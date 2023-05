Fanny Márquez: 'El turista que viene por primera vez es quien refiere a tu país'

Fanny Márquez, durante la entrevista con este diario. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Fanny Márquez (ciudad de Panamá, 1984) habla escogiendo muy bien sus palabras sin soltar la lucidez ni lo punzante. Cuando lo hace denota devoción, sea cual sea la faceta que desgrana de su vida. Hay una elegancia en su porte que combina perfectamente con su mirada cálida. Márquez sabe muy bien qué quiere y a qué viene. Se graduó de psicóloga, pero la vida la llevó a construir en otros mundos: los negocios y el turismo. Hoy es la directora de la camarita 13 de turismo de la Cámara de Comercio, y desde hace algunos años dirige Hertz Rent a Car, Thrifty Car Rental and Firefly Car Rental Panamá. He aquí una mujer panameña que merece la pena contar.

¿Quién es Fanny Márquez?

Fanny Márquez es una mujer de 38 años felizmente casada. Tengo tres hijos maravillosos: Valeria de once, Manuel de nueve y Elena, la más chiquita, de cinco años. Soy una mujer profesional sumamente trabajadora, muy estructurada, y me considero bastante perfeccionista. Estudié psicología y empecé mi vida profesional en la escuela donde me gradué de secundaria y daba clases de software sciences. Después de tres años recibí una llamada de mi papá, para unirme a la empresa familiar. Siempre trabajé de rentable agent, o sea que podía no solo reclutar (porque fui responsable de recursos humanos), sino también entrenar a ese personal que entraba, pero a medida que los entrenaba fue pasando el tiempo y me di cuenta de que mi pasión era la operación del negocio. Terminé como supervisora de counter, estuve allí seis años, y posteriormente se me dio la oportunidad de gerenciar la parte operativa del negocio.

¿Qué emuló de sus padres?

Mi familia está súper unida. De mi papá, Eduardo Márquez Salerno, considero que tengo la parte visionaria, el sentido del humor y la energía. Mi papá y yo somos personas que no nos podemos quedar quietos y siempre estamos buscando qué hacer. De mi madre, Vielka Castillero, siento que tengo el lado perseverante y la seguridad. Ella fue una madre que siempre me inculcó seguridad en mí misma, de ella tengo los recuerdos más bonitos con su constante apoyo; yo creo que esa seguridad ha sido fundamental en mi vida.

Está muy vinculada al sector turismo, por todo lo que representa la empresa que hoy dirige, pero cuénteme: ¿cuál es ese recuerdo de la infancia de ese primer verano en Panamá?

Mis padres son del interior de Panamá, mi papá es de Chitré y mi mamá es de Ocú, entonces todas mis vacaciones fueron allá y tengo recuerdos súper bonitos y súper sanos. Por ejemplo, iba mucho a los ríos, teníamos una finca con mi abuela y pasábamos gran parte del verano allá con mi familia y mis primos, también fechas tradicionales como la Semana Santa. Aunque ahora no voy con tanta frecuencia como antes, cada vez que regreso comienzo a recordar mi infancia y trato de inculcarles a mis hijos las tradiciones que me enseñaron de niña.

El sector turismo fue el más golpeado con la pandemia... ¿cómo evalúa su recuperación?

Tú puedes tener buenas intenciones y puedes tener muy buenas ideas, pero si no las ejecutas, no sirven de nada. Siento que el gobierno definitivamente dejó mucho que desear con respecto al turismo tras la pandemia. Yo sé que definitivamente no era fácil manejar la situación, pero pienso que con el turismo el gobierno hizo un mal trabajo, porque el mensaje que transmitió fue que los visitantes de nuestro país eran un problema, entonces fuimos uno de los países que más tarde abrió por el tema de las restricciones. Entonces eso nos dejó en desventaja ante otros países de la región, que no cerraron, sino que tomaron medidas, como República Dominicana o México. Obviamente nos ha costado recuperarnos, pero hay una nueva oportunidad y definitivamente ha habido avances aunque todavía existen retos, por ejemplo, nos falta mucho en materia de cultura servicial y esto es algo que es importante entender cuando pienso lo crucial que es el turismo en nuestro país. El turista que viene por primera vez es quien refiere a tu país, porque tú puedes lograr que el gobierno y la empresa privada promocionen nuestro país de manera espectacular y podemos tener las mejores estrategias de mercadeo del mundo, pero el turista sigue siendo el cliente y el enfoque principal; y esa es nuestra deficiencia. No podemos tapar el sol con un dedo.

Hablemos de las mujeres lideresas, ¿cree que a la mujer le cuesta acceder a puestos de toma de decisiones?

Creo que las barreras las ponemos nosotras mismas, o sea, siento que [la representación femenina en altos mandos] ha mejorado mucho y más mujeres están liderando empresas, sin embargo, es un tema muy personal. Pienso que el miedo a fallar en algunos de los roles importantes es el principal obstáculo de las mujeres, por ejemplo, yo he sentido miedo de tener que sacrificar tiempo con la familia para liderar una empresa, pero considero que las mujeres deben vencer ese miedo y comprender que se puede lograr todo siempre y cuando obviamente uno tenga la motivación y se organice. En lo personal no me considero una feminista, pero me gusta trabajar con mujeres, siento que son muy buenas en el multitasking y somos muy críticas también entre nosotras mismas. Creo que eso nos hace destacar.

¿Cree en normas de paridad?

No considero que debe haber una imposición, lo que sí pienso es que nuestra cultura tiene que cambiar desde casa cuando nosotros tenemos hijos. Debemos asegurarnos de que no existan tales cosas como el rol de una mujer y el rol de un hombre, sino que todas las tareas del hogar sean para todos, que no es algo muy típico en América Latina. Para cambiar esa cultura obviamente se necesita trabajar en eso, pero imponer algo a estas alturas a las empresas, cuando no se ha hecho un trabajo desde pequeños, no lo considero justo.

¿Cuál piensa que sería la diferencia entre las personas que tienen éxito y las que no?

Volvemos al tema de atreverse. Pienso que con valentía todos tenemos la capacidad de poder ser exitosos. El éxito no solamente debe ser profesional, tiene que ir alineado con las metas personales y que tú te sientas realmente empoderado. Saber que tú te puedes comer el mundo, con esa seguridad que de chiquito tenemos que tratar de transmitirles a nuestros hijos.

Tres preguntas cortas para finalizar...

¡Vamos!

Una imagen que describa a Panamá.

Esta es una pregunta difícil, pero en verdad no se me ocurrió otra [frase] que 'profundo amor', pero con mucha frustración. Amo mi país, pero realmente me llena de mucho dolor que no lo cuidamos, entonces está este amor, pero una frustración por dentro de querer hacer algo y querer cambiar tanto las cosas. Quisiera que algún día se le diese su lugar al turismo, porque tenemos una oportunidad de oro que va a generar divisas no para unos cuantos, sino para todos.

Un consejo para una amiga...

Persistencia, ser persistente. En todo lo que uno hace hay que ser perseverante. Trabajar en ti también es importante. Tienes que trabajar en tu seguridad, tienes que trabajar en tantas cosas para poder alcanzarlo; muchas veces la gente cree que las cosas pues son fáciles, pero uno tiene que trabajar y esforzarse por lo que uno quiere.

Incentivos turísticos...

Se veía muy claro que eran para incentivar a solo unos cuantos y la verdad es que no es la idea. Tenemos que trabajar en incentivos para todos, y para que más personas quieran obviamente trabajos de turismo.