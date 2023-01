Judith Lorick: 'No pienso en cantar lindo, sino con el corazón'

Judith Lorick, cantante de 'jazz'. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

“Judith Lorick navega con sensualidad a través de improvisaciones inesperadas”, una frase publicada en su página web y que hace referencia a su performance en el canto. Pero, estando en las instalaciones de La Estrella de Panamá, demuestra que no solo al cantar, sino en su día a día, improvisa y se “sale de las cajas”.

Así llega y contagia su alegría al equipo que está instalando las cámaras y luces para grabar esta entrevista. “Me quiero sentar de aquel lado”, dice. Todos ríen y readaptan todo para complacerla. ¿Cómo no hacerlo? Si Lorick es luz, picardía, música.

Ha disfrutado los años que ha vivido. Se le nota en la mirada, en la sonrisa y al hablar. Lorick no solo canta, siente las melodías. Dice que no piensa en nada cuando está interpretando un tema, que solo siente la música.

Canta desde los cuatro años de edad. Es oriunda de Filadelfia, la ciudad más grande del estado de Pensilvania, Estados Unidos. Desde el año 2020 está radicada en Panamá, vino de visita y decidió quedarse.

Sus inicios en el jazz se remontan a sus años universitarios. Un día, recibió una invitación del músico Stan Kenton para cantar en el Festival de Jazz de Villanova. También fue invitada a cantar con Earl Fatha Hines y Young Holt Unlimited.

La artista comenzó su carrera musical profesional en California, apareciendo en conciertos, clubes de jazz y festivales en los Estados Unidos hasta que se mudó a Europa en 1988. Podría decirse que cantó por todo el continente.

Su primer disco, titulado 'Songs for My Mother', generó elogios en la prensa francesa. Después de regresar a los EE.UU., lanzó su último álbum, 'The Second Time Around', una colaboración con Eric Reed, Jeremy Pelt, McClenty Hunter, Kiyoshi Kitagawa y Chris Lewis.

Panamá podrá disfrutar de su talento durante el Panamá Jazz Festival que se realizará desde el 16 al 21 de enero de este 2023. La agenda de todos los eventos relacionados con el mismo, está disponible en el portal web: panamajazzfestival.com.

¿Cómo se define Judith Lorick?

Como una mujer fuerte, con un corazón enorme. Una mujer que quiere dar y eso es lo que hago con mi música, con mi trabajo, con mis amigos. Francamente, es que soy una bola de amor, amo a todo el mundo, eso soy yo, soy amor.

Inició en el canto a los cuatro años de edad, ¿qué recuerda de esos tiempos?

A mi mamá, porque mi mamá tenía una voz fantástica y ella me dio voz de muchas maneras. Recuerdo que canté en un concurso, ni sabía que estaba cantando, pero era una canción de jazz. Gané y me dieron una de esas cajas de música, de las que uno le hace así [mueve la mano simulando hacer un círculo, como cuando se le da cuerda a las cajas musicales] y después ¡pum!, se abre y la música se acaba, me dieron una capa y una corona, yo me sentía como una princesa.

¿Cómo fueron los inicios en el 'jazz'?

Eso fue mucho más tarde, aunque toda mi infancia fue de jazz porque a mi mamá le gustaba mucho. Ella escuchaba música desde la mañana hasta la noche y toda la música que escuchaba era de cantantes de jazz, hombres y mujeres. Ella cantaba con esta gente, tenía una voz maravillosa y es así como aprendí.

Canté música clásica y ópera hasta la universidad. En el primer año de universidad hicieron un concurso de talento. Yo estaba en la fila y me preguntaron: “¿Qué haces?”, Y respondí: “canto”. Una voz de atrás me preguntó si cantaba jazz y le dije que sí. Formamos una orquesta en la que estuve durante los cuatro años.

¿Tuvo algún tipo de formación en canto?

Simplemente un don. Hay muchas cosas que cuando uno las hace, aprende. Como cantaba mucho en corales, aprendí a leer música, pero todo es oído.

¿Cuándo supo que quería vivir de la música?

[Suspira] Eso me tomó tiempo, porque para mi familia había que ir a la escuela, a la universidad y trabajar. Cantaba en la iglesia, en la escuela y jamás pensé en hacer esto como carrera. Pero una mañana me desperté y dije ya, ya quiero cantar.

¿Alguna vivencia la inspiró a tomar esa decisión?

No, fue el universo. Realmente, me desperté con un sentimiento de que era el momento de cantar. Una vez que lo decidí, todo cayó en su lugar, por eso digo que fue el universo porque era el momento de mi vida cuando debía de empezar ese capítulo.

Supongo que en su trayectoria tuvo mentores, guías, maestros, ¿Qué guarda de ellos?

De uno, porque después de la Universidad, durante 13 años, no canté. Cuando decidí que quería cantar otra vez me dije: “Bueno, necesito a alguien que me haga hacer el ejercicio”, porque no me gusta hacer el ejercicio. Él era un hombre de mucha edad, se sentaba así [imita la cara seria y desafiante que colocaba su maestro] tenía un gorro y un cigarro, canté y me dijo: “no, es demasiado bello, no quiero eso, quiero tu corazón”.

Tenía que olvidar el querer hacerlo lindo, lo que él me enseñó fue la pasión, el corazón, eso es lo que la gente necesita. Él me ayudó a cambiar mi manera de cantar.

¿Qué significa la música en su vida?

Todo, si estoy triste canto, si estoy feliz canto, si tengo un dolor canto. Es comunicación; mi trabajo es interpretar las palabras de una canción para tocar a la gente, para que sienten algo, para que sienten una emoción fuerte y eso es comunicación, es contacto. Es un intercambio de energía, les doy toda mi energía y me la regresan. Lo que comer es para el cuerpo, la música es para el alma.

Cito una frase que leí en su página web: “Judith Lorick navega con sensualidad a través de improvisaciones inesperadas”, cuando está cantando y hace estas improvisaciones, ¿qué piensa ?

No estoy pensando. No pienso cuando estoy cantando, es lo que siento y sale, sale así porque me meto en la canción. Especialmente, adoro cantar canciones de amor y cuando estoy en eso, estoy dentro y no pienso en lo que voy a hacer.

Hace dos años tomó la decisión de mudarse a Panamá, ¿por qué?

Había leído de Panamá, pero jamás había venido. Estaba viviendo en New York y quería un lugar cercano al mar, donde hiciera calor, con gente simpática, internacional, donde pudiera ir a todos lados y Panamá es perfecto.

Vine aquí por primera vez en febrero de 2020. Llegué y llamé a la compañía de mudanza y le dije: “Envíe mis cosas a Panamá porque aquí me quedo”. Me gustó tanto, me sentí tan en mi casa. Regresé a Estados Unidos porque tenía otras cosas que hacer y me mudé después de todo lo que pasó con la pandemia.

¿Cuál será la experiencia del público durante su participación en el Panama Jazz Festival?

Será divertido, ¡espero! Los músicos que van a tocar conmigo son fantásticos, todos panameños, todos han tocado aquí por mucho tiempo. No solamente son muy buenos músicos, son muy buena gente y entre nosotros nos divertimos mucho tocando. Creo que eso es lo que queremos dar a la gente, también canciones lindas, música bonita y alegría.