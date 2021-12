Mujeres que destacaron y aportaron a la sociedad en 2021

Cheri Lewis 'El movimiento cultural en Panamá no se detiene; espero que siga creciendo y recibiendo más apoyo'. Es una pluma brillante de nuestro tiempo y nuestra patria. Cuando habla, escoge cada palabra aunque piense que no lo hace. Y cuando escribe no abandona su perspicacia. Se turna el lápiz entre mano y mano: con una escribe cuentos para adultos y, con la otra, para niños: y lo hace de manera natural, sin pensarlo mucho. La autora de 'Abrir las manos', 'Vivir con alegría', 'El hilo que nos une' y 'Soy una ciudad llamada Panamá', cuenta que ella podía haber tenido otra vida.