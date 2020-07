La guayaba, un potente escudo del sistema inmune

Aunque la guayaba no es la más común de las frutas, actualmente es considerada la reina de los súper alimentos, ya que estudios demuestran que posee gran cantidad de antioxidantes, superando al arándano, la naranja y el limón.

Esta diminuta fruta ovalada o circular, vista en muchos países como exótica, es siete veces más rica en vitamina C que la naranja, igualmente aporta vitamina B3 y provitamina A y potasio. Todas sus propiedades nutricionales la convierten en uno de los llamados súper alimentos.

Esta fruta, según los expertos, ayuda a prevenir el envejecimiento celular y daños en el organismo a causa del estrés oxidativo, el cáncer y enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como la diabetes, hipertensión arterial, mala circulación sanguínea, degeneración articular. De hecho, recomiendan consumirla fresca en la mañana, en batido o en ensalada u otra preparación.

Aracelys Vega, investigadora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, coincide en que la guayaba agria es la fruta que más antioxidantes tiene, y por esto ayuda a reforzar el sistema inmunológico, sin embargo, explica que “preferimos comer manzana y pera que vienen de afuera, y no aportan las propiedades que ofrece la guayaba”.

“Hay que tener en cuenta que al tratarse de una fruta muy baja en calorías y rica en cantidad de agua, se puede comer varias veces al día ya sea sola o con otro acompañamiento”, añade.

La investigadora asegura que la guayaba también tiene polifenoles importantes como la quercetina y la miricetina, que previenen las enfermedades vinculadas con el envejecimiento celular, ya que atacan directamente los radicales libres, asegura la especialista.

El nutricionista y también profesor Daniel Villalobos dijo al portal Modular Digital que la carga de fibra es otra de sus bondades, ya que tiene un 45.2%, lo que beneficia la estimulación de la zona intestinal. “Lo ideal es consumir la fruta con cáscara, porque la fibra se encuentra ahí, y nos ayuda en la digestión”.

Comer la fruta no solo es beneficioso para la salud. Según datos científicos, las hojas del guayabo son buenas contra enfermedades cutáneas, úlceras bucales e infecciones en la garganta, mientras que científicos del Servicio de Investigación Agrícola de Estados Unidos (ARS) han confirmado que la fruta de la guayaba tiene gran cantidad de antioxidantes muy importantes para la salud.

Según el ARS, se han desarrollado pocas investigaciones sobre el valor nutricional de las frutas tropicales, ya que no se cultivaban en los climas más frescos de Estados Unidos. Sin embargo, en el sur del país se está reproduciendo la guayaba carambola para satisfacer las necesidades del mercado.

En el Laboratorio de Investigación de Frutas Cítricas y Subtropicales, en Winter Haven (Florida), los expertos del ARS, junto a colegas tailandeses, analizaron frutas tropicales para identificar componentes que podrían ser beneficiosos para la salud.

Para su sorpresa, el contenido antioxidante de la guayaba resultó ser casi igual que el del arándano. Esta es la fruta que tiene los niveles más altos, al igual que otras que también cuentan con elevadas dosis de este aporte, como el mango o la papaya.

En ese sentido, estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan ingerir 45 miligramos (mg.) de vitamina C al día; su ingesta es esencial para el cuerpo humano porque se necesita para el crecimiento, el corazón, la piel, las encías, la reparación de tejidos, y en general para mantener el sistema inmunológico.

Pese a sus beneficios, los expertos resaltan que no es prudente utilizarla como remedio natural ante ningún síntoma de malestar ni tampoco como reemplazo del tratamiento farmacológico.

“Es imprescindible consultar con un profesional primero. De este modo, podrás saber más sobre sus efectos y cantidades”, advierten.

Historia de la fruta

Según reportes científicos, las primeras referencias que se tienen de la guayaba datan de 1526, cuando nace en las Antillas del Caribe.

Luego se introdujo en Florida, Estados Unidos, en 1847, donde se convirtió en un producto básico y familiar en tan solo 40 años.

Entre 1948 y 1969, 21 variedades de guayaba procedentes de siete países se introdujeron en Hawai. Hoy, más de 125,327 hectáreas están dedicadas al cultivo de la guayaba en la India, produciendo más de 27,300 toneladas al año.

Otra de sus características es que esta fruta suave, dulce y fragante, de nombre científico Psidium guajava, se usa en multitud de recetas dulces o saladas. Se puede comer cruda, a mordiscos, y también se puede incluir en recetas de variadas formas. Por ejemplo, pollo en salsa de guayaba, pescado frito con salsa de guayaba, en fin muchas otras.

De modo que si no has probado la guayaba, no está de más que la incluyas en tu dieta diaria.