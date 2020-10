Cocineros locales realzan recetas tradicionales en televisión

Todos recordamos claramente cuándo empezó nuestra relación con la cocina, ya sea con esa abuela, tía o madre que se encargaba del oficio y de cuyas manos surgían esos platos que eventualmente queríamos emular: tamales, bollos, torrejitas de bacalao, chorizos o rondón.

Son muchos los platos tradicionales que nos deleitan y no tan seguido como a veces quisiéramos. Prepararlos toma un tiempo con el que no contamos y, por otra parte, requieren de algunas técnicas que no conocemos. Por ello, se consumen en ocasiones especiales y algunos incluso se tornan escasos, mientras que otros van perdiendo su esencia.

Cada rincón de nuestro país cuenta con sus propias tradiciones, entre ellas, recetas que afortunadamente algunos cocineros locales mantienen vivas con su rica sazón.

Esta labor es la que registra el programa 'Sabores de mi barrio', que tuvo su primera temporada en el año 2015, por Sertv. Se trataba de microcápsulas de 5 minutos en las que un cocinero de la comunidad contaba al público cómo se acercó a la cocina y frente a las cámaras muestra la preparación del plato y comenta su secreto para que el resultado sea muy bueno.

“En 2015 la directiva del canal quería realizar un proyecto relacionado con cocina. Con una lluvia de ideas nació el nombre 'Sabores de mi barrio”, recuerda Idalides Escobar, productora de aquellas microcápsulas y quien ha tomado las riendas de una segunda generación de este programa.

“Cuando me entregaron el proyecto, puedo decir que mi mayor motivación era recuperar y dar a conocer esas recetas autóctonas de nuestro país que han sido olvidadas”, cuenta la productora, con una trayectoria de seis años en la televisora.

Recetas de platos conocidos como el chorizo tableño, el guacho de mariscos, los bollos y el chicheme compartieron pantalla con otros menos populares como el arroz con asadura, la gallina rellena, el rondón y la sopa con bolas de masa de maíz.

También es una forma de resaltar el trabajo de ese cocinero de la comunidad cuyo trabajo es apreciado por todos los que consumen sus platos.

Iveth García preparó bollospreña'os y chicheme

Y la audiencia recibió la propuesta con mucho agrado. “Fueron los mismos televidentes lo que hicieron que este programa tuviese una segunda temporada; han pasado cinco años y yo recibo mensajes por el privado del Youtube diciendo que les gustó y pidiendo que volviera”, detalla Escobar.

Cambios y adiciones

En 2015 'Sabores de mi barrio' visitó las 10 provincias, resaltando diversos platos típicos. Y para 2020, en su segunda temporada espera “rescatar esas recetas que se nos quedaron por fuera, mostrando un poco más de la historia gastronómica de nuestro país”, dice la productora.

Esta temporada 'Sabores de mi barrio' crece para convertirse en un programa de 20 minutos, que se transmitirá cada 15 días los jueves a la 1:00 p.m.

“En esta nueva temporada, en lugar de un protagonista tendremos dos caras en el programa: por un lado contaremos con el chef Luis Pinedo, que nos contará algunos detalles históricos sobre el plato: dónde surgió, cuáles son sus orígenes y a qué región pertenece”, explica Escobar. Él será el encargado de dar el toque cultural e informativo, mientras que la segunda figura será “nuestro cocinero del barrio, ese que aprendió esas recetas desde que era un niño, que cocinaba con la abuela y que poco a poco fue perfeccionando su sazón hasta convertirse en un chef de vida”.

Es aquella persona que se conoce en el barrio por su forma diferente de cocinar o cuya sazón se destaca, sobre todo en los platos típicos. Son conocidos popularmente en su área por dedicarse a la cocina o por mantener una receta autóctona o popular de la región.

Chef Luis Pinedo

“Conoceremos algunos detalles de la vida del protagonista, cómo surgió y dónde nació su pasión por la cocina, así como algunas otras particularidades”, manifiesta.

Los cambios surgen, de acuerdo con la productora, de “la necesidad de mostrar mas allá de la preparación de un plato; queríamos dar a conocer la historia de cada uno, cómo se crió, qué influencias extrajeras o autóctonas pudo tener. Por eso, los episodios será más extensos y con la participación del chef, una persona idónea que sustenta la información de cada episodio”, detalla.

Cómo participar

Para participar en el programa los interesados deben cumplir con ciertos requisitos: saber realizar un plato autóctono de la región, trabajar como cocinero y ser conocido en el sector por tener una gran sazón.

Los cocineros deben enviar un correo con una receta autóctona de la región donde vive.

La segunda temporada de 'Sabores de mi barrio' arrancó el pasado jueves con la participación de Iveth García, quien desde La Chorrera preparó unos bollos preñaos y un rico chicheme.

“Actualmente no tenemos definido cuántos episodios tendrá esta nueva temporada, pero estaremos trabajando con la mayor cantidad de platos autóctonos que se encuentran en cada zona del país. Volveremos a hacer un recorrido por las diferentes provincias, para que los televidentes puedan conocer la diversidad gastronómica que hay en Panamá”, concluye.