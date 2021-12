Bolsos, una guía para combinarlos y lucirlos de la manera correcta

El término 'bolsico' fue el más empleado en el siglo XV, hasta que 100 años después empezó a hablarse de 'bolsos'. Pixabay

La historia del bolso, de acuerdo con datos históricos, surge en Grecia como un artículo de primera necesidad en la época del siglo XVI para guardar monedas, cosméticos, peines y llaves. “El bolso se solía llevar colgado del cinturón o atado al collar colgando sobre el pecho si no era muy pesado su contenido, no obstante, los romanos preferían engarzar llaves, pinzas, joyas, etc. en una cadena que rodeaba el cuello”, explica Denis Herrera, asesora de imagen y experta en comunicación corporativa.

Sin duda el bolso es un complemento esencial para el atuendo femenino, porque resalta la vestimenta, otorga elegancia, distinción, carácter y luz, según Herrera; sin embargo, todo depende del tipo de bolso que se lleve y la forma en que se sostenga, entre otros factores. Por ello, dice la asesora de imagen, “es importante saber diferenciar entre los distintos modelos de bolsos, cuándo usarlos y saber cómo lucirlos”.

Si es para trabajar, un bolso cómodo es la mejor opción porque permite llevar el maquillaje o también guardar detalles de aseo personal ya que si la persona permanece en su puesto de trabajo requerirá de un bolso de buen tamaño.

En esa línea, aconseja evitar bolsos de noche en jornadas laborales, con brillo o escarchado, pues resta profesionalismo. En caso de que tengan que guardar muchas cosas, Herrera dice que no está bien llevar dos bolsos pues da una imagen de mala organización.

El bolso es uno de los cuatro aspectos esenciales en la imagen de toda mujer, de acuerdo con las expertas en imagen. Cedida

Asimismo, Cindy Pereira, experta en etiqueta, imagen y protocolo, anota que si se está ingresando a un lugar se debe sujetar el bolso con la mano izquierda, para que la derecha esté libre y así se pueda saludar con mayor facilidad.

Añade que no se debe llevar el bolso por delante, como si fuera una barrera, a menos que esa sea la intención. “Por ejemplo, ese es un truco que utiliza Kate Middleton”.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta con los bolsos es que “nunca se colocan sobre la mesa”, pues esta pieza puede estar llena de gérmenes y bacterias; tampoco se deben colgar en la silla, ya que “puede interrumpir el trabajo del salonero”.

De acuerdo con Pereira, no se lleva el bolso pegado al codo, sino más bien a la mitad del antebrazo, para que esté más o menos a la altura de la cintura. “La princesa Diana lo utilizaba para cubrirse los escotes al bajar del carro”.

En cuanto al bolso bandolero, su uso es solo para contextos informales. Cedida

Más recomendaciones

“Si acudimos a una reunión de trabajo hay que usar un bolso ejecutivo y este debe llevarse sobre los codos, ya que queda mucho más elegante que colgado en el hombro. Un dato, si usted es de estatura baja no utilice bolsos excesivamente grandes; el bolso debería ir en proporción a la altura para transmitir una imagen equilibrada”, señala Herrera.

“Hay que atreverse a hacer combinaciones inusuales dejando descansar el clásico negro y rojo o blanco y negro. Un vestuario negro con un bolso amarillo, turquesa o verde puede resultar muy llamativo y elegante, a la vez moderno y sofisticado” PENNY DE HENRÍQUEZ, ASESORA DE IMAGEN, ETIQUETA Y PROTOCOLO

En cuanto a los bolsos cruzados o “bandoleras”, aconseja lucirlos en ocasiones informales; son cómodos al momento de que se necesite tener las manos libres, por ejemplo, cuando se va de compras. “Es un estilo que está muy de moda. La ventaja de este tipo de bolsos cruzados es que permiten un mayor equilibrio del peso y se crea menos daño en la espalda”.

En esa línea, y refiriéndose a las personas de baja estatura, advierte de que las carteras enormes o los maxibolsos “no son recomendables”, porque quedan desproporcionados y juegan en contra a la hora de lucir un atuendo. “Una excelente opción son los bolsos square”; y para las personas de estatura alta recomienda llevar bolsos tipo tulas o bolsos clásicos.

El bolso o cartera debe sujetarse con la mano izquierda, independientemente de la ocasión. Pixabay

Para todas las estaturas el bolso ideal es la cartera de mano. “No ocupan espacio y son súper cómodas, estas van con todas las estaturas y van mejor con todas las figuras y son de lo más funcionales. Se adaptan a todos los momentos del día y tienen buena capacidad interior”.

Por otro lado, Pereira anota que un bolso puede describir la personalidad de un individuo. “Hay bolsos más señoriales que otros. Si siempre lleva bolsos grandes y llenos, pues eres una mujer que trabaja y lo que pidas ahí lo encuentras, una mujer prevenida en toda situación, los backpack son para esas damas viajeras ya que les otorga comodidad”.

¿Cómo combinar y escoger bolsos?

Penny de Henríquez, escritora y asesora en etiqueta, imagen y protocolo, comenta que para combinar un bolso hay que recordar que “aunque ya no esté de moda lucir la cartera y los zapatos del mismo color”, sí se debe llevar siempre “una cartera que tenga al menos uno de los colores del vestuario, para que todo esté bien coordinado”.

“Hay que atreverse a hacer combinaciones inusuales dejando descansar el clásico negro y rojo o blanco y negro. Un vestuario negro con un bolso amarillo, turquesa o verde puede resultar muy llamativo y elegante, a la vez moderno y sofisticado”, dice, y agrega que en el caso de los logos, aunque sean de diseñador “no se debe llevar con el logo muy grande ya que esto resta elegancia”.

En ese contexto, Herrera concuerda con Henríquez en que no es necesario llevar el bolso del mismo color que los zapatos. “Hubo una época en que estaba de moda combinar prácticamente todas las prendas y complementos del mismo color, pero ahora no es algo primordial. Si se lleva un bolso llamativo, por ejemplo, un color flúor, se puede optar por prendas básicas sobre las que resalta el bolso. Hay que recordar que menos siempre es más”.

En adición, recomienda tener cuidado al momento de utilizar los estampados. “Si el bolso es animal print no hay que combinarlo con otras prendas o complementos estampados”.

En cuanto a la selección de bolsos, Herrera aconseja tomar en cuenta algunos puntos antes de escogerlo, por ejemplo, tomar referencias, “es importante ser conscientes de este aspecto, pues cada una de nosotras es única y especial”, y como segundo punto señala que hay que tomar en consideración el lugar a donde se dirige. “Se puede estar cómoda sin perder la elegancia, si es algo más casual”.

Más allá del estilo o las tendencias de bolsos, Herrera concluye que las damas deben conocer su cuerpo, repasar su estilo, mirarse al espejo y evaluar qué tanto les gusta el bolso. “Hay que tener presente los puntos que acabo de mencionar porque ayudarán a lucir mejor esta prenda”.