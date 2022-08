Yucatán será la sede de la gala de premiación de Latin America’s 50 Best Restaurants 2022

Latin America's 50 Best Restaurants 2022, el evento gastronómico más relevante de la región regresará el martes 15 de noviembre con la lista habitual y una ceremonia de entrega de premios en persona, lo que supone el primer evento completo de la comunidad gastronómica de América Latina desde 2019, según ha dado a conocer la organización a través de un comunicado de prensa.

La premiación, que en años anteriores ha tenido lugar en México, Colombia, Perú y Argentina, regresa a México este año, con una nueva sede en Mérida (Yucatán), en colaboración con el socio anfitrión del destino, la Secretaría de Turismo del Estado de Yucatán. Como en años anteriores, chefs, gastrónomos, medios de comunicación y gourmets se reunirán para celebrar la riqueza y diversidad de la cocina latinoamericana. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo en la noche del 15 de noviembre, pero antes de esa fecha se darán tres anuncios especiales: el premio Latin America's Best Female Chef el 20 de septiembre, el Icon Award el 11 de octubre y el premio American Express One To Watch el 25 de octubre.

“Tras el impacto que ha tenido la Covid-19 en el sector de la restauración en la región, 50 Best reconocerá a más restaurantes que nunca con el anuncio de una lista inaugural de aquellos restaurantes clasificados entre el 51 y el 100 en América Latina”, informaron los organizadores. La lista del 51 al 100 se anunciará el 3 de noviembre y, con ella, se dará a conocer un número mayor de establecimientos hosteleros y las diversas culturas culinarias de la región.

“Estamos muy contentos de reunir al mayor número posible de personas de toda América Latina una vez más en 2022. Deseamos destacar más restaurantes, equipos y talentos culinarios que nunca, así como descubrir la vibrante ciudad de Mérida y explorar la diversa región gastronómica de Yucatán. Al mismo tiempo, 50 Best pretende fomentar la colaboración, la inclusión y el descubrimiento y ayudar a impulsar un cambio positivo en el sector de la hostelería”, anunció William Drew, director de contenidos de Latin America's 50 Best Restaurants, mientras que Michelle Fridman, Ministra de Turismo de Yucatán aseguró que “para el estado de Yucatán es un honor ser sede de los Latin America's 50 Best Restaurants 2022. Yucatán alberga uno de los mejores escenarios gastronómicos y, ahora que comenzamos a celebrar un año de cocina yucateca, estamos encantados de mostrar a los mejores chefs del mundo nuestra oferta culinaria”.

Panamá sigue teniendo el único restaurante listado en todo Centroamérica – Maito- también nominado al ‘Arte de la Hospitalidad’ (2021) mientras que restaurantes han sido reconocidos en las categorías 50 Best Discovery Series - Donde José (2016) – y Latina America Spirit - Lo que hay y Receta Michilá (2020)- .

Cocina consciente

Otros elementos del programa de eventos de Latin America's 50 Best Restaurants 2022 comprenderán el emblemático foro de liderazgo intelectual #50BestTalks, que este año abordarán el tema de la Cocina Consciente y explorarán la forma en que los restaurantes pueden apostar por las buenas condiciones de trabajo, la sostenibilidad medioambiental, económica y humana, los alimentos más saludables y las prácticas de abastecimiento éticas.

El programa de eventos culminará con la prestigiosa ceremonia de entrega de premios, en la que se revelará la lista de 2022 de los Latin America's 50 Best Restaurants. En la ceremonia se anunciarán otros galardones como el premio Estrella Damm Chefs' Choice, el premio Gin Mare Art of Hospitality y un nuevo galardón: el premio Beronia Latin America's Best Sommelier.

Una necesaria pausa

50 Best dejó de organizar eventos en vivo en 2020, año en que se declaró la pandemia de Covid-19, para centrarse en la recaudación de fondos y el apoyo al sector de la hostelería a través de su programa 50 Best for Recovery, que logró la recaudación de 1,29 millones de USD con el apoyo de sus socios, entre ellos S.Pellegrino y Acqua Panna. El programa distribuyó subvenciones a más de 200 restaurantes y bares y realizó donaciones a una serie de organizaciones sin ánimo de lucro del sector de la alimentación y las bebidas.

En 2021, la organización siguió dedicando sus recursos a su proyecto de recaudación de fondos y creó una edición única de Latin America's 50 Best Restaurants 2013-2021: Pasado y Futuro para identificar los mejores restaurantes de la región de los últimos nueve años. Tras la vuelta a un evento presencial en 2022, 50 Best aprovechará la oportunidad para amplificar las diversas voces y los mensajes positivos, fomentar el debate progresivo y la colaboración transfronteriza, y promover un mayor descubrimiento y exploración gastronómica.

La organización 50 Best continúa apoyando al sector de la hostelería al inspirar a los comensales a buscar experiencias gastronómicas emocionantes, a través de la promoción de los restaurantes y la exhibición del talento culinario de la región.