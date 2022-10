Artesanos, los mejores aliados de la moda 

Atenas Hernández, diseñadora de moda, autora e influenciadora Cedida

Con el pasar de los años la industria de la moda en Panamá ha fijado sus ojos en las manos artesanales, que poco a poco se han hecho un espacio en las grandes pasarelas a través de diseñadores reconocidos y emergentes, que aparte de brindar una vitrina para mostrar sus talentos les proporcionan un ingreso fijo para sostener a sus familias.

Un ejemplo de esto es la marca panameña Curu, de la diseñadora Yamileth Campos, que trabaja con artesanos de la comunidad de El Limón, provincia de Coclé, quienes crean piezas exclusivas de estilo contemporáneo sin perder su identidad y con productos amigables con el medioambiente.

“La marca les permite a familias enteras cambiar su calidad de vida. Madres, hijos, nietos que por años se han dedicado a este oficio salen beneficiados, cada vez que mostramos nuestras carteras, sombreros, vestidos, dentro y fuera del país, porque los compradores se interesan en sus productos y los contactan”, afirmó Campos, que dijo sentirse orgullosa de hacer este sueño realidad.

Asegura que Curu es un proyecto de vida que le regala al extranjero un pedacito de Panamá. “Al hablar de la marca, hablamos de la cultura y las tradiciones de Panamá; de lo sustentable que es, de cómo ayuda a las comunidades y la historia detrás de cada diseño”, explicó.

Añadió que sus colaboradores utilizan semillas como la tagua y fibras naturales como el junco, bellota o pita para elaborar su mercancía.

“El mercado internacional está enfocado en la moda sostenible y eso es lo que ofrecemos”, destacó

Pero lo señalado por la panameña no escapa de la realidad de sus colegas en otros países de Latinoamérica, que luchan por combatir la apropiación cultural por medio de un trabajo digno a sus artesanos. Una situación que en palabras de José Forteza, editor senior de Vogue Latinoamérica y presidente de la Federación de Diseñadores Latinoamericanos (FDLA) se trata de justicia social y económica.

“Se habla mucho de apropiación cultural y el primer paso para combatirla es dignificar, elevar y mostrar en su justo sitio la solidez del trabajo de los artesanos, porque ellos acarrean con toda la tradición de cualquier país o de una región”, sostuvo.

Recalcó que en la actualidad apostar por lo artesanal permite globalizar un concepto estético y ser sostenibles, porque “las comunidades saben hacer más con menos protegiendo así al medioambiente”.

Detalló que en la región ya hay diseñadores que crean piezas recicladas como Toribio & Donato, dos jóvenes que impulsan la moda sostenible.

“Los costarricenses Óscar (Toribio) Hernández y Donato Morales son un ejemplo a seguir. Ellos, con su trabajo, luchan contra el fast fashion mediante la creación de excelentes diseños, una filosofía de cuidar recursos humanos y ambientales, y el empeño por educar sus clientes y colaboradores”, expresó.

Pero no solo Forteza considera importante este tipo de iniciativas. La escritora, influencer y diseñadora hondureña Atenas Hernández coincide con el experto, al decir que la moda es algo más que una tendencia.

“Al comprar cualquier prenda de vestir tenemos que pensar si la vamos a usar en 10 años; si no es así, es mejor no adquirirla porque no solo afectas tu bolsillo, también a las personas que forman parte de la industria que buscan salir adelante”, manifestó.

Hernández recordó que detrás de una marca siempre hay un grupo de personas que dependen de ella, una cadena de valor que no debe ser ignorada.

“Estas colaboraciones son importantes porque les brindan a los diseñadores de moda exclusividad, ya que cada artesanía es diferente, cada región tiene su estilo”, puntualizó.

Algunas recomendaciones

Forteza recomendó a los diseñadores de Panamá luchar por sus objetivos y exigir a las autoridades el apoyo que necesitan para seguir creciendo, porque con los fondos necesarios serán capaces de estimular el crecimiento de la industria de la moda.

“Sigan sus sueños, perseveren, sean fuertes y tengan la astucia para obtener un financiamiento con la empresa privada. A su vez, presionen a las instituciones para que les den lo que les corresponde para seguir produciendo y enalteciendo su cultura”, acotó.

En tanto, Atenas Hernández les sugirió a las familias apoyar las metas de sus hijos, hermanos, nietos o sobrinos, porque el mundo necesita arte y nuevos talentos para seguir avanzando, “No solo los diseñadores necesitan apoyo de su familia, también los fotógrafos, los pintores... porque detrás de todos ellos puede haber un artista que dejará el nombre de su país en alto”.

Los expertos consideran que lo único que puede frenar la moda de usar y tirar es el cambio en los hábitos de consumo.

“Es un trabajo de educación al público que necesita ser consciente de los grandes daños que la moda rápida le hace al planeta. Por otra parte, hay que hacer llegar los valores de la artesanía, organizando exposiciones, talleres demostrativos y participativos”, concluyó Hernández.