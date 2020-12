La evolución del café como tinta para promover el arte nacional

Para la familia Arias el café es esencial en su día a día, buscaron unirlo con la promoción del arte nacional, y esto dio como resultado la creación de la librería y cafetería Notas y Café. Cedida

Emprender nunca es sencillo, pero si es en pro de un bien común puede ser un brazo de apoyo para la comunidad. En busca de dar un espacio amigable y cultural a familias y grupos de amigos, nació Notas y Café en 2015, de la mano de la familia colombo-panameña Arias, formada por la matriarca Victoria Arias y sus hijos Daniel y Sarita.

“La idea principal era crear un ambiente muy acogedor, como un hogar y tener como excusa tomar café y hacer amigos”, comentó Arias a La Estrella de Panamá, “pues en casa, el café es un gran aliado para hacer fuertes amistades, además funcionamos como una librería en pro de incentivar el hábito de la lectura, apoyar autores independientes y descubrir nuevos talentos en el área editorial y de las artes”.

Según explica, la cafetería se convirtió rápidamente en un espacio donde se esparcen el buen ánimo, la solidaridad y un amor en común por las artes. Arias reunió a diversos músicos dentro del equipo de trabajo y se inauguraron las noches de música en vivo: “Se convirtió en un evento donde se congregaban músicos de muchos lugares, desde independientes, grupos de amigos, ministerios cristianos, y todo el que se sintiera como en casa”.

Para Arias, emprender en Notas y Café fue una decisión que cambió su vida y la de su familia, por lo que busca brindar una gran experiencia a los consumidores, velando por la armonía entre los eventos, la música, la comida y la compañía. “La visión siempre ha sido y será hacer todo como si fuera para el Señor, desde el trabajo, las amistades y hasta los negocios”, señaló.

El café

Después de sentar las bases de su negocio, Arias comenzó a desarrollar planes para distribuir la marca propia de café de la cafetería, así nació 'Presencia', el cual ha sido un éxito en ventas.

En medio de la pandemia, Arias conoció al productor panameño que hasta el día de hoy es quien produce el café insignia, de forma orgánica en Tierras Altas, dando un sabor único al café. Según Arias, en aquel momento no existía un “auge del café artesanal en las cafeterías / librerías”, por lo que los retos no se hicieron esperar.

“La gente en aquel entonces no estaba muy dispuesta a leer acerca del tema del café, los cafés 'vintages' tenían la fama de caros o solo para gente bohemia”, comentó, “por ende, la gente no se preocupaba por si su café fuera calidad exportación, ni su variedad, se hablaba muy poco de café y muchos pensaban que nuestro local era algo 'revolucionario' que funcionaría para otro tipo de país y de público; así que lo ofrecimos como un 'café gourmet' y aunque no fue fácil, le dimos mucho empuje a nuestro objetivo de compartir un momento especial con un café, y así le dimos el valor al momento que pasaban los comensales con nosotros”.

Notas y Café es dirigido por Victoria Arias y sus hijos, Daniel y Sarita Arias. Cedida

La empresaria aprendió desde los inicios que llevar adelante un negocio basado en la experiencia cafetera demandaría de gran capacitación y apoyo, aún más cuando, debido a problemas financieros y de sostenibilidad –como los actuales en medio de la pandemia–, Notas y Café tuvo que cerrar sus puertas físicas ubicadas en la Ave. 12 de Octubre.

Desde entonces, la experiencia se ha mantenido en el plano digital a través de la entrega a domicilio de café Presencia a todos los rincones de la ciudad capital, lo que para Arias ha significado una “nueva forma de mantener contacto con los clientes y llegar a más consumidores en redes sociales”.

Arte

Amante del fruto amargo y de la cultura, Arias decidió casar ambos intereses para brindar un toque diferente a Notas y Café, siendo sede de diversos eventos artísticos que presentaban desde música en vivo hasta talleres de pintura y escritura creativa. La empresaria, también autora del libro El arca (Luz Azul Ediciones), tomó el timón junto a su hijo mayor, Daniel, para apoyar a los artistas nacionales e incentivar el interés por el arte a los clientes frecuentes de la cafetería, apoyándose en más de 15 años en el sector de emprendimiento.

