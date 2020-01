Jacqueline Vreux: 'La mujer negra es fuente de inspiración, fuerza, resistencia y valor'

El trabajo de la creativa istmeña se basa en la confección de vestuarios con estampados de pintura en acrílico. Cedida

El amor y pasión por la moda han llevado a Jacqueline Vreux Leslie (Panamá, febrero de 1972) a luchar contra viento y marea para cumplir su mayor sueño: ser diseñadora. Cuenta que desde temprana edad confeccionaba vestidos para ella y para sus muñecas. Inició formalmente en la industria en 2015. Luego comenzó a exponer sus piezas en ferias y pasarelas.

Vreux se inició formalmente en la industria de la moda en 2015.

Para Vreux, el mundo de la moda está lleno de obstáculos a los que ha sabido enfrentarse. “Los retos van desde vestir cuerpos totalmente diferentes en cada una de las modelos hasta encontrar el reconocimiento y apoyo de las personas”.

La diseñadora asegura que desafortunadamente en Panamá aún no se considera que es posible vivir de la moda, el arte y la cultura. “Es una profesión como cualquier otra”, manifiesta. También refleja su preocupación cuando habla de posicionar las piezas en el mercado: “muchas veces es difícil. Ojalá las empresas privadas e instituciones gubernamentales brinden más apoyo para el artesano y el artista local”.

Manos a la obra

El trabajo de la creativa istmeña se basa en la confección de vestuarios en los que plasma estampados con pinturas en acrílico, representando a través de dibujos, formas que rinden tributo a la cultura típica y afrodescendiente.

Vreux comenta que le encanta fusionar el pincel con la moda porque lo considera “un arte en movimiento” y agrega que la idea es mostrar en sus pasarelas una galería andante con atuendos únicos.

El tiempo de confección va de un día hasta una semana.

Para la diseñadora resaltar la cultura local es lo primero. “Amo las costumbres panameñas. Este suelo fue el que me vio nacer. Hay tantas bellezas que me inspiran a plasmarlas en todas las piezas que elaboro, ya sea de vestuario o decoración”, comenta.

“Amo las costumbres panameñas. Este suelo fue el que me vio nacer. Hay tantas bellezas que me inspiran a plasmarlas en todas las piezas que elaboro, ya sea de vestuario o decoración”,

JACQUELINE VREUX

DISEÑADORA Y PINTORA

Al referirse al trabajo que destaca la cultura afro, enfatiza que “la mujer negra es fuente de inspiración, fuerza, resistencia y valor. Me gusta pintar damas mostrando orgullosas sus 'coronas naturales'”, afros y luciendo turbantes coloridos .

“En mi caso, llevo sangre afroantillana. Mis abuelos provienen de las Antillas francesas. Por eso, sigo las tradiciones con las que crecí”, confiesa.

La diseñadora crea vestidos de noche y de coctel.

“Muchas de mis prendas van dedicadas a la belleza de la pollera, así como a las mujeres de las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan. También a nuestros paisajes, edificaciones, monumentos y patrimonio cultural”, detalla.

Vreux comenta que pintar a la mujer congo es una de las maravillas de su trabajo que más disfruta “por el despliegue de colores en su vestuario. Es bonito tratar de captar el movimiento del baile y traspasarlo a la tela. Su majestuosidad es increíble. También me gusta pintar el diablico sucio y el diablico espejo. Básicamente todo lo que lleve mucho color, me inspira”.

De acuerdo con la diseñadora, antes de retratar el origen de ambas culturas tuvo que reforzar sus conocimientos para hacer un buen trabajo, “no se trata de pintar, por pintar. El respeto a las culturas es primordial; esto se lo transmito a mis clientes. Les enseño el valor de las piezas que usan para que conozcan la historia y la atesoren”.

Jacqueline Vreux: 'La mujer negra es fuente de inspiración, fuerza, resistencia y valor'

Proceso creativo

Las palabras “concentración y paz” se vuelven fundamentales para Vreux, a la hora de tomar las tijeras, aguja e hilo. “Primero que todo, mi mente debe estar tranquila para que fluyan las ideas. Lo demás no es complicado, un poco de música, un ambiente pacífico. Me gusta pintar sola. En muy pocas ocasiones uso el pincel en compañía”.

El tiempo que se toma para confeccionar las piezas varía. “Con las camisetas demoro sólo un día. Pero hay vestidos a los que le incorporó accesorios o los confecciono en partes que posteriormente debo ensamblar. Esas me pueden demorar una semana. Pero a veces trabajo dos y tres piezas a la vez. Lo que más tiempo me lleva es pintar, pues el secado tiene su proceso”.

Jacqueline Vreux: 'La mujer negra es fuente de inspiración, fuerza, resistencia y valor'

“Mis prendas son sencillas, no me gusta recargar el atuendo. El toque más llamativo de mi trabajo son los estampados. Para combinarlos no pueden faltar collares artesanales, de tela o piedras que yo misma confecciono”, comparte.

La modista ha presentado sus piezas en eventos como el “African Fashion Fest”, el “Blackfest” y el concurso de belleza “Miss Ébano” que resalta la belleza de las mujeres afrodescendientes.

Tras años de experiencia, resalta que lo primero que se debe tomar en cuenta al elegir un atuendo es la comodidad. “Por más que te guste un vestuario o calzado, si no te sientes cómoda, simplemente no te lo pongas”.

Jacqueline Vreux: 'La mujer negra es fuente de inspiración, fuerza, resistencia y valor'

La artista considera que se debe imponer el estilo propio y no seguir tendencias a la ligera. “La moda siempre varía, además retorna. Es reciclable. No busquemos aparentar lucir algo porque está en boga en el momento. Lo más importante es utilizar prendas de tu tamaño real”.

En cuanto a sus próximos proyectos, Vreux menciona que lanzará una línea de camisetas con diseños diversos que “serán muy coloridos, para todas las edades, siempre resaltando la cultura afro y la panameña. Pueden seguir mi trabajo a través de mis redes sociales como @j.vreux”.