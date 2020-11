'Todo lo que sé', instructores culinarios comparten sus conocimientos

Como productora de televisión, Karina Nickolson siempre tuvo la curiosidad de realizar un programa de cocina que contara con una producción técnica de calidad y con el aporte de profesionales de la gastronomía que transmitieran sus conocimientos de forma sencilla y efectiva.

Ella misma se considera amante del buen comer, por eso no lo pensó dos veces cuando se le ofreció la oportunidad de desarrollar esta nueva propuesta de Sertv que se llama “Todo lo que sé”.



KARINA NICHOLSON

PRODUCTORA

“Es un espacio en donde renombrados chefs, con alta experiencia en el arte culinario nos enseñarán recetas fáciles, recetas a las que se les puede sacar un provecho con ingredientes sencillos, y 100% panameños”, explica Nicholson.

“Aprenderás a preparar desde una pechuga de pollo rellena hasta huevos de leche, churros, donas, panes, café, cocteles, postres, y mucho más. También te alentarán a sacar provecho de algunas recetas que presentarán, ya que son fácilmente comercializables y baratas en su costo de realización”, agrega la productora.

Es innegable el papel que ha tenido la gastronomía en los nuevos emprendimientos que se han generado a partir de la pandemia. Y qué mejor aliado que el Inadeh, institución que por un largo tiempo, y antes de que la gastronomía estuviese de moda, ha estado instruyendo a interesados en pulir sus conocimientos y adquirir mejores herramientas para desarrollarse en este campo de trabajo.

El acercamiento con el Inadeh fue fácil. “Debido a la pandemia necesitábamos un lugar que ofreciera un ambiente limpio y controlado”, detalla Nicholson. Además, la institución cuenta con chefs destacados y de larga trayectoria profesional, como instructores.

“Con ellos pulimos la idea y tuvimos como resultado un programa de cocina en el que además de recetas fáciles y deliciosas, se destacarán las habilidades y la calidad de profesores del área de gastronomia con los que cuenta el Inadeh. De ahí la idea del nombre 'Todo lo que sé”, cuenta.

Cada uno de los chefs instructores del Inadeh enseñarán paso a paso cada receta, ofrecerán consejos y compartirán algunos de sus secretos, que serán bien recibidos por los amantes de la cocina, a la vez que se promocionan los cursos de gastronomía que la verdad son buenísimos tanto para jóvenes como adultos que quieran entrar profesionalmente en el campo de la gastronomía”.

Entre los cocineros que participarán en 'Todo lo que sé' están Evangelina Batista, Chef e Instructora; Elías Plicet, Chef e Instructor; Gabriel Muñoz, Chef Pastelero e Instructor; Hugo Bustamante, Chef e Instructor y Miguel Ángel Tejada, Chef Pastelero e Instructor

El programa

“Todo lo que sé” se presenta los martes a la I:00 p.m., en episodios de 20 minutos, y contará con una retransmisión. Los episodios de estreno se presentarán de manera quincenal. El televidente será casi un estudiante de los cursos de gastronomía, pero desde su casa.

Participarán en el espacio más de 10 profesionales de varias áreas de la cocina: pastelería, panadería, incluso conservas.

Se elaborarán tanto comidas criollas como gourmet y se incluirá la preparación de cocteles y café.

Las grabaciones se realizan desde los nuevos talleres de gastronomía del Inadeh, una cocina de envidia... amplia y con todos los requerimientos técnicos necesarios donde los chefs pueden cocinar a sus anchas.

Las recetas que presentarán los chefs están basadas en la cocina panameña, pero cada uno aportará su toque de originalidad.

El chef

“En mi receta podrán observar un platillo con productos panameños como la maracuyá, el plátano maduro, queso nacional, y sobre todo el culantro utilizando las técnicas que enseñamos en el Inadeh”, detalla el chef Hugo Bustamante, uno de los cocineros que ofrecerá sus recetas en “Todo lo que sé”,

Para el chef, el programa busca resaltar la gastronomía panameña así como la trayectoria de los cocineros.

No es la primera vez que Bustamante aparece en un programa de televisión. Son 23 años de experiencia los que le acompañan.

Todo empezó a sus 18 años.

“Buscaba mi sueño, como cualquier joven. No tenía en mente ser chef por lo que entro a trabajar en una cadena muy famosa de comida americana como lavador de platos, y al terminar mi jornada de 8 horas me quedaba ayudando a los cocineros; el gerente me ve y me dice eres muy rápido cortando y me da la oportunidad de pasar a cocinero”, recuerda.

Ya a los 21 años Bustamante se había convertido en chef ejecutivo de un hotel resort de Panamá, el más joven en ese entonces con ese cargo.

“Mi preparación fue empírica, durante mis 23 años en esta carrera me he preparado tomando diferentes cursos y seminarios, de administración, costos y gastronomía; los chefs siempre debemos de estar actualizándonos”, advierte.

Sobre su especialidad, asegura que es la cocina panameña “fusionada”. “Me gusta mucho resaltar los sabores de mi país, pero mi pasión es la cocina mediterránea y todo lo que tiene que ver con mariscos”, asegura Bustamante.

El chef dicta actualmente los cursos de cocina profesional y técnica de cocina básica, ofrece asesorías a restaurantes y “durante la pandemia me tocó ser un emprendedor. Laboro desde mi propia cocina, donde le pongo sazón, amor y pasión a cada uno de mis platillos”, sostiene.

Los cursos

El Inadeh ofrece cursos en las áreas de cocina profesional, técnica de cocina básica, pastelería y panadería.

Para tomar alguno de estos cursos, los interesados deben ser mayores de 18 años, registrarse en el departamento de orientación en el Inadeh o a través de la página web, saber leer y escribir, realizar y aprobar pruebas de ingreso y tener carné de salud blanco y el de manipulador de alimentos, el verde, vigentes.

La gastronomía está en auge, es un buen momento para afinar conocimientos y profesionalizarse. “Por supuesto que sí, hoy por la pandemia hasta el que no es cocinero está cocinado. Las personas están viendo la gastronomía como una forma de subsistir o de tener un ingreso extra”, asegura Bustamante.

Pero dice que para dedicarse a la cocina, “primero que todo debe sentir pasión por ella. El cocinero tiene hora de entrada, pero no de salida, y mucho menos días feriados; esos son los días en donde le damos vida a las celebraciones. El cocinero debe ser responsable, aseado y disciplinado”, asevera.

Pero aunque no le interese ganarse la vida cocinando, siempre es bueno adquirir destrezas para cocinar en casa. Así se puede variar el menú y ganar algunos puntos con el resto de la familia.

“Estamos pendientes de un sushi realizado por el chef Elías Plicet, con más de 50 años de experiencia en el área de la cocina oriental y fundador de uno de los primeros restaurantes de cocina japonesa en Panamá, y también es profesor en el Inadeh”, confiesa Nicholson. Estamos seguros que el resultado será muy bueno.