Durante 2020 realizaron diversos talleres de pintura, siendo el más reciente un taller de pintura con café, dictado el 14 de diciembre en la cafetería Armónica. En el proyecto cultural participaron los artistas Hikari Alva, Nicole Rumaldo y Dedalos Pty, así como el colectivo Istmo Arte, quienes plasmaron obras creadas enteramente con el café Presencia que reflejan la identidad panameña y los estilos únicos de los creadores.

Así mismo, se dedicó a crear el proyecto de ayuda puntual en instituciones sociales dedicadas al cuidado infantil. “Hemos participado en talleres de lectura y ferias del libro durante más de una década, y en alianza con otras librerías, en la promoción de mi libro El arca tanto en entidades públicas y privadas a través del conversatorio y en otros países, llevando esta experiencia como familia de emprendedores desafiando las crisis e incentivando el hábito de la lectura y la educación”, comentó.

Arias apuntó que el arte “siempre será parte de la misión de Notas y Café, aunque por el confinamiento ha sido un proceso difícil, confiamos en que volveremos a abrir las puertas a más personas hambrientas por un espacio único, especial y que atesora el talento panameño”.

“No considero que esto sea una carrera de velocidad, sino de resistencia. La venta es gradual y como Panamá es un país de tránsito, los mercados son veloces, pero también hacen que los negocios mueran rápido si no se tiene perseverancia y una meta clara de lo que quieres lograr”, explicó.

Café Presencia Cedida

Conocedora de la industria del café en Panamá y Colombia, Arias recoge 15 años de experiencia en markets artesanales, ferias gastronómicas y bazares culturales, y utiliza su conocimiento para impulsar la producción de café artesanal en el país. “Creo que tenemos un maravilloso producto en esta tierra, un café sin igual, tu café de todos los días, y por eso no queremos que sea solo para un público específico o demasiado inalcanzable, y menos que sea una moda”, señaló, “por ende manejamos un precio público muy accesible y por el momento lo distribuimos nosotros mismos bajo un monto de $6,50 la presentación de 226 gramos molido y $12,50 para 340 gramos molido y en grano, con delicioso aroma y el sabor de un arábica, caturra catuai y blend”.

Apoyo a la producción nacional

Tras un lustro de constante aprendizaje enfocado en la sostenibilidad del negocio cafetalero, Arias puntualizó que “no es fácil sacar un café”, ya que se depende de muchos factores y “se deben tener los equipos correctos, principalmente el recurso humano”. Pese a las dificultades para incursionar en este sector, la empresaria enfatizó que “café Presencia está trabajando especialmente en una visión global de apoyo, crear nuevas oportunidades de trabajo, capacitar a la juventud a querer trabajar la tierra sin miedo, ni creyendo que ser productor es quedarse en el nivel más bajo de la cadena, sino que es un gran privilegio”.

También hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la producción nacional con mayor capacitación a los productores en el interior del país y “respetando el café artesanal sin industrializarlo en busca de mayores ganancias, pero comprometiendo el espacio laboral de los responsables”. Así mismo, señaló que lo principal es “seguir educando al comprador para apoyar al emprendedor”, por lo que mantiene su mensaje impreso en cada bolsa de café Presencia: “No gastes, siembra, porque cada vez que llevas café Presencia a casa, estás donando una semilla para una nueva cosecha y apoyando a muchas familias”.

Para Arias, el mejor escenario sería unir a la mayor cantidad de marcas de café nacional, en un colectivo para brindar apoyo mutuo. “Así como fue nuestra experiencia cuando teníamos el local, contábamos con varias marcas de café y a cada una le dimos su lugar con amor”, indicó, “hoy nos encantaría poder estar en todas las librerías sin que eso signifique competencia, sino una oportunidad de darle más alternativas al consumidor y un trabajo aliado al público de cada una”.