Una recompensa para el caficultor: Geisha panameño rebasa récord en subasta

La subasta electrónica cerró a la 1:49 a.m. de este 17 de septiembre, luego de que más de 100 compradores internacionales participaran en una puja y repuja por casi 8 horas, tratando de comprar el mejor café de Panamá

Con un precio de $1,300.50 por libra, el Geisha de Panamá volvió a romper su propio récord mundial, luego de alcanzar el precio más alto por libra en la subasta electrónica 'Best of Panamá (BOP) 2020', con el lote 'Olympus Geisha Lavado' de la Finca Sophia de Willem J. Boot y Helen Russell, según detalló a este medio Plinio Ruiz, presidente de l a Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés).

Para el presidente de SCAP, tras una intensa labor en equipo desde la Asociación, con esta subasta se destacaron "la disciplina, el trabajo duro y la humildad del caficultor de altura y de especialidad de Chiriquí".

"Todos hicieron un esfuerzo personal muy grande, presentaron sus mejores lotes a la competencia. Hay que agradecer a los jueces nacionales que trabajaron en nueve laboratorios diferentes. También agradecer a los 17 jueces internacionales que estuvieron en ocho países catando las muestras y ayer sucedió lo que tanto esperábamos con la subasta", dijo a La Estrella de Panamá.

"Fue sorprendente y muy emocionante para todos nosotros cuando comenzaron a subir los precios", remarcó sonriente.

Se trata de un lote de 100 libras de café Geisha Lavado que alcanzó los 95 puntos en la Cata Virtual Internacional BOP, que organizó la SCAP, y fueron comprados por la empresa Pick Coffee.

El segundo mejor precio por libra de café fue $1,000.50 por libra para el lote de Geisha Natural 'Geisha Black Jaguar Natural Limited' de Tessie Palacios de Hartman del área de Los Pozos de Volcán y Santa Clara de Renacimiento, comprado por la empresa japonesa Saza Coffee. El tercer mejor precio fue para el lote 'Elida Geisha Lavado' de la familia Lamastus con $400 por la libra.

Panamá también impone un nuevo récord mundial del precio promedio por libra que corresponde a $142.26 en esta subasta electrónica, superando al alcanzado en el 2019 que era de $100.70.

Los 50 lotes (5,000 libras) del mejor café de Panamá fueron subastados a un costo total de $711,300.00, donde 14 lotes alcanzaron precios entre los $100 a $350 por libra, ya que la subasta inició con un precio base de $20 por libra de café.

El distrito de Tierras Altas en la provincia de Chiriquí, es símbolo de trabajo y esfuerzo cuyo resultado es la producción de uno de los mejores cafés de especialidad, en Panamá. Cortesía

“No podemos creer que superamos nuestro propio récord, fue un trabajo duro, pero lo aceptamos con mucha humildad porque cada productor llevó sus mejores lotes y hoy vemos esos extraordinarios resultados”, añadió Ruíz asegurando que hubo más de 17 lotes del Geisha por encima de los $100 y la subasta vendió en total $711,000.

Willem J. Boot propietario del lote que hace historia en el mercado, dijo en un comunicado de prensa que es un precio extraordinario con increíbles resultados, en medio de la situación que vive el mundo. "Yo no podía soñar con este precio", afirmó el productor desde Estados Unidos, al manifestar que es muy importante para Panamá como país, demostrar que, en una época tan fuerte, todavía se puede tener éxito como productores de cafés especiales.

Tessie Palacios de Hartman, propietaria del lote 'Geisha Black Jaguar Natural Limited', aseguró que está muy emocionada por el resultado, que a pesar de la pandemia y de la crisis económica mundial, fue un reto para los productores de Panamá y un triunfo para el país.

En días pasados, en una entrevista con nuestro diario, Ruiz aseguraba que "el Geisha de Panamá es muy atractivo por el nombre que ha adquirido; ellos (los vendedores) necesitan tener el Geisha de Panamá, necesitan tener pacamara de Panamá y los lotes que producimos, por el nombre que hemos alcanzado, y ahí es donde aprovechamos el esfuerzo que se hace en The Best of Panamá y en la subasta internacional para colocar también el resto del café que se produce".