanto la gala de premiación tendrá lugar en el Lyric Opera de Chicago el 4 de mayo.