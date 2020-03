Las 'maxi' faldas: ¿cómo y cuándo usarlas?

Siempre se ha catalogado como una prenda cómoda, versátil y muy femenina. Hay que tener cuidado a la hora de llevarlas, ya que, no a todas las mujeres les estiliza bien

La falda larga, faldón o maxi falda nunca pasa de moda. Siempre se ha catalogado como una prenda cómoda, versátil y muy femenina. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de llevarlas, ya que, no a todas las mujeres les estiliza bien.

Según los expertos en moda, para lucir una maxi falda es importante saber con qué y cómo usarla y sobre todo, si es la correcta para el tipo de cuerpo.

Estela Rodríguez Quiel, modista y especialista en imagen, explica que las maxifaldas se vuelven exigentes como otras prendas, puesto que no a todas las mujeres les queda bien. “Las faldas largas o ‘faldones’ como le llamamos en Panamá no le va bien a toda mujer y eso está comprobado. En el caso de las mujeres bajitas (gorditas o delgadas) deben usarla a la altura de la cintura para estilizar. En caso de que desee usar un cinturón es preferible comprar una falda que lo traiga incorporado, y éste debe ser delgado y no ancho”, recomienda Rodríguez.

“En la mujer bajita y gordita la maxi falda la hará ver más gruesa de lo que realmente es si no se la sabe poner bien. Sin embargo, puede llevarla, ya sea, lisa y con pliegues un poco arriba de los tobillos y acompañada de unos zapatos altos para una ocasión formal; para algo más relajado, puede llevar unas plataformas. En cambio, si prefieres usarlas con sandalias flats lo mejor es que la falda tape los tobillos para que la figura se vea más alargada visualmente, añade Rodríguez.

La especialista reconoce que las maxi faldas quedan perfectas en las mujeres altas y delgadas, ya que se ven más lineales. “Yo le agregaría unas sandalias de tacón pequeño. Algo muy importante es el color de la prenda puesto que debe ir acorde al tono de piel”, menciona.

Las maxi falda no pasan de moda. Pixabay

Esta prenda además de ser muy versátil te permitirá crear varios looks en estas semanas de calor, puesto que, “muchas de las maxi faldas tienen estilos como: corte al frente, al lado o en medio, lo que permite tener mucho movimiento al ser de caída libre y telas frescas”, dice.

Cómo combinarla

Las maxi faldas hay que saber combinarlas. Es por ello, que Rodríguez invita a seguir algunos consejos para que el look se vea radiante.

“Con este tipo de faldas se pueden utilizar blusas con transparencias, pues le dan un toque sensual a tu look. Pero, si las combinas con unos tacones el estilo quedará perfecto para el día o la noche”, aconseja Rodríguez.

Igualmente la modista añade que las faldas largas pueden complementarse con unas sandalias y otro tipo de blusas, que combinen, para crear un estilo bohemio y casual o con tenis para un look muy chic y relajado.

Las correas delgadas brindan elegancia a las maxi faldas. Pinterest

Al ser versátiles es posible que crees distintos look, comenta Rodríguez. “Sólo escoge un modelo, prueba y elige distintas combinaciones con lo que ya tienes en tu armario. “Te aseguro que luego de una jornada de trabajo, agregarás un par de aros, unos tacones, maquillaje nocturno y estarás lista para partir de la oficina hacia un coctel para relajar tu día”, señala.

“Debes aprender a jugar con las prendas. Según la tela y el estampado o color, podrás lograr looks hippies, rockeros, románticos o hipster para el deleite de todos”, concluye.