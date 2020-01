Grettel Garibaldi: 'Lo más importante de la música es el mensaje'

Grettel Garibaldi (Panamá, 1985) lleva toda la vida haciendo lo que quiere, porque ha sabido pulir su talento: canta y compone con unas ganas inquebrantables. Es una mujer capaz de aferrarse a su palabra y conceder a otros artistas el poder de sus versos.

Grettel Garibaldi regresa a su país para un recital que promete: 'Bajo el mismo cielo', este 30 de enero. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Ha resistido en una industria musical machista y como una cachetada con guante blanco ha sabido ubicar a quien le guiña un ojo para “escalar”. Cree en el compromiso social de la música y en el amor propio para subsistir. Escribe al amor, ese que nunca ha tenido, porque un cantautor escribe para lo que anhela.

Grettel es una artista llana, vigorosa y valiente. Una mujer que sabe que la meritrocracia hace llegar lejos. Por ello ha trabajado con Sergio George (productor de Thalía, Marc Anthony, Jennifer López...), compuesto para artistas como Tito Nieves y, además, ha firmado un contrato como autora y compositora para la compañía disquera Warner Music.

Con 'Amor mío', tema que promociona, sigue explorando su faceta de cantante y promete enganchar a su público con un nuevo repertorio en su concierto 'Bajo el mismo cielo'. Única oportunidad: Jueves 30 de enero, teatro Pacific, 8:30 de la noche.

¿Qué es ser cantautora?

Escribir con conciencia. Recordemos que es un don. Es un diamante en bruto que poco a poco se va puliendo. Tú decides qué hacer con tu talento. No hay nada más hermoso que lo que tú haces haga crecer al resto y te haga crecer a ti. La música tiene un compromiso social desde el día uno. Si no fuese por eso, no se sigue. No me veo haciendo otra cosa, es lo que soñé desde niña.

¿Cómo se siente una cantautora al momento de escuchar sus letras en la voz de otros artistas? ¿Hay satisfacción o se piensa: 'mejor saldría en mi voz'?

(ríe) ¡Claro que sí hay satisfacción! Siempre he escrito para otros artistas.

¿Qué importancia tiene la música?

Más allá de conectar con la gente, la música tiene un poder increíble. Es un movimiento que cambia vidas. Siempre he pensado que lo más importante de la música es el mensaje... que no rompa el corazón de la persona que lo escuche, que no te mate por dentro. La música es curativa, es sanadora.

Has estado ausente de las luces y el foco público en Panamá...

Sí, así es. Durante estos años no hemos parado de trabajar y no he estado en Panamá. Estuve haciendo gira en México y presentando mi propuesta como cantautora. Todo funcionó muy bien, pero necesitábamos algo más concreto. Le tengo un cariño especial a México. El género que yo manejo es el pop, y ahí se desencadenaron un montón de géneros.

Te vino bien o regresaste a este país un poco con las tablas en la cabeza...

Estuve un tiempo en Panamá a mediados de 2017, donde no pasaba absolutamente nada. No pude viajar a México por la catástrofe del terremoto.

Y es cuando entra ese fantasma de la frustración.

Nunca dudé de seguir, lo que no sabía era por dónde. Fue un momento de reflexión y le pedí a Dios con todas mis fuerzas que me permitiera ver con claridad qué era lo que tenía que hacer. Me metí al estudio a grabar 30 canciones, un demo. Pero no un disco, sino un catálogo también para otros artistas.

Durante ese tiempo, no sabía por qué sentía que debía grabar esas canciones que ya tenía grabadas. Cuando termino, me llama una persona que quiero muchísimo, mi tío, y me dice: 'Aquí está el teléfono de Sergio George, que está interesado en trabajar contigo'. Debido a este acercamiento, al año siguiente firmo mi primer contrato con Warner en la sección de compositores. No sé cómo sucedió. Y esto es lo que yo llamo mi milagro musical. En el momento en que estaba plasmando mi firma, vi pasar todos mis ratos de frustraciones, angustias y también momentos hermosos durante 14 años de carrera. Estaba mi mamá, que ha sido la persona clave que Dios ha puesto para apoyarme. Pensaba que esto era irreal.

¿Qué pasó después?

Comienzas a convertirte en un nómada musical (sonríe)... empiezas a escribir con otros artistas y a conectarte con los demás productores de Warner.

¿El músico local sueña siempre con la internacionalización?

¡Por supuesto! Lo ideal es buscar las internacionalización porque, obviamente, se expanden las puertas y te ayuda a crecer.

¿Cómo sobrevive un cantante en Panamá? Pareciese que es un escenario privilegiado para algunos…

Es importante que uno como artista tenga muy claro que es un trabajo y como tal se tiene que tratar. Tienes que comer de lo que haces también y para llegar a ese momento debes trabajar duro. Debes trabajar con excelencia y siempre habrá gente que reconocerá tu talento. Hay que hacerlo notar Las herramientas de la tecnología son un respiro; son una ventana para ofrecer tu propio talento, por ejemplo, sin tocar la puerta a la disquera como antes… Rodearte de las personas correctas. Siempre trato de conversar con los nuevos talentos, que hay muchísimos en Panamá. Sé que el dinero facilita las cosas, pero para quien no tiene, no es un impedimento.

Hablando de la era digital, ¿cómo aprovecha el cantante las nuevas tecnologías para hacer cosas más frescas, más directas?

No existes si no estás en las plataformas digitales que te conectan con el público inmediatamente. Es un arma de doble filo y depende mucho del contenido que le des a la gente que te ve, que los seguidores se queden con algo tuyo. Me gusta compartir mi faceta de trabajo aunque lo laboral también es mi vida. Para mí en mis redes sociales, soy yo.

¿Puede provocarse una cantautora la inspiración?

Pues en mi caso, es bien interesante. Cuando firmas un contrato con una compañía que está esperando temas, el juego cambia un poquito. No puedes decir: 'Bueno, hoy no me siento bien para escribir'. Lo chévere es que tienes un contacto continuo con compositores y productores de la misma compañía con quienes te desarrollas y todo es más fácil. Y también entra el juego de la colaboración, así como sucede con los cantantes pasa en el mundo de la composición. Hay sesiones de ocho compositores, donde nos reunimos y aportamos ideas y tras diez horas de trabajo salimos con una canción. Entre más catálogo tienes, más artistas te graban.

Eres una artista pop... y cantas baladas... ¿Te ha tocado componer urbano?

Es lo que más te piden. El detalle está en cómo lo manejas . No soy del tipo de persona que va a escribir palabras denigrantes.

¿Recuerdas la última canción?

Cada canción tiene su momento. Hay canciones que no ven la luz hasta años después. Pero ahorita hay una que produje con Sergio George y la canta una chica que se llama Fátima, que acaba de salir del concurso 'La Reina de la Canción'. El tema se llama 'Uh lala…' y es urbana.

'Amor mío' es el tema que ahora promocionas, ¿cuál es la fórmula para no caer en la cursilería?

Soy una romántica empedernida. Hace unos cinco años escribí este tema para cantárselo a mi esposo el día que me case. Eso viene… tiene que ser un hombre que comprenda lo que hago.

¿Me dices que escribes 'Amor mío' a ese compañero que no ha llegado?

Exacto. Aunque yo le escribo al amor realmente… El amor como tal no es ni siquiera humano.

¿Cuál es ese hombre que a Grettel Garibaldi le genera rechazo?

Siento que todos tienen algo que aportar, pero te das cuenta de estos hombres que se concentran en lo que pueden ofrecer, eso lo repelo. También a quien se cree mejor que todo el mundo. Una cosa es la seguridad y otra es el egocentrismo.

Te creíste esa patraña de Disney del príncipe azul…

No existen el hombre perfecto ni la mujer perfecta. Nunca me he enamorado. Eso me va a poner el mundo de cabeza.

Volviendo a la industria, ¿sin reguetón sí hay Grammy?

Respeto mucho el género, no se puede obviar. Al estar trabajando en las sesiones de composición te das cuenta de cómo nacen las ideas para la música urbana. Los productores de este género son también respetables, porque hacen que un tema que se pega como virus. Es un proceso creativo.

¿Cómo ves el machismo en el universo musical?

Es importante que como mujeres entendamos que no somos ni más ni menos. Debemos estar claras en que venimos para aportar.

¿Cuál es la patria de una cantante nómada?

Panamá. Es una conexión que va más allá de un puerto de países, es un canal de almas. Es un encuentro con una bendición. Panamá ha sido cuna y alberge. Un país de conquista, de sueños…

¿Qué le dejarías a esa patria?

Espero que haya sido un aporte trascendental. Más allá de un número uno en la Billboard, más allá de los éxitos que se disfrutan. Nosotros somos puentes que enlazan a las generaciones que vienen con las generaciones que están y las que vendrán… Quiero ser un puente de vida.