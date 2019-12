El pulso de la industria de la moda en Panamá y el mundo, 2019

En el mundo textil, al igual que en los diferentes campos profesionales, como era de esperarse, el 2019 trajo alegrías, pero también tristezas; debuts y bancarrotas, controversias y alianzas.

No pocas fueron las acciones relevantes que se desarrollaron en estos doce meses. Sin embargo, hay algunas que trascendieron fronteras, como es el caso de su desempeño social y ambiental, pero según un estudio, a un ritmo más lento que en el año anterior.

La cantante y empresaria Rihanna lanzó su marca Fenty. Shutterstock

A pesar de la mejora, la industria de la moda todavía está lejos de ser sostenible. El informe online “Pulse of the Fashion Industry”, un resumen global e integral sobre la gestión de la sostenibilidad, el establecimiento de objetivos y la implementación de iniciativas que perduren en el sector de la moda, concluye que las empresas de moda no están aplicando los métodos y medidas necesarias para brindar soluciones sostenibles lo suficientemente rápidas para contrarrestar los impactos sociales y medioambientales negativos del crecimiento acelerado de la industria de la moda.

No obstante, diseñadores han tomado acciones a favor del medio ambiente. Pilar Sáinz, creadora española radicada en Panamá, presentó en el Fashion Week Panamá, 2019 'Velázquez 27', una colección con pieles 100% reutilizadas.

Lady Gaga hizo lo propio con House Laboratories. Shutterstock

Luto

A inicios de año, el 19 de febrero, el mundo de la moda fue testigo de un triste acontecimiento. Se informó que el diseñador Karl Lagerfeld había fallecido en París de cáncer de páncreas. El icónico diseñador estaba al frente de las colecciones de Chanel, Fendi y su marca homónima.

El universo textil no solo perdió a Lagerfeld. Otras personalidades que nos dejaron este año fueron el creador tunecino fundador y CEO de la firma BCBG, Max Azria. Debido a un cáncer de pulmón, con 70 años, el 6 de mayo, Azria falleció.

Tres meses después, el 26 de agosto, murió la creadora Isabel Toledo. El 17 de junio, un cáncer de estómago, a los 95 años de edad, lleva a la muerte a Gloria Vanderbilt, uno de los íconos de la moda y la alta sociedad en Estados Unidos.

Controversias y alianzas

Durante el 2019 casas de renombre enfrentaron acusaciones de apropiación cultural. En su línea Resort 2020 la firma Carolina Herrera, según reportan medios internacionales, utilizó bordados similares a los provenientes de la comunidad de Tenango de Doria, en Hidalgo, México. La Secretaría de Cultura federal de México se manifestó contra la acción y exigió a la diseñadora y a Wes Gordon, director creativo y responsable de la colección, que expliquen “públicamente con qué fundamentos decidieron hacer uso de elementos culturales cuyo origen está plenamente documentado, y cómo su utilización retribuye beneficios a las comunidades portadoras”. La empresa respondió que, más que una copia, se trataba de un homenaje a la cultura mexicana.

La casa de moda francesa Louis Vuitton también enfrentó acusaciones de usar sin autorización bordados de artistas hidalguenses en una silla cuyo precio era de 18 mil dólares. Igual como ocurrió con Carolina Herrera, la Secretaría de Cultura federal de México pidió a la empresa francesa que le aclarara si contó o no con la colaboración de los artesanos de Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo, en la elaboración de los bordados que se reproducen en la silla (modelo R98619) que aparece en su colección “Dolls by Raw Edges”.

Pilar Sáinz presentó una colección con pieles reutilizadas. EFE

En el 2019 también las alianzas tuvieron lugar en el mundo de la moda. Chanel y Pharrell Williams sorprendieron con una colección unisex donde destacaron la presencia de camisetas, sudaderas y complementos como riñoneras, bolsas, gafas y piezas de joyería.

Otras alianzas que marcaron el 2019 fue la de Dior con Nike, Prada con Adidas, Fendi con Nicki Minaj y Balmain con Cara Delevingne y Puma.

Debuts y bancarrotas

En el mes de febrero, el diseñador Daniel Lee presentó su primera colección completa para la firma italiana Bottega Veneta. El marroquí Jean-Charles de Castelbajac asumió la dirección creativa de Benetton. Los famosos de la música y el cine también hicieron sus estrenos. La cantante y empresaria Rihanna lanzó su marca Fenty, bajo el amparo del grupo LVMH. Lady Gaga lanzó House Laboratories, línea que se compone de delineadores, sombras y labiales. La actriz Millie Bobby Brown presentó una serie de productos con ingredientes veganos.

Pero no todo fue debuts, el mundo de la moda también sufrió bancarrota en 2019. El pasado septiembre, Forever 21 se declaró en quiebra, lo que la llevó a cerrar cerca de 200 tiendas como parte de su plan de reestructuración. El diseñador Zac Posen informó el cierre de su empresa a principios de noviembre y la firma Sonia Rykiel también dejó de operar tras no concretar la venta de la compañía.

La empresa Michael Kors compró Versace por más de dos mil millones de dólares. El grupo LVMH (dueño de firmas como Louis Vuitton y Christian Dior) adquirió la firma Tiffany & Co.