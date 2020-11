'Chef in Motion', una iniciativa con sentido social

La chef Patricia Miranda Allen cuenta que la iniciativa de 'Chef in Motion' nace por los cientos de damnificados que dejó el huracán Eta en la provincia de Chiriquí. “Las lluvias no han parado. Muchas personas perdieron todo, no les dio chance de nada, ni siquiera de sacar sus pertenencias”.

'Chef in Motion' ha repartido aproximadamente 5 mil platos de comida. Cedida

Hasta el momento, 25 chefs se han sumado al proyecto. Actualmente preparan alimentos para las brigadas de rescate, las personas que han resultado afectadas en el área de Tierras Altas. De igual manera, envían comida a Puerto Armuelles y otras zonas de Chiriquí.

Asimismo, a través de Volcán Eco Tours y la Cruz Roja hacen llegar insumos por medio de donaciones que van desde ropa hasta alimentos secos, y se reparten en las comarcas indígenas y otras zonas montañosas de la provincia.

Miranda reconoce que, aunque no es fácil organizar estas actividades en medio de la pandemia, todo se ha llevado a cabo de forma ordenada manteniendo el distanciamiento físico entre los voluntarios. “Nosotros no salimos, enviamos las donaciones para que sean distribuidas”.

Por su parte, el chef Jorge Jurado certifica que hasta hoy han servido más de cinco mil platos, lo que ha beneficiado varios albergues, personal del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), entre otros. “Estamos trasladando ayuda al área de Paso Canoas, donde algunos pueblos quedaron inundados por el desbordamiento del río. Hay aproximadamente 87 familias damnificadas”.

“Todo comenzó desde el lunes pasado, la idea era crear un corredor de chefs para que se sumaran de todas las provincias y colaboraran por varios días”, relata.

Jurado comenta que estuvo en Chiriquí un día antes de la tragedia, posteriormente se comunicó con Miranda y fue así como surgió la iniciativa de viajar con seis chefs para que brindaran apoyo. “Todo lo que realizamos lo posteamos en nuestras redes sociales y eso ha permitido que la gente se sume y no solo done comida seca, sino otros productos como pollo y carne de res y cerdo”.

“Gracias a Dios mucha gente quiere participar y lo estamos organizando para que vengan de forma escalonada. En este instante contamos con la presencia de varios chefs. Para nosotros no hay nada más satisfactorio que poder llevarle un plato de comida caliente a aquellos que realmente lo necesitan”, subraya.

El chef Manuel 'Monstruo' Lee, uno de los profesionales de la gastronomía que forma parte de 'Chef in Motion', cometa que luego del aviso de Jurado decidió brindar su aporte. “Me siento súper feliz por lo que estamos haciendo. Esta es la oportunidad de poner nuestro talento al servicio de los demás”.