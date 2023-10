Meera Sachani: 'Panamá es un país biodiverso que inspira al artista'

Meera Sachani es la artista residente del Biomuseo. Cedida

Los zarapitos trinadores y playeritos occidentales vuelan en las paredes externas del Biomuseo. Aquellas aves fueron plasmadas en la nueva exhibición permanente 'Aves sin fronteras', con los trazos de la artista residente de este centro cultural, Meera Sachani. Meera ha trabajado en varias exposiciones del Biomuseo, pero esta última representa un honor para ella al tratarse de una muestra permanente que se encuentra en un edificio diseñado por el reconocido Frank Gehry. Desde sus inicios en 2016 como guía de medio tiempo en el museo, hasta la actualidad, desempeñándose como artista permanente, considera que su crecimiento profesional y artístico ha sido grande. Su portafolio artístico es robusto. Cuenta con trabajos como la ilustración de 'Duelo, la novela gráfica de la Invasión', hasta artes para obras de teatro como 'El puente'.

Ella es una disidente del sistema; se considera un agente del caos. Esto se refleja en sus trazos fuertes y los colores que predominaron durante su adolescencia: el negro y rojo. Aunque ha adquirido otros matices para hacer arte, su estilo se mantiene siempre, explica a Mía Voces Activas en su casa con un suéter en el que se lee “Cierren la mina”. “Panamá es un país biodiverso que inspira al artista. Una biodiversidad increíble, eso tiene mucho más valor que cualquier tipo de extracción mineral que quieran hacer acá”, subraya Sachani, quien ha participado en las multitudinarias protestas en contra del contrato minero entre el Estado y Minera Panamá.

¿Desde niña siempre tuviste un lápiz y un borrador?

Sin querer tuve toda mi infancia y adolescencia practicando para ser diseñadora gráfica, porque en ese momento estaba en ese mundo de las computadoras. Cuando me gradué, terminé estudiando diseño gráfico con especialización en mercadeo. Pensé que lo mío era mercadeo. No pensé que mi área fuese la artística, eso me llevó a estudiar una maestría en mercadeo en comunicación digital, estudiando eso me dí cuenta de que me gustaba dibujar, y el arte. Sigo trabajando en el área de comunicación, pero mi principal fuente [de ingreso] es el arte, la ilustración y el diseño.

Siento que eso es lo que ha permitido que seas una artista que domina varias áreas...

Estamos en un mundo capitalista, competitivo, como artista es muy difícil sobrevivir. El arte es una cosa que te llena, pero la realidad es que con eso (el arte) uno no puede alimentarse, al menos que sea un artista súper reconocido, que venda obras caras. Esa supervivencia del artista me lleva a completar con estos otros conocimientos.

A pesar de ello, ¿qué te ha motivado a seguir en el arte?

Me siento muy afortunada de que mi carrera, que el destino, y que todas las cosas que se me han presentado en el camino, me hayan dado la oportunidad de desarrollarme como artista. Es un gran privilegio.

En tu trabajo veo que los trazos son fuertes y el color que predomina es el negro, ¿continúa así o está evolucionando?

El arte es político. Soy una crítica del sistema. Esta época del negro y rojo viene de un periodo de posadolescencia, cuando uno tiene mucha rabia y coraje (...) Antes usaba mucha tinta china, y por eso predominaban los colores oscuros. Ahora uno ve otros matices, ya no desde la rabia adolescente, más bien, desde una experiencia. Uso más acuarelas. Esta exploración de materiales también es un reto para mí, salir de esta zona de confort; llevando mi propio estilo con otros materiales.

Pero, ¿has llegado a establecer tu identidad artística o aún estás en esa búsqueda personal?

Siempre se puede buscar inspiración. Por eso no es bueno quedarse en la misma técnica siempre (...) Sí estoy en constante aprendizaje y viendo cómo adaptar las nuevas ideas de mi entorno en mi arte.

¿Tuviste algún maestro?

Cuando regresé de estudiar la maestría de España, conocí a una chica que se llama Evade. Ella me preguntó que por qué no hacía murales. Mi primer mural lo hice gracias a ella y a otros artistas. Ella ha sido una pieza muy importante en mi atrevimiento a llevar mi arte a otros medios. Yo me había quedado en mi cuaderno, ella me dice: “hazlo en grande, si tú dibujas bonito...”. Otro maestro es Aristides Ureña, me inspiro mucho en su trabajo.

Cuando llegaste a Panamá, ¿solicitaste empleo en el Biomuseo?

La maestría me abrió muchas puertas. Por eso le digo a la gente que hay que estudiar, porque tienes que estudiar para darte cuenta si eso te gusta o no. Entré como guía al Biomuseo, no como diseñadora gráfica. Estando ahí se desocupa una vacante de diseño gráfico. Pasaron los años y se me ha permitido crecer, creativamente y profesionalmente.

¿Cuál ha sido la muestra de la que te sientes más orgullosa?

La última exhibición es un gran logro, 'Aves sin fronteras'. Es una exhibición permanente en un edificio de Frank Gehry. En un edificio único en la región. Y poder participar en el diseño y en los murales en este edificio tan reconocido, es un gran orgullo para mí.

¿Qué otro tipo de trabajos te falta por realizar?

Estoy trabajando en un proyecto que gira en torno al agua. [Realizado] con tintes naturales. Ahora exploro con cosas que tengo en mi casa. También, en el futuro me gustaría hacer cerámicas. Y siempre explorando; quiero hacer todas las técnicas posibles. Es súper importante encontrar diferentes medios, porque al final el mensaje está en el medio.

Siento en tus palabras a una activista. En tu perfil de Instagram dice “Agente de caos”, ¿por qué?

Para mí, un agente de caos es una persona que busca hacer las cosas de manera diferente. Busca ir contra lo establecido por el sistema. El arte es una gran herramienta para ser un agente del caos. Para decir mira esto, mira cómo puede ser distinto. Por eso, agente del caos. Me incomoda seguir la norma. Además, me considero feminista, una persona que lucha por sus derechos y los derechos.

¿Qué normas te molestan?

Como mujer hay muchas cosas que me molestan. Como mujer y artista es muy difícil crecer. Por más que vivamos en un mundo en que se dice que todos somos iguales, en el día a día uno ve esas pequeñas cosas: que por ser mujer me tratas de esta manera y no me das esa oportunidad. El feminismo fue una gran inspiración para hacer arte.

En las redes sociales eres muy activa en contra de la Ley 406, ¿estás en contra del contrato o de la minería per se?

Mi deseo total es el cierre de todos los proyectos mineros y cualquier tipo de industria que afecte la seguridad y la salud de los pobladores. Panamá es un país biodiverso que inspira al artista. Una biodiversidad increíble, eso tiene mucho más valor que cualquier tipo de extracción mineral que quieran hacer acá. Mi posición es que cierren todas las minas y que se prohiban los contratos de minería a cielo abierto en Panamá.

¿Has participado en las protestas?

Sí, es muy frustrante. Hoy amanecí muy afectada, como desganada, pero supongo que eso es lo que quiere el sistema. Toda esta represión, el gas, te baja la moral, porque en este país te dicen que aquí mandan los ciudadanos y te das cuenta de que no es así. Eso es bien duro.

¿Qué piensas del movimiento juvenil?

Me encanta ver a los jóvenes en la calle. Todo el mundo puede protestar como quiera. Aquí vuelvo con lo del agente del caos, porque es el sentir de la persona. Me llena de alegría y espero que la juventud tenga la fuerza necesaria para combatir este monstruo que nos ataca y no va a parar